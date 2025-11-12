UN ÍCONO LLEGARÁ A TEXAS: ROYAL CARIBBEAN ANUNCIA AUDACES VACACIONES PARA 2027-28 DESDE GALVESTON, CALIFORNIA Y EL NORESTE

La marca vacacional aumenta la creación de recuerdos con una oferta llena de aventuras, incluyendo las mejores vacaciones familiares del mundo, Icon of the Seas, que ofrecerá experiencias inolvidables desde Galveston

MIAMI, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El barco que revolucionó las vacaciones familiares está listo para ofrecer las aventuras más grandes desde Texas. El espectacular Icon of the Seas zarpará desde Galveston por primera vez a partir de agosto de 2027, uniéndose a la nueva línea de escapadas inolvidables y llenas de acción de escapadas inolvidables de Royal Caribbean para la temporada 2027-28. Las aventuras comienzan en Texas, California y el noreste y visitan destinos pintorescos por todo el Caribe y más. Las tan esperadas vacaciones ya están disponibles para reservarción en el sitio web de Royal Caribbeanpara los miembros del programa de lealtad Crown & Anchor Society, antes de la apertura oficial el jueves 13 de noviembre.

De costa a costa, los vacacionistas pueden elegir entre aventuras de cuatro a 12 noches en nueve barcos de Royal Caribbean a partir de abril de 2027. Familias y viajeros de todas las edades pueden disfrutar de su mejor día de playa en los destinos de clubes de playa exclusivos de la marca de vacaciones, incluyendo Royal Beach Club Paradise Island en Las Bahamas, que abrirá en diciembre de 2025,Royal Beach Club Cozumel, México, que debutará en 2026. A la lista de deseos se suman todo tipo de formas de explorar las joyas del Caribe como Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curazao; y Castries, Santa Lucía; navegar por las prístinas costas de México en lugares como Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta; y recorrer vibrantes ciudades en Portland, Maine; Halifax y Sydney, Nueva Escocia; Boston, Massachusetts y más.

Lo más destacado de Texas, California y el noreste en 2027-28

Vacaciones audaces desde Texas

Icon of the Seas – Desde Galveston

El revolucionario Icon of the Seas hará su debut estelar en Galveston en agosto de 2027, después de comenzar la temporada en Miami en abril. Llevando a los vacacionistas a las aventuras más audaces de Texas, Icon ofrecerá escapadas de seis a ocho noches por el Caribe Oriental y Occidental al galardonado destino de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas, junto con Roatán, Honduras, y Cozumel, donde los vacacionistas podrán visitar Royal Beach Club Cozumel tras la apertura del destino de playa abra a finales de 2026. Desde la adrenalina enCategory 6, el parque acuático más grande en alta mar, hasta la relajación inigualable en siete piscinas a bordo y más de 40 lugares para comer y beber, las familias disfrutarán de la mejor combinación de todos los tipos de vacaciones con experiencias para todas las edades.

Liberty of the Seas – Desde Galveston

A partir de abril de 2027, los vacacionistas podrán disfrutar de aventuras de cuatro a ocho noches por el Caribe en el recién amplificado Liberty of the Seas. Los huéspedes podrán pasar el día buceando en la Barrera de Coral Mesoamericana en Roatán, sumergirse en la historia antigua en las Ruinas Mayas de Costa Maya, México, y mucho más. Después de su amplificación de 2026, Liberty contará con nuevas experiencias, desde la cubierta de piscina completamente reinventada con The Lime & Coconut para cócteles tropicales hasta nuevas casitas con las mejores vistas al mar y un nuevo Royal Escape Room para disfrutar en familia.

Symphony of the Seas – Desde Galveston

Symphony tendrá su puerto base en Texas por primera vez, a partir de abril de 2027, para ofrecer vacaciones de cuatro a ocho noches por el Caribe Occidental a Nassau, Las Bahamas, donde los vacacionistas podrán disfrutar del mejor día de playa en Royal Beach Club Paradise Island; así como Perfect Day en CocoCay; Cozumel y Costa Maya. En la cubierta, los huéspedes pueden experimentar la emoción de The Ultimate Abyss, el tobogán seco de 10 pisos de altura, o elegir entre más de 30 opciones favoritas de los fans para comer y beber, incluyendo Jamie's Italian, El Loco Fresh o Boleros.

