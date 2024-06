Residences by Marriott International: Mas allá del lujo

MIAMI, Fla., 25 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Marriott International continúa redefiniendo la experiencia de los viajes de lujo en el Caribe y Latinoamérica con su exclusiva colección de Residences by Marriott International, o residencias de marca. Estas residencias ofrecen una experiencia elevada para pasar unas vacaciones como en casa, combinando las impecables amenidades que los huéspedes esperan de los hoteles de lujo de Marriott, con las comodidades que tendrían en su hogar.

Residences at Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve (PRNewsfoto/Marriott International)

Ideales para estancias prolongadas, viajes multigeneracionales o grupos pequeños, las residencias de Marriott ofrecen espacios amplios, múltiples dormitorios, zonas sociales, cocinas totalmente equipadas, e incluso villas independientes con piscinas privadas y espacios al aire libre.

Las residencias están situadas algunos de los destinos más espectaculares del Caribe y Latinoamérica, en alianza con las marcas de lujo más prestigiosas del mundo, como The St. Regis, The Ritz-Carlton o W Hotels, para ofrecer un servicio a medida y comodidades de categoría mundial. Desde tratamientos de spa y cabañas privadas junto a la piscina, hasta instalaciones de fitness abiertas las 24 horas del día y servicio de concierge exclusivo, los huéspedes pueden tener total privacidad sin sacrificar el acceso a las comodidades de los renombrados resorts de lujo de Marriott.

A diferencia de otras propuestas de Marriott como los alquileres de casa con Homes & Villas by Marriott Bonvoy, o estancias extendidas como Apartments by Marriott Bonvoy, las colecciones de residencias de marca ofrecen los beneficios de lujo del hotel como acceso a la programación, actividades y establecimientos de consumo del hotel, incluyendo promociones de temporada, paquetes de desayuno en cortesía, créditos de resort para actividades y consumo, noches gratis y más.

En el Caribe y Latinoamérica, las residencias de marca de Marriott se encuentran en destinos emblemáticos como Los Cabos. Un ejemplo destacado es Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, cuyas villas de cinco habitaciones con piscina privada y vistas al Mar de Cortés rinden homenaje a las haciendas mexicanas, exhibiendo obras de artistas locales. Asimismo, The Residences at Solaz, a Luxury Collection Resort, celebran la belleza de Baja California con una arquitectura que honra el arte contemporáneo mexicano. En estas residencias, el contraste entre el océano y el desierto, el lujo y la naturaleza, el arte y el paisaje, sumerge a los residentes en la esencia de Los Cabos.

Para quienes buscan una escapada urbana, está The Ritz-Carlton Residences Mexico City, en el corazón de la ciudad en pleno Paseo de Reforma. Estas residencias ofrecen la mezcla perfecta de una excelente ubicación, impresionantes vistas y servicios de primear categoría, incluyendo acceso al Club Lounge, así como un helipuerto para los huéspedes de las residencias, y transporte dentro de una milla a la redonda.

Otro destino es Puerto Rico, donde están las residencias de Dorado Beach, a Ritz-Carlton Reserve, situadas en 1,400 hectáreas de belleza natural, privacidad y tranquilidad en un antiguo cañaveral. Sus villas y apartamentos de lujo tienen desde dos hasta cinco habitaciones, algunas tienen piscina privada, ducha al aire libre y todas tienen acceso a las inigualables amenidades del hotel, incluidos tres campos de golf diseñados por Robert Trent Jones, Sr.

Por su parte Costa Rica, tiene las Residencias Reserva Conchal – W costa Rica, situadas en Guanacaste, un paraíso tropical de playas vírgenes y montañas majestuosas. Estas residencias de cinco habitaciones tienen piscina privada e inigualable vista panorámica al Océano Pacifico, y los servicios emblemáticos de la marca W Hotels como el concierge personalizado de Whatever/Whenever y las experiencias de AWAY Spa.

Residences by Marriott International están redefiniendo la experiencia de viaje de lujo en el Caribe y Latinoamérica al ofrecer un equilibrio perfecto entre las comodidades de un hogar y las amenidades de un resort de lujo.

Marriott International está liderando la transformación de la experiencia de viaje de lujo en el Caribe y Latinoamérica a través de Residences by Marriott International que se han convertido en la máxima expresión de la elegancia y el confort para los viajeros exigentes en la región del Caribe y Latinoamérica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448086/Residences_at_Dorado_Beach__a_Ritz_Carlton_Reserve_2.jpg

FUENTE Marriott International