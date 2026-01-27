Predicciones de Coursera para 2026: Cuatro fuerzas que moldean el futuro del aprendizaje y el empleo

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Coursera, plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, publicó sus predicciones para 2026, destacando las fuerzas clave que moldean el futuro del aprendizaje, las habilidades y el trabajo. Con más de 191 millones de estudiantes en todo el mundo y cientos de universidades, empresas y gobiernos como clientes y socios de contenido, Coursera ofrece una perspectiva global única sobre cómo la tecnología, en particular la inteligencia artificial, está transformando la forma en que las personas desarrollan sus carreras profesionales y cómo las instituciones preparan a sus empleados, estudiantes y ciudadanos para el futuro.

De cara a 2026, cuatro fuerzas se destacan como los cambios más importantes que redefinen la educación, el desarrollo de habilidades y el empleo.

1. Los agentes de IA redefinirán la forma en que el mundo aprende y se capacita.

La IA generativa sigue siendo la habilidad más demandada en el mercado laboral y en Coursera. Tan solo en 2025, los estudiantes se inscribieron en contenido GenAI a un ritmo sin precedentes.

En 2026, l os datos de Coursera indican que la IA agencial será la habilidad de mayor crecimiento. A medida que las organizaciones vayan más allá de la simple indicación.

2. La IA integrará el aprendizaje en el flujo de trabajo

Durante el último año, el aprendizaje se ha convertido en el cuarto caso de uso más común para los LLM, y en 2026 esta tendencia se acelerará aún más.

Este futuro ya está surgiendo. Coursera se ha asociado con OpenAI para integrar el aprendizaje directamente en ChatGPT, transformando las conversaciones en experiencias de aprendizaje dinámicas.

3. La promesa de productividad de la IA requerirá aprendizaje basado en roles a escala

Según el Foro Económico Mundial, se espera que el 39 % de las habilidades actuales cambien para 2030, mientras que el 63 % de los empleadores citan la falta de habilidades como el principal obstáculo para la transformación. Al mismo tiempo, las investigaciones muestran que solo una pequeña fracción de las organizaciones está obteniendo resultados significativos de las iniciativas de IA a escala, lo que subraya que la tecnología por sí sola no es la solución.

4. Las microcredenciales se convertirán en la moneda de cambio de un futuro centrado en las habilidades.

En Coursera, los sistemas de integridad académica y supervisión basados en IA han reducido significativamente el plagio, la mala conducta y el comportamiento poco esforzado, reforzando la confianza en las microcredenciales a medida que pasan de ser marginales a formar parte de la arquitectura central de la educación y el desarrollo laboral.

"Los estudiantes en México están demostrando determinación y adaptabilidad al desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un mercado laboral en constante cambio, especialmente a medida que la IA transforma la forma de trabajar", afirmó Dorota Zawistowska, Directora de Empresas para Latinoamérica en Coursera. "Al invertir tanto en capacidades de IA como en habilidades humanas esenciales, los estudiantes mexicanos se están posicionando para competir globalmente y crecer con confianza. Coursera mantiene su compromiso de ampliar el acceso a un aprendizaje de alta calidad y relevante para el trabajo que ayude a las personas en todo México a convertir el cambio en oportunidades en una economía impulsada por la IA".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870299/COURSERA__Logo.jpg

FUENTE Coursera