Aventuras bañadas por el sol de California

Ovation of the Seas – Desde Los Angeles

Los vacacionistas pueden disfrutar al máximo escapadas cortas de tres y cuatro noches en el recientemente amplicado Ovation of the Seas hacia destinos de ensueño como Ensenada, México, y la isla Catalina, California. A bordo, los aventureros pueden celebrar con amigos en el bar tiki Pesky Parrot, bailar toda la noche en el nuevo Sound Cellar o jugar a lo grande en el ampliado Casino Royale. Los aventureros pueden disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados en la cápsula de observación North Star de vidrio o montar en autos de choque en SeaPlex, el centro de actividades interiores y al aire libremás grande en el mar. Las opciones gastronómicas van desde una porción rápida de pizza en Sorrento's hasta los favoritos italianos en Giovanni's Italian Kitchen y más.

Navigator of the Seas – Desde Los Angeles

Después de regresar de Singapur, el favorito del Voyager Class zarpará desde Los Ángeles para ofrecer otro año de inolvidables vacaciones de siete noches a la Riviera Mexicana, donde los vacacionistas pueden admirar el Arco de Cabo San Lucas mientras nadan en el Mar de Cortés en Cabo San Lucas, saborean auténticos tacos mexicanos y tequila en Ensenada, explorar los pueblos históricos de Mazatlán, y aventurarse en las estribaciones de la Sierra Madre en Puerto Vallarta. Las aventuras continúan a bordo con el simulador de surf FlowRider, una pared de escalada y más. Navigator también cuenta con más de 20 lugares para comer y beber, incluyendo Chops Grille, Hooked Seafood y El Loco Fresh.

Escapadas escénicas desde el noreste

Oasis of the Seas – Desde Cape Liberty

A partir de mayo de 2027, los viajeros podrán disfrutar de las vacaciones perfectas con escapadas de siete noches a Perfect Day at CocoCay y Nassau, Las Bahamas. Oasis ofrece más de 30 lugares para comer, beber y divertirse, donde los huéspedes pueden cantar sus canciones favoritas en Spotlight Karaoke, bailar hasta altas horas de la noche en Boleros o disfrutar de la cocina mediterránea en Coastal Kitchen.

Odyssey of the Seas – Desde Cape Liberty

Odyssey of the Seas llevará a los vacacionistas a destinos caribeños bañados por el sol con vacaciones de siete a 12 noches. A partir de noviembre de 2027, los huéspedes pueden explorar Basseterre, San Cristóbal y Nevis, en el único ferrocarril activo de las Indias Occidentales; aventurarse en cuevas y lagunas subterráneas en Bridgetown, Barbados; y sumergirse en la belleza natural de las montañas Piton y los jardines botánicos en Castries, Santa Lucía. A bordo, los viajeros pueden ver películas bajo las estrellas, vibrar en Music Hall o cenar y beber en favoritos como El Loco Fresh, Giovanni's Italian Kitchen, Schooner Bar y Wonderland.

Independence of the Seas – Desde Cape Liberty

Los vacacionistas tienen escapadas de cuatro a nueve noches a las Bermudas, Canadá, Nueva Inglaterra y el Caribe Oriental durante las temporadas de primavera y verano de 2027. En este favorito de Freedom Class, los huéspedes pueden explorar las aguas cristalinas y azules de Gran Turca, las Islas Turcas y Caicos y Willemstad, o embarcarse en aventuras al aire libre en Halifax, Portland y más. En Independence, los niños pueden disfrutar al maximó en Splashaway Bay mientras los viajeros de todas las edades ponen a prueba sus habilidades de surf en el FlowRider. Los sabores audaces incluyen Fish & Ships, Izumi, Chef's Table y Chops Grille.

Vision of the Seas – Desde Baltimore

En el verano, Vision of the Seas ofrecerá vacaciones de cinco y nueve noches a Bimini, Las Bahamas y las Bermudas. En el otoño, los vacacionistas podrán explorar las aventuras de Halifax; Saint John, Nuevo Brunswick; y más en vacaciones de nueve noches. Después de un día de aventuras, los vacacionistas pueden recargar energías en Vitality Spa, disfrutar de los sabores italianos en Giovanni's Italian Kitchen o la cocina de inspiración asiática en Izumi y terminar el día con espectáculos impresionantes de Broadway Rhythm & Rhyme o una producción original de Royal Caribbean de Boogie Wonderland.

Los vacacionistas pueden obtener más información sobre las próximas aventuras en el Caribe, México y el noreste en el sitio web de Royal Caribbean.

