하이양 대양가(大秧歌) 최초 마이크로 다큐멘터리 공개

하이양 대양가는 600년이 넘는 역사를 지니고 있으며, 그 기원은 전통적으로 명나라 시대로 거슬러 올라간다. 1398년 현재의 하이양 지역에 다쑹위(大嵩卫) 군사 주둔지가 설치됐다. 현지 역사 기록에 따르면, 1425년 군 지휘관 자오퉁(赵通)을 기리는 축하 행사에서 음악과 지역 민속무용 전통이 결합되면서 훗날 하이양 대양가로 발전하는 기반이 마련됐다.

수세기에 걸쳐 하이양 대양가는 힘찬 동작과 강렬한 리듬, 축제 분위기를 특징으로 하는 독자적인 공연 체계로 발전해 왔다.

하이양 대양가의 주요 특징 중 하나는 각각 고유한 의상과 동작, 공연 스타일을 지닌 아홉 가지 주요 배역이다. 이 밖에도 보조 연기자들은 당나귀, 육상선(陆船), 전통극 등장인물, 신화 속 인물 등을 표현한다. 즉흥 연기 또한 중요한 요소로, 공연에 유머와 다양한 이야기 전개를 더한다.

하이양 대양가는 오늘날에도 춘절 축제와 밀접하게 연결돼 있다. 현지에서 전해지는 **"대양가가 없으면 춘절도 없다"**라는 말은 지역 공동체에서 이 전통이 차지하는 중요성을 잘 보여준다. 중국의 설 기간에는 거리와 마을, 공공장소에서 전통적으로 공연이 펼쳐지며, 주민들이 함께 봄의 도래를 축하하고 새해의 행운과 복을 기원한다.

이 전통은 또한 오랜 세월 바다 및 지역 어업문화와 긴밀한 관계를 이어온 자오둥반도 주민들의 문화적 정체성을 반영한다.

하이양은 중국에서 민속예술로 잘 알려져 있으며, 하이양 대양가는 산둥성의 3대 양가 전통 가운데 하나로 평가받고 있다. 2006년에는 중국의 제1차 국가급 무형문화유산 명록에 등재됐다.

2024년에는 하이양 대양가가 중국 민간문학 및 민속예술 분야의 주요 국가급 상 가운데 하나인 **산화상(山花奖)**을 수상했다.

이번에 공개된 마이크로 다큐멘터리는 하이양 대양가의 역사와 등장인물, 공연 전통을 소개하는 한편, 수백 년 동안 이어져 온 이 문화유산을 보존하고 계승해 새로운 세대와 더 폭넓은 관객에게 알리기 위한 노력을 담고 있다.

SOURCE Yantai International Communication Center