ROYAL CARIBBEAN PREMIA LA EXCELENCIA EN TURISMO CON LA CUARTA EDICIÓN DE "THE BRIDGE" Royal Caribbean International 07 jun, 2024, 14:44 GMT

MIAMI, 7 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Royal Caribbean International celebró la cuarta edición de The BRIDGE, la premiación anual que reúne y reconoce a los mejores socios de viaje y sus colegas de Latinoamércia y el Caribe en 21 categorías. Este año el evento se realizó en Buenos Aires, Argentina, y estuvieron presentes representantes de más de 15 países en la región.

Durante The BRIDGE, la premiación en la que Royal Caribbean reúne a los mejores socios de viaje de Latinoamérica y el Caribe, Mauricio Bustamante de Nao Travel Collection fue reconocido en la categoría The BRIDGE Mexico. El premio reconoce al socio que ha logrado un rendimiento excepcional en diferentes elementos del negocio en México. De izquierda a derecha: Alberto Muñoz, vicepresidente asociado de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe; Mauricio Bustamante. Royal Caribbean reconoció a Orlando y Mauricio Materón de Discover the World con el premio The BRIDGE LACAR (Latinoamérica y el Caribe) durante la cuarta edición de The BRIDGE, celebrada este año en Argentina. Este premio se otorga al socio de viajes que ha logrado un rendimiento excepcional en diferentes elementos del negocio en LACAR. De izquierda a derecha: Orlando Materón; Mauricio Materón; Alberto Muñoz, vicepresidente asociado de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe. En la premiación anual de Royal Caribbean – The BRIDGE – donde reúne a los mejores socios de viaje de Latinoamérica y el Caribe, Claudia González de Intercruises Mexico fue reconocida como el ganador de la categoría Liderazgo en la Industria México. Este premio se otorga al individuo que tiene un legado y constantemente deja su huella en la industria mexicana. De izquierda a derecha: Claudia González; Alberto Muñoz, vicepresidente asociado de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe. Germánico Maya de Viajes Amazonas Ecuador, quien fue reconocido en la categoría Liderazgo en la Industria Latinoamérica y el Caribe en los premios The BRIDGE de Royal Caribbean. El premio celebra a la persona cuyo legado deja marcas en la industria de la región. De izquierda a derecha: Alberto Muñoz, vicepresidente asociado de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe; Germánico Maya.

Entre los ganadores destacaron Mauricio Bustamente de NAO Travel Collection, Orlando Marerón y Mauricio Materón de Discover the World, quienes recibieron el premio The BRIDGE México y The BRIDGE LACAR (Latinoamérica y el Caribe) respectivamente. Así como Claudia González de Intercruises Mexico, acreedora al premio Liderazgo en la Industria México; Germánico Maya de Viajes Amazonas Ecuador quien fue reconocido en la categoría Liderazgo en la Industria LACAR (Latinoamérica y el Caribe).

El premio The BRIDGE se otorga a los socios de viajes que han logrado un rendimiento excepcional en diferentes elementos del negocio. Las categorías de Liderazgo en la Industria celebran el legado que los ganadores tienen en la industria.

"Para nosotros es importante reconocer a nuestros aliados porque son supremamente importantes en nuestra meta de hacer llegar las mejores vacaciones familiares a los vacacionistas", afirmó Alberto Muñoz, vicepresidente asociado de Royal Caribbean International para Latinoamérica y el Caribe, quien tambien fue el anfitrión del evento. "Junto a nuestros socios buscamos garantizar que cada vacacionista disfrute de una experiencia inolvidable y satisfactoria en cada etapa de su viaje."

Previo a la gala de premiación, los participantes fueron parte de diversas actividades, como conferencias y dinámicas para llevar sus habilidades a otro nivel.

