ROYAL CARIBBEAN ABRE NUEVAS AVENTURAS CARIBEÑAS PARA 2027-28

MIAMI, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los amantes del sol tienen nuevas formas de visitar el Caribe durante todo el año con la oferta de vacaciones de 2027-28 de Royal Caribbean a destinos tropicales. A partir de abril de 2027, los vacacionistas pueden elegir entre escapadas caribeñas de dos a ocho noches, que incluyen aventuras de siete noches en el espectacular Star of the Seas y el amplificado Harmony of the Seas desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, así como escapadas cortas del Oasis Class en Utopía desde Puerto Cañaveral (Orlando) y Wonder of the Seas desde Miami. Los miembros del programa de lealtad Crown & Anchor Society pueden reservar las tan esperadas vacaciones ahora en el sitio web de Royal Caribbean antes de la apertura oficial el miércoles 5 de noviembre.

El nuevo ícono de vacaciones de Royal Caribbean, Star of the Seas, ofrecerá aventuras de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental de Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, con visitas al destino mejor valorado de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas.

Los viajeros pueden ir de isla en isla durante todo el año en todo el Caribe y Las Bahamas desde tres puertos base de Florida en Puerto Cañaveral (Orlando), Miami y Tampa. La línea de vacaciones es más audaz que nunca con el gran regreso de Royal Caribbean a la impresionante Samaná, República Dominicana, donde los barcos espectaculares llevarán a los viajeros a aventuras como disfrutar de vistas impresionantes, descansar en arenas blancas o explorar selvas exuberantes. Además, los vacacionistas pueden crear su mejor día de playa en Royal Beach Club Paradise Island en Nassau, Las Bahamas, y Royal Beach Club Cozumel en México, junto con el destino mejor valorado de Royal Caribbean en Perfect Day at CocoCay en Las Bahamas. Todas las aventuras son parte de la creciente colección de destinos de Royal Caribbean, que contará con el tan esperado Perfect Day Mexico, programado para debutar a finales de 2027 y con una fecha de apertura que se revelará en 2026.

Aventuras durante todo el año

Desde Puerto Cañaveral (Orlando)

Star of the Seas – Las mejores vacaciones familiares del mundo regresan al Caribe Oriental y Occidental con escapadas de siete noches desde Puerto Cañaveral (Orlando). Star llevará a los viajeros a una variedad de lugares destacados, incluyendo nuevas y audaces aventuras a Samaná para disfrutar de caminatas por cascadas, avistamiento de ballenas y más. Además, los vacacionistas que naveguen hacia México podrán disfrutar de un día de playa inolvidable en el Royal Beach Club Cozumel , que abrirá sus puertas en 2026. El barco del Icon Class combina lo mejor de cada vacación con más de 40 formas de comer y beber , entretenimiento como "Back to the Future: The Musical," el parque acuático más grande en el mar y mucho más.





Harmony of the Seas – Tras su ampliación en 2026, el rediseñado Harmony tendrá su puerto base en Puerto Cañaveral (Orlando) con aventuras de siete noches a destinos como Charlotte Amalie, Santo Tomás; Philipsburg, San Martín; y Falmouth, Jamaica. Los aventureros también podrán visitar el aclamado Perfect Day at CocoCay o disfrutar del mejor día de playa en el Royal Beach Club Paradise Island o Cozumel. En la cubierta, los vacacionistas podrán relajarse en la nueva terraza con piscina de inspiración caribeña, degustar bebidas tropicales en el nuevo The Lime & Coconut, y disfrutar de atrevidos alimentos en más de 20 locales.

Desde Miami, Florida

Wonder of the Seas – Desde Miami, los vacacionistas pueden elegir entre escapadas de tres y cuatro noches enWonder a Las Bahamas y Perfect Day at CocoCay. En Nassau, los aventureros pueden comprar pases de un día para el Royal Beach Club Paradise Island, que abrirá en diciembre de 2025. Además, Wonder ofrece emociones épicas como el Ultimate Abyss, platillos atrevidos en lugares favoritos como The Mason Jar, juegos de otro nivel para todas las edades y mucho más.

Desde Tampa, Florida

Radiance of the Seas – Radiance llega a Tampa para una combinación de vacaciones de cuatro, cinco, seis y ocho noches por el Caribe Occidental y llevar las aventuras en México al siguiente nivel con visitas al Royal Beach Club Cozumel. Los recuerdos continúan a bordo con una pared de escalar, noches de cine bajo las estrellas junto a la piscina y una gran variedad de lugares para comer.

Más información sobre las nuevas y próximas aventuras se puede encontrar en el sitio web de Royal Caribbean.

