QUAKER® apuesta por un calendario de 21 días hecho de avena para fomentar nuevos hábitos saludables

La campaña "Comece o Dia com um Q a Mais" invita al público a incorporar la avena en su desayuno diario

SÃO PAULO, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto en el que los consumidores buscan de forma constante cuidar su salud y bienestar, QUAKER®, la marca de avena número 1 del mundo*, presenta una propuesta altamente innovadora: un calendario de 21 días con páginas elaboradas con el propio grano. Creado como una edición exclusiva para embajadores, el proyecto representa la iniciativa principal de la nueva campaña "Comece o Dia com um Q a Mais", desarrollada para destacar los beneficios nutricionales de la avena e incentivar su consumo regular en el desayuno.

La elección del periodo de 21 días se fundamenta en la ciencia detrás de la creación de hábitos. A través de la repetición continua, el cerebro genera atajos mentales que reducen el esfuerzo consciente requerido para consolidar una rutina. El desarrollo del material trasciende el diseño gráfico convencional: la productora Magic Lab realizó exhaustivas pruebas combinando únicamente avena QUAKER® y agua, horneando minuciosamente las páginas para garantizar una consistencia impecable.

"Desde su origen, QUAKER® ha buscado inspirar al público a 'cambiar su vida por dentro' mediante una alimentación equilibrada. El calendario cobra vida al estimular a nuestros embajadores a incorporar la avena en su rutina matutina, impulsando a sus seguidores a empezar el día con una Q adicional de nutrición", señala Simone Simões, Directora Sénior de Marketing de PepsiCo Brasil Alimentos.

Creada por la agencia Bakery by Ampfy, del ecosistema Biosphera.ntwk, la campaña responde activamente a las tendencias actuales. Investigaciones de WGSN muestran que el 91% de los brasileños busca un estilo de vida más saludable, impulsando la categoría de la avena, un alimento reconocido por aportar energía sostenida, fibra y ayudar a reducir el colesterol.

La iniciativa reúne a embajadores como Otaviano Costa, Betto Auge y Bruna Ianhez, además de referentes de la salud. La acción suma una alianza estratégica con Steal The Look, que traducirá el reto mediante editoriales y vlogs. Para acompañar al público en la práctica diaria, QUAKER® lanzó un BOT interactivo en WhatsApp con recetas y menús semanales, accesible desde los empaques y redes sociales.

*Fuente: Euromonitor International Limited, edición Staple Foods 2025, para cereales calientes, valores de venta al por menor (RSP), canales minoristas, datos de 2024.

FUENTE QUAKER