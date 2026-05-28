Samsung Innovation Campus y CENEVAL refuerzan su alianza por el talento mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la formación y certificación del talento de las nuevas generaciones en México, como parte de Samsung Innovation Campus (SIC), iniciativa global de la compañía enfocada en impulsar las habilidades blandas y tecnológicas entre jóvenes estudiantes.

La firma se llevó a cabo el pasado 27 de mayo en las oficinas de Samsung México, en un evento que también celebró la graduación de la generación de Ciudad de México de Samsung Innovation Campus, la última correspondiente a la edición 2025.

La reunión contó con la participación de Thomas Yun, Presidente de Samsung México; la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de CENEVAL; Beatriz Ramos Villarreal, Directora del Centro de Consultoría y Aprendizaje Permanente en la Universidad de Monterrey (UDEM), el Dr. Pablo César Hernández, Coordinador de Apoyo a la Educación Mixta y Virtual de la UAM Iztapalapa, y el Exmo. Sr. Jooil Lee, Embajador de la República de Corea en México.

Durante la ceremonia, los estudiantes que formaron parte de SIC concluyeron su formación en inteligencia artificial y liderazgo, impartida por la UDEM, aliado académico clave del programa. Como parte de la graduación, los participantes recibieron sus diplomas con valor curricular y, por primera vez, una microcredencial oficial otorgada por CENEVAL, la cual certifica las habilidades blandas desarrolladas a lo largo del curso.

El evento destacó el compromiso y colaboración entre instituciones académicas como el CENEVAL que han contribuido al crecimiento y consolidación de Samsung Innovation Campus en México.

"En Samsung, creemos que la colaboración con aliados estratégicos es clave para continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo tecnológico y académico en México. La alianza con CENEVAL permitirá validar los aprendizajes de los participantes de Samsung Innovation Campus, un programa que, desde 2021, ha impactado a más de 1,500 jóvenes en 21 estados del país y que, a partir de la edición 2026, contará con el aval de CENEVAL para las horas de AI y liderazgo", destacó Thomas Yun, Presidente de Samsung México.

A través de esta alianza, Samsung y CENEVAL buscan ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para que los jóvenes mexicanos cuenten con mayores y mejores herramientas para acceder al mundo laboral.

"La firma del convenio entre Samsung y el CENEVAL tiene una relevancia muy especial. Representa la unión de dos instituciones que comparten una visión común: generar más oportunidades para que las personas desarrollen y demuestren habilidades con valor para el presente y el futuro. Esta alianza refleja algo muy importante: que la educación, tecnología y evaluación de competencias deben avanzar de manera conjunta para construir rutas más accesibles y útiles para el desarrollo del talento en México", subrayó la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General del CENEVAL.

La iniciativa Samsung Innovation Campus está dirigida a estudiantes de instituciones públicas y busca, año con año, preparar a jóvenes de entre 18 y 29 años para integrarse a un mercado laboral impulsado por la tecnología.

En esta edición, el programa contó con 350 participantes de 21 estados del país, quienes completaron 150 horas de formación: 130 enfocadas en conocimientos de inteligencia artificial y 20 dedicadas al desarrollo de habilidades de liderazgo, mediante un esquema híbrido que combinó sesiones en línea y presenciales.

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FUENTE Samsung México