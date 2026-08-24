Publicado el primer microdocumental sobre el Haiyang Big Yangko

El Haiyang Big Yangko cuenta con una historia de más de 600 años. Sus orígenes se remontan tradicionalmente a la dinastía Ming. En 1398 se estableció la guarnición de Dasong en lo que hoy es Haiyang. Según registros históricos locales, en 1425 la música y las tradiciones de danza folclórica de la zona se incorporaron a unas celebraciones en honor del comandante militar Zhao Tong, contribuyendo así a dar forma a lo que posteriormente se convertiría en el Haiyang Big Yangko.

A lo largo de los siglos, esta danza ha evolucionado hasta convertirse en un sistema escénico distintivo, caracterizado por movimientos enérgicos, ritmos marcados y un ambiente festivo.

Una de las principales características del Haiyang Big Yangko son sus nueve tipos de personajes principales , cada uno con vestuario, movimientos y estilos interpretativos propios. Los intérpretes secundarios también representan figuras como burros, "barcas terrestres", personajes de la ópera y figuras mitológicas. La improvisación constituye un elemento importante de las representaciones, aportando humor y variedad narrativa.

El Haiyang Big Yangko sigue estando estrechamente vinculado a las celebraciones de la Fiesta de la Primavera. El dicho local «Sin Big Yangko, no hay Fiesta de la Primavera» refleja su importancia en la vida de la comunidad. Durante el Año Nuevo chino, las representaciones se celebran tradicionalmente en calles, pueblos y espacios públicos, reuniendo a los residentes para dar la bienvenida a la primavera y expresar sus deseos de buena fortuna para el año que comienza.

Esta tradición también refleja la identidad cultural de las comunidades de la península de Jiaodong, cuyos habitantes han mantenido durante generaciones una estrecha relación con el mar y con las tradiciones pesqueras locales.

Haiyang es reconocida en China por sus artes populares, y el Haiyang Big Yangko está considerado una de las tres principales tradiciones de Yangko de la provincia de Shandong. En 2006 fue incluido en el primer grupo de la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de China .

En 2024, el Haiyang Big Yangko recibió el Premio Shanhua , una importante distinción nacional en el ámbito de la literatura y el arte populares de China.

El nuevo microdocumental presenta la historia, los personajes y las tradiciones escénicas del Haiyang Big Yangko, al tiempo que documenta los esfuerzos por preservar y promover este patrimonio cultural centenario entre las nuevas generaciones y ante un público más amplio.

FUENTE Yantai International Communication Center