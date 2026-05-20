ReFIZZcate con Pepsi Fizz: más burbujas y una sensación de frescura que dura más tiempo

Pepsi evoluciona su fórmula para lanzar Pepsi Extra Fizz: más burbujas y una experiencia más refrescante

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En un mercado donde los consumidores buscan experiencias cada vez más sensoriales, PepsiCo® México presenta Pepsi Fizz, una evolución en la fórmula de Pepsi diseñada para intensificar una de las características más valoradas dentro de la categoría: la refrescancia.

Más que un cambio visual o una edición temporal, Pepsi Fizz incorpora una innovación enfocada en la experiencia de consumo: una nueva tecnología que modifica el comportamiento de las burbujas para hacerlas más dinámicas, intensas y duraderas en boca, generando una sensación de frescura que permanece por más tiempo desde el primer trago.

La propuesta surge a partir de un insight claro: las burbujas sí cambian la manera en la que percibimos la refrescancia.

"En Pepsi, constantemente buscamos formas de evolucionar la experiencia de consumo a partir de lo que las personas realmente valoran. Pepsi Fizz nace de un insight muy claro: las burbujas sí transforman la sensación de refrescancia", comentó Rainer Strauss, Sr. Marketing Director de Pepsi Cola México. "El reto fue lograr mantener intacto el sabor característico de Pepsi, pero llevando la experiencia en boca a otro nivel".

"En PepsiCo creemos que la innovación es el motor que mantiene relevantes a nuestras marcas generación tras generación. Lanzamientos como Pepsi Fizz reflejan nuestra apuesta por seguir invirtiendo en tecnología, investigación y desarrollo dentro de la región para ofrecer al consumidor mexicano productos que sorprenden, conectan y elevan la experiencia de algo tan cotidiano como disfrutar una bebida", señaló Santiago Murray, VP General Manager LAB Pacific Central en PepsiCo.

Aunque visualmente el cambio puede parecer sutil, la experiencia fue diseñada para percibirse desde el momento en que se abre el envase: el sonido, la efervescencia y la sensación en boca forman parte de una propuesta más inmersiva alrededor del consumo cotidiano.

Como parte del lanzamiento, Pepsi Fizz estará acompañado por una campaña bajo el concepto ReFIZZcate, con la participación de Kun Agüero como vocero de marca. Desde territorios como el fútbol, el gaming y el entretenimiento, la campaña busca conectar con esos momentos cotidianos donde una pausa refrescante hace la diferencia.

Pepsi Fizz ya comenzó su despliegue progresivo a nivel nacional y estará disponible en todas las presentaciones de Pepsi, manteniendo el mismo precio y distribución habitual en supermercados, tiendas de conveniencia y puntos de venta del país.

ReFIZZcate con Pepsi Fizz. Más burbujas, más refrescante.

Acerca de PepsiCo Alimentos México

PepsiCo México es una de las compañías de productos de consumo más grandes del país. Es líder mundial en el sector de alimentos y bebidas, con una cartera de productos que incluye 22 de las marcas más emblemáticas en el mundo. Tenemos más de 116 años en los hogares mexicanos, con productos deliciosos y cada vez más saludables, como Sabritas, Gamesa, Quaker, Pepsi, Gatorade y Sonric's, con presencia en todo el territorio nacional. Junto con nuestro socio embotellador, somos fuente de más de 80 mil empleos directos e influimos de manera significativa en el sector de fabricación, agricultura y servicios profesionales. PepsiCo Positive (pep+) es nuestra filosofía para posicionarnos hacia el crecimiento a largo plazo. Esta transformación estratégica coloca a las personas y la sustentabilidad en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento, a la vez que promueve un cambio positivo para el planeta y las personas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com.mx y síganos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn.

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FUENTE PepsiCo