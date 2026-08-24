हैयांग बिग यांगको पर पहला लघु वृत्तचित्र जारी

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Yantai International Communication Center

24 Aug, 2026, 14:48 IST

यान्ताई , चीन, 24 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- हैयांग बिग यांगको को समर्पित पहली माइक्रो - डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। इसमें शानदोंग प्रांत की सबसे प्रसिद्ध लोकनृत्य परंपराओं में से एक के इतिहास , प्रदर्शन परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व को प्रस्तुत किया गया है।

शानदोंग प्रांत के यान्ताई शहर के प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित हैयांग , जियाओदोंग प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर बसा है। यह शहर अपनी विशिष्ट लोक - संस्कृति के साथ - साथ पर्वतीय और तटीय प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी व्यापक रूप से जाना जाता है।

हैयांग बिग यांगको का इतिहास  600 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसकी उत्पत्ति परंपरागत रूप से मिंग राजवंश के काल से मानी जाती है। वर्ष  1398 में वर्तमान हैयांग क्षेत्र में दासोंग गैरीसन की स्थापना की गई थी। स्थानीय ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार , 1425 में सैन्य कमांडर झाओ तोंग के सम्मान में आयोजित समारोहों में संगीत और स्थानीय लोकनृत्य परंपराओं को शामिल किया गया , जिसने आगे चलकर हैयांग बिग यांगको के विकास की नींव रखी।

सदियों के दौरान यह नृत्य एक विशिष्ट प्रदर्शन परंपरा के रूप में विकसित हुआ , जिसकी पहचान ऊर्जावान गतियों , सशक्त लय और उत्सवपूर्ण वातावरण से होती है।

हैयांग बिग यांगको की एक प्रमुख विशेषता इसके नौ   मुख्य   चरित्र - प्रकार हैं। प्रत्येक चरित्र की अपनी विशिष्ट वेशभूषा , शारीरिक मुद्राएँ और प्रदर्शन शैली होती है। सहायक कलाकार गधे , भूमि - नौका , ओपेरा पात्रों और पौराणिक व्यक्तित्वों जैसे विभिन्न रूपों का भी चित्रण करते हैं। तात्कालिक अभिनय इस कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है , जो प्रस्तुतियों में हास्य और कथात्मक विविधता जोड़ता है।

हैयांग बिग यांगको आज भी वसंतोत्सव के समारोहों से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्थानीय कहावत " बिग   यांगको   के   बिना   वसंतोत्सव   नहीं " सामुदायिक जीवन में इसकी अहम भूमिका को दर्शाती है। चीनी नववर्ष के दौरान पारंपरिक रूप से सड़कों , गांवों और सार्वजनिक स्थलों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। ये आयोजन स्थानीय लोगों को एक साथ लाते हैं , वसंत के आगमन का उत्सव मनाते हैं और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य एवं समृद्धि की कामना व्यक्त करते हैं।

यह परंपरा जियाओदोंग प्रायद्वीप के तटीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी अभिव्यक्त करती है , जहाँ पीढ़ियों से लोगों का समुद्र और स्थानीय मत्स्य परंपराओं से गहरा संबंध रहा है।

हैयांग चीन में अपनी लोककलाओं के लिए जाना जाता है , और हैयांग बिग यांगको को शानदोंग प्रांत की तीन प्रमुख यांगको परंपराओं में से एक माना जाता है। वर्ष  2006 में इसे चीन की राष्ट्रीय   अमूर्त   सांस्कृतिक   विरासत   सूची के प्रथम समूह में शामिल किया गया था।

वर्ष  2024 में हैयांग बिग यांगको को शानहुआ   पुरस्कार से सम्मानित किया गया , जो चीनी लोक साहित्य और लोककला के क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्रीय सम्मान है।

नई जारी माइक्रो - डॉक्यूमेंट्री हैयांग बिग यांगको के इतिहास , प्रमुख पात्रों और प्रदर्शन परंपराओं को प्रस्तुत करती है। साथ ही , यह इस सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने के प्रयासों का भी दस्तावेजीकरण करती है।

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