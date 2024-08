ROYAL CARIBBEAN REIMAGINARÁ ALLURE OF THE SEAS CON MÁS DE 100 MILLONES DE DÓLARES

Más de 35 maneras diferentes de comer y beber, piscinas estilo resort, toboganes acuáticos y más, combinados con los principales destinos, preparan el escenario de las vacaciones más audaces en Europa para el verano de 2025

MIAMI, 12 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Los vacacionistas pueden marcar en sus calendarios una nueva forma de aventurar en Europa cuando Royal Caribbean International estrene el reimaginado Allure of the Seas en abril de 2025. La transformación con más de 100 millones de dólares es un cambio de proporciones épicas que combinará experiencias audaces con destinos de visita obligada para crear las vacaciones de verano de Europa, desde más de 35 formas de comer y beber hasta nuevas emociones y formas de relajarse dentro y fuera del agua, hasta aventuras en Provenza (Marsella) en Francia; Florencia/Pisa (La Spezia) y Roma en Italia; Palma de Mallorca en España, y más.

Royal Caribbean revela una primera mirada a como más de 100 millones de dólares transformará el barco que cambió las reglas del juego, Allure of the Seas. El brillante resultado debutará en abril de 2025, antes de que Allure empieza vacaciones por Europa en el verano desde Barcelona, España. Cada tipo de familia y vacacionista tendrá a su disposición más de 35 formas de comer y beber, incluido el recientemente inaugurado Pesky Parrot tiki bar, además de nuevas emociones y formas de relajarse en el Ultimate Abyss de 10 pisos, piscinas estilo resort y más. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

Los aventureros pueden planear disfrutar de Europa desde una perspectiva nueva y reservar una de las vacaciones de siete noches en el Mediterráneo occidental de Allure desde Barcelona, en España, en el sitio web de Royal Caribbean.

"Desde el nuevo Icon y Utopia of the Seas hasta la transformación de más de 100 millones de dólares de Allure of the Seas, hemos triplicado la apuesta por las diferentes formas en que los vacacionistas pueden escapar y crear recuerdos con Royal Caribbean", dijo Jay Schneider, director de innovación de productos de Royal Caribbean International. "Allure va a ser reimaginado con lo mejor de Royal Caribbean y lo que los viajeros aman. Entre nuevos favoritos, como el tiki bar Pesky Parrot, y experiencias que desbloquean recuerdos únicos una y otra vez, desde una increíble cubierta de piscinas hasta una combinación inigualable de emociones y formas de relajarse, Allure tendrá aún más de todo lo que lo consolida como un favorito destacado."

Con el Pesky Parrot tiki bar, piscinas estilo resort, el tobogán seco de 10 pisos – Ultimate Abyss – y más, Royal Caribbean está redefiniendo los vacaciones europeos para todo tipo de familia y vacacionista en más de un sentido:

Emoción y relajación en cualquier momento

Días de piscina – Las piscinas estilo resort están en el centro de la acción en la reimaginada cubierta de piscinas caribeña, junto con una amplia variedad de opciones para sentarse y descansar en la sombra, como camastros en la piscina y más. Para una escapada relajada solo para adultos, el Solarium introduce nuevos toques, completados con el favorito Samba Grill y bares especializados.

– Las piscinas estilo resort están en el centro de la acción en la reimaginada cubierta de piscinas caribeña, junto con una amplia variedad de opciones para sentarse y descansar en la sombra, como camastros en la piscina y más. Para una escapada relajada solo para adultos, el Solarium introduce nuevos toques, completados con el favorito Samba Grill y bares especializados. The Perfect Storm – El trío de toboganes acuáticos, los toboganes de carreras Cyclone y Typhoon y el SuperCell, un tobogán que te envía a un de cuenco de champán giratorio, se maximizan las emociones con todo tipo de giros y sorpresas, ya sea para competir con la familia y amigos o contra el tiempo.

– El trío de toboganes acuáticos, los toboganes de carreras Cyclone y Typhoon y el SuperCell, un tobogán que te envía a un de cuenco de champán giratorio, se maximizan las emociones con todo tipo de giros y sorpresas, ya sea para competir con la familia y amigos o contra el tiempo. Splashaway Bay – Días de piscina: la versión para niños y preadolescentes cuenta con toboganes, cañones de agua, fuentes, piscinas y jacuzzis, además de dos cubos grandes de agua que se inclinan para empapar el doble.

– Días de piscina: la versión para niños y preadolescentes cuenta con toboganes, cañones de agua, fuentes, piscinas y jacuzzis, además de dos cubos grandes de agua que se inclinan para empapar el doble. The Lime & Coconut – En este bar de autor junto a la piscina, desde sus dos localizaciones, se sirven bebidas clásicas y otras con un giro único, música en vivo y todas las vibraciones de día y de noche.

– En este bar de autor junto a la piscina, desde sus dos localizaciones, se sirven bebidas clásicas y otras con un giro único, música en vivo y todas las vibraciones de día y de noche. El Loco Fresh – Una fiesta de sabores junto a la piscina se espera y incluye tacos, burritos y quesadillas.

