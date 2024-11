ROYAL CARIBBEAN TRAE LA ACCIÓN CON SU VARIEDAD DE VACACIONES DEL CARIBE Y EL NORESTE PARA 2026-27

Desde Star y Icon of the Seas a los favoritos de siempre, las aventuras de todo tipo preparan el camino para que los vacacionistas exploren los puertos trópicos y más

MIAMI, 19 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Los vacacionistas tienen más formas de crear recuerdos en la última combinación de Royal Caribbean para las escapadas tropicales y la costa noreste para 2026 y 2027. La gama de 12 barcos de Royal Caribbean completa una variedad de aventuras en Florida, Texas, Puerto Rico y el noreste para que todo tipo de familias y vacacionistas hagan una escapada en cualquier época del año. Los miembros del club de fidelidad Crown & Anchor Society pueden ser de los primeros en reservar en el sitio web de Royal Caribbean antes de la apertura oficial el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre.

Icon of the Seas de Royal Caribbean. En vacaciones de 7 noches por el Caribe y las Bahamas, los aventureros pueden disfrutar atracciones destacadas como seis toboganes acuáticos que rompen récords, un espacio solo para adultos, siete piscinas, el primer vecindario diseñado para familias jóvenes, más de 40 formas de comer, beber, entretenerse y más. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) A bordo de Icon of the Seas de Royal Caribbean, los aventureros encontrarán la máxima adrenalina en el parque acuático más grande en alta mar: Category 6, ubicado en Thrill Island. Seis toboganes que rompen récords alcanzan nuevas alturas, incluyendo Storm Surge, uno de los dos toboganes familiares en balsa que suben la adrenalina; Pressure Drop, el primer tobogán abierto de caída libre de la industria; Frightening Bolt, el tobogán más alto en el mar; y Storm Chasers, el primer tobogán doble de carreras en cruceros. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Los vacacionistas que visiten Coco Beach Club en Perfect Day at CocoCay de Royal Caribbean podrán disfrutar de infinitas vistas al océano en esta escapada junto a la playa llena de formas de relajarse para todo tipo de viajeros. El exclusivo club de playa cuenta con las primeras cabañas sobre el agua en las Bahamas, un restaurante dedicado con cenas de lujo, una piscina infinita frente al mar y cabañas de playa con vistas al mar. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

Encabezando las aventuras están las vacaciones de cuatro a 12 noches de isla en isla a destinos idílicos, incluido el Perfect Day at CocoCay de la marca de vacaciones en las Bahamas y la última incorporación al Royal Beach Club Collection, Royal Beach Club Cozumel, que abrirá en México en 2026. El revolucionario Icon of the Seas de Miami y siguiente barco de la exitosa Icon Class, Star of the Seas, desde Puerto Cañaveral (Orlando), Florida, ocuparán un lugar central con audaces vacaciones de 7 noches en el Caribe oriental y occidental. Hay aún más escapadas tropicales en las vacaciones favoritas de siempre desde Tampa; San Juan, Puerto Rico, y Galveston, Texas, así como desde Fort Lauderdale, Florida, en Allure of the Seas, que pronto se reinventará, listo para una transformación épica con una combinación inigualable de emociones y formas de relajarse. Y para aventuras a destinos pintorescos desde el noreste, los vacacionistas tienen la mejor propuesta desde Cape Liberty, Nueva Jersey; o Baltimore, Maryland.

El repertorio de destinos bañados por el sol ofrecen experiencias de todo tipo, desde toboganes acuáticos repletos de adrenalina en Thrill Waterpark y el primer oasis solo para adultos, Hideaway Beach, en el galardonado Perfect Day at CocoCay de Royal Caribbean en las Bahamas, hasta Labadee, Haití, con cinco playas asombrosas y la tirolina sobre el agua más larga del mundo. Los vacacionistas también podrán disfrutar del mejor día de playa con piscinas, bares en la piscina y más en Royal Beach Club Cozumel cuando abra en 2026. Además, más aventuras esperan en el Caribe oriental, meridional y occidental, en Nassau, Bahamas; Basseterre, San Cristóbal y Nieves; y Philipsburg, St. Maarten; así como en el norte en lugares como Boston, Massachusetts; Portland, Maine; y Halifax, Nueva Escocia en Canadá.

Lo más destacado de 2026-27 en el Caribe y el noreste

Escapadas audaces desde Florida

Star of the Seas – desde Puerto Cañaveral ( Orlando ) La próxima combinación de lo mejor de cada vacación se dirige al Caribe oriental y occidental con aventuras de 7 noches durante todo el año . Los vacacionistas están listos para ir de isla en isla al máximo con visitas a uno de los principales destinos turísticos del mundo, Perfect