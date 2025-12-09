ROYAL CARIBBEAN AMPLÍA LAS AVENTURAS CARIBEÑAS 2027-28

La marca vacacional ofrecerá escapadas tropicales para todas las temporadas desde Florida, Nueva Orleans y el Caribe, incluyendo aventuras en Legend of the Seas y el amplificado Allure of the Seas

MIAMI, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Es el tiempo de saltar de isla en isla, por ello, Royal Caribbean presenta nuevas formas de explorar el Caribe en 2027-28. A partir de abril de 2027, familias y vacacionistas podrán relajarse o lanzarse a la aventura en 13 barcos de Royal Caribbean, desde el nuevo y audaz Legend of the Seas y el amplificado Allure of the Seas hasta escapadas repletas de acción desde Fort Lauderdale, Miami, Puerto Cañaveral (Orlando) y Tampa, Florida; Nueva Orleans; San Juan, Puerto Rico; Cartagena, Colombia; y Colón, Panamá. Las nuevas aventuras de la temporada 2027-28 ya están disponibles en el sitio web de Royal Caribbean, y los miembros del programa de lealtad Crown & Anchor Society pueden reservar hoy antes de la apertura oficial el miércoles 10 de diciembre.

Legend of the Seas de Royal Caribbean, las nuevas vacaciones familiares, ofrecerá aventuras en Europa durante el verano de 2026, antes de su gran debut en el Caribe desde Fort Lauderdale, Florida, en noviembre de 2026. Los vacacionistas pueden disfrutar al máximo de experiencias audaces como la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones, nuevos espectáculos y muchas más maneras de emocionarse, relajarse y disfrutar.

Los vacacionistas pueden elegir entre lugares idílicos del Caribe Occidental, Oriental y Sur en una variedad de aventuras de tres a nueve noches, incluyendo visitas al lugar mejor valorado de la marca vacacional, Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas y a Royal Beach Clubs en Paradise Island y Cozumel en 2026 para los mejores días de playa. Todas estas aventuras forman parte de la creciente colección de los mejores destinos de Royal Caribbean que incluye el tan esperado Perfect Day Mexico, programado para debutar a finales de 2027, y con una fecha de apertura que se revelará en 2026. Además, las escapadas tropicales continúan en lugares de la lista de deseos como el nuevo Puerto Samaná, el destino de selvas exuberantes, la famosa cascada Salto del Limón y las mejores playas, en uno de los tres puertos idíllicos de la Republica Dominicana incluidos en la ruta de Royal Caribbean para 2027-28.

Aventuras de isla en isla durante todo el año y la temporada

Allure of the Seas – Desde Fort Lauderdale a partir de mayo de 2027 y desde Miami a partir de noviembre de 2027

El revolucionario Oasis Class amplificado regresará a Fort Lauderdale para el verano, ofreciendo aventuras de seis y ocho noches por el Caribe Occidental y Sur, incluyendo visitas a Perfect Day at CocoCay; Willemstad, Curazao; Falmouth, Jamaica, y más. Para quienes buscan escapar de la ambiente invernal, Allure se dirigirá a Miami en noviembre de 2027 para unas vacaciones de siete noches en el Caribe Oriental y Occidental, a lugares como Samaná, donde los vacacionistas podrán relajarse en playas de arena blanca, caminar por la selva o disfrutar de paisajes impresionantes. Además, los viajeros podrán disfrutar de los nuevos favoritos en la cubierta como el Pesky Parrot tiki bar para cócteles tropicales y bebidas sin alcohol, y de la renovada cubierta de la piscina.

Freedom of the Seas – Desde Miami a partir de abril de 2027

Freedom navegará toda la temporada desde Miami en aventuras de cuatro, cinco, siete y nueve noches por el Caribe, visitando destinos como Curazao, Aruba, Perfect Day at CocoCay de Royal Caribbean, Nassau y más.

Adventure of the Seas – Desde Puerto Cañaveral (Orlando) a partir de abril de 2027

Adventure pasará las temporadas de verano e invierno en Puerto Cañaveral (Orlando). Los viajeros tendrán una combinación de vacaciones de cuatro, cinco y nueve noches a destinos como Perfect Day at CocoCay, los mejores días de playa en los Royal Beach Clubs en Nassau y Cozumel, y más.

Enchantment of the Seas – Desde Tampa a partir de abril de 2027

Los aventureros pueden explorar destinos bañados por el sol en vacaciones de cinco y siete noches en el Caribe Occidental a Costa Maya y Cozumel, México, a partir de abril de 2027. Enchantment luego ofrecerá escapadas más cortas de cuatro y cinco noches en el Caribe Occidental a partir de noviembre de 2027 para quienes quieran aprovechar al máximo sus vacaciones.