Sabores que van más allá y salidas nocturnas

Pesky Parrot – Llega a Allure tras su muy destacado debut en el nuevo Utopia of the Seas , el tiki bar caribeño sirve cócteles a base de frutas elaborados con ron, tequila y ginebra, junto con granizados y otras sorpresas.

– Llega a tras su muy destacado debut en el nuevo , el tiki bar caribeño sirve cócteles a base de frutas elaborados con ron, tequila y ginebra, junto con granizados y otras sorpresas. Playmakers Sports Bar & Arcade – Todas las edades tienen un asiento en la mesa para disfrutar de deporte en vivo en docenas de televisores, disfrutar de juegos clásicos de arcade y recargar energías con la sabrosa comida y las cervezas heladas.

– Todas las edades tienen un asiento en la mesa para disfrutar de deporte en vivo en docenas de televisores, disfrutar de juegos clásicos de arcade y recargar energías con la sabrosa comida y las cervezas heladas. The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Actualmente este lugar de moda solo está en Wonder y Utopia of the Seas, y es donde la reconfortante comida sureña se une con la hospitalidad de Royal Caribbean, la música country en vivo y más.

Aventuras para todos

Ultimate Abyss – Una experiencia repleta de adrenalina trae 10 pisos de bajada memorables llenos de giros, vueltas, luces y sonidos. Además, los vacacionistas pueden refrescar sus nervios con una gran variedad de sabores de hielo raspado , la última incorporación al menú del Wipe Out Bar .

Una experiencia repleta de adrenalina trae 10 pisos de bajada memorables llenos de giros, vueltas, luces y sonidos. Además, los vacacionistas pueden refrescar sus nervios con una gran variedad de sabores de , la última incorporación al menú del . Royal Escape Room – Apollo 18: Lunar Landing – La última incorporación al Royal Escape Room coloca a familias y amigos en los asientos excitantes del centro de mando - en 1973 - desde donde deben entender las claves y resolver enigmas para aterrizar la nave Apollo 18 en la luna, antes de que el tiempo se agote.

– La última incorporación al Royal Escape Room coloca a familias y amigos en los asientos excitantes del centro de mando - en 1973 - desde donde deben entender las claves y resolver enigmas para aterrizar la nave Apollo 18 en la luna, antes de que el tiempo se agote. Laser Tag – La pista de hielo Studio B se transforma en un escenario de laser tag que brilla en la oscuridad y los vacacionistas puedan desafiarse y enfrentarse en un cara a cara en la Battle for Planet Z.

– La pista de hielo Studio B se transforma en un escenario de laser tag que brilla en la oscuridad y los vacacionistas puedan desafiarse y enfrentarse en un cara a cara en la Battle for Planet Z. Adventure Ocean – Los más jóvenes pueden elegir sus propias aventuras inmersivas con un nuevo diseño. Entre los aspectos más destacados se incluyen creaciones para escalada en Play Place, el AO Theater, experiencias sobre arte, ciencia y tecnología en Workshop; juegos físicos e interactivos en Arena; el Hangout; además de programas específicos diseñados para involucrar todos los sentidos de los bebés y niños pequeños.

– Los más jóvenes pueden elegir sus propias aventuras inmersivas con un nuevo diseño. Entre los aspectos más destacados se incluyen creaciones para escalada en Play Place, el AO Theater, experiencias sobre arte, ciencia y tecnología en Workshop; juegos físicos e interactivos en Arena; el Hangout; además de programas específicos diseñados para involucrar todos los sentidos de los bebés y niños pequeños. Social298 – Una transformación de 360 grados de los espacios para adolescentes cuenta con videojuegos, música, películas y muchas maneras de relajarse con nuevos amigos.

Además de la incorporación de las nuevas Ultimate Panoramic Suites sobre el puente de mando del Allure, con vistas al mar de 200 grados, las próximas experiencias se unen a una lista de favoritos que regresan también. Sobre cubierta estará todo lo más característico de la firma Royal Caribbean como el entretenimiento espectacular en escenarios en aire, hielo y agua; y emociones como la escalada en roca y los simuladores de surf FlowRider pasando por lugares para vibrar y dar un bocado como Schooner Bar, el pub inglés Bow & Stern, clásicos italianos en Giovanni's Table, el steakhouse americano Chops Grille; y más.

Tras el éxito de la amplificación de Oasis of the Seas en 2019, Allure será el siguiente barco de la revolucionaria Oasis Class en ser reimaginado como parte del programa Royal Amplified de Royal Caribbean, que fue presentado por primera vez en 2018.

Allure será una de las seis audaces vacaciones de Royal Caribbean que navegarán desde cinco destinos diferentes en Europa durante el verano de 2025 antes de dirigirse a Fort Lauderdale, en Florida, en noviembre de 2025. Las vacacionistas que buscan escaparse a los trópicos pueden elegir entre una lista de vacaciones de seis a ocho noches en el Caribe Oriental y las Bahamas, y poner su mirada en destinos y experiencias como el laureado Perfect Day at CocoCay y el Royal Beach Club Paradise Island en Nassau (Bahamas), que abrirá a finales de 2025.