Grandeur of the Seas – Desde San Juan a partir de mayo de 2027 y desde Colón y Cartagena a partir de diciembre de 2027

Grandeur dará inicio al verano en San Juan con vacaciones de siete noches en el sur del Caribe, con visitas a lugares como Tortola, Islas Vírgenes Británicas; Philipsburg, St. Maarten; Castries, Santa Lucía, y más. Durante el invierno, Grandeur llevará a los vacacionistas a aventuras incomparables de siete noches a las islas ABC desde dos puntos tropicales de América Latina – Colón y Cartagena – navegando hacia las costas de Willemstad, las playas de arena blanca de Oranjestad, Aruba, y más.

Escapadas de invierno

Legend of the Seas – Desde Fort Lauderdale a partir de noviembre de 2027

Las audaces vacaciones del Icon Class, que debutan en julio de 2026, volverán a Fort Lauderdale a partir del invierno de 2027 tras su aventura europea. Familias de todas las edades disfrutarán de una mezcla de escapadas de seis y ocho noches a destinos tropicales del Caribe Sur y Occidental, como el galardonado Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas; Royal Beach Club Cozumel; Willemstad; Cabo Rojo, República Dominicana, y más. En Legend, los vacacionistas vivirán el momento en familia de sus vidas, con la mayor oferta gastronómica en el mar con 28 opciones, nuevos espectáculos como "Charlie and the Chocolate Factory" de Roald Dahl, adrenalina en el parque acuático más grande del mar y más.

Oasis of the Seas – Desde Fort Lauderdale a partir de noviembre de 2027

Después de pasar la temporada de verano en Cape Liberty, el innovador y original barco del Oasis Class llamará hogar a Fort Lauderdale. Los aventureros podrán disfrutar de escapadas cortas de tres o cuatro noches a Perfect Day at CocoCay y Nassau, donde los viajeros podrán comprar un pase de un día para el Royal Beach Club Paradise Island, que abrirá en diciembre de 2025. A bordo, los amantes de la emoción podrán disfrutar de los toboganes acuáticos Perfect Storm y el tobogán seco The Ultimate Abyss, o celebrar en lugares como The Lime & Coconut para cócteles tropicales, Music Hall para música en vivo y AquaTheater para espectáculos impresionantes.

Explorer of the Seas – Desde Fort Lauderdale a partir de noviembre de 2027

Los vacacionistas en aventuras de invierno de seis a ocho noches por el Caribe Oriental y Occidental pueden disfrutar del mejor valorado Perfect Day at CocoCay; pasar el día en tirolesa en Falmouth; explorar las majestuosas mansiones y disfrutar de las impresionantes vistas de Puerto Plata, República Dominicana, y más.

Independence of the Seas – Desde Miami a partir de noviembre de 2027

Durante el invierno y la primavera, los aventureros pueden elegir entre escapadas de cuatro a ocho noches en el Caribe Oriental y Occidental en Independence para visitar el histórico Castillo de Barbanegra en Charlotte Amalie, St. Thomas; explorar la vibrante vida marina en un tour en barco con fondo de cristal en George Town, Gran Caimán; o disfrutar del mejor día de playa en Royal Beach Clubs en Nassau y Cozumel.

Brilliance of the Seas – Desde Tampa a partir de noviembre de 2027

Brilliance ofrecerá aventuras cálidas de siete noches desde Tampa para escapar del invierno. Los viajeros pueden relajarse en lugares de interés del Caribe Occidental como Roatán, Honduras; Cozumel y Costa Maya; Ciudad de Belice, Belice; y más.

Mariner of the Seas – Desde Nueva Orleans a partir de noviembre de 2027

Mariner regresará de Europa y llamará a Nueva Orleans su hogar durante las temporadas de invierno y primavera 2027-28. Las familias pueden explorar el Caribe Occidental en aventuras de seis a nueve noches en una variedad de lugares soleados, incluyendo Ciudad de Belice, Roatán y Cozumel, donde los vacacionistas pueden disfrutar del mejor día de playa en Royal Beach Club Cozumel.

Rhapsody of the Seas – Desde San Juan a partir de noviembre de 2027

A partir de noviembre de 2027, Rhapsody pasará el invierno y la primavera en San Juan, donde los vacacionistas podrán escaparse a destinos idílicos como St. Croix, las Islas Vírgenes de EE. UU.; St. Johns, Antigua; Castries; y Basseterre, San Cristóbal y Nieves, en escapadas de seis a ocho noches. Entre viajes de isla en isla, las familias pueden crear más recuerdos juntos escalando a más de 12 metros sobre la cubierta, descansando junto a la piscina y pasando la noche en deslumbrantes espectáculos al estilo Broadway.

Aventuras de verano

Jewel of the Seas – Desde Fort Lauderdale a partir de abril de 2027

De abril a noviembre de 2027, Jewel ofrecerá la escapada definitiva de fin de semana con aventuras de tres y cuatro noches para el Perfect Day at CocoCay y Nassau. Los vacacionistas podrán visitar el Royal Beach Club Paradise Island, combinando la belleza y el espíritu de las Bahamas con experiencias de Royal Caribbean cuando abra en diciembre de 2025.

Más formas de explorar con Royal Caribbean se lanzarán en 2026. Los vacacionistas pueden reservar las nuevas y próximas aventuras en el sitio web de Royal Caribbean.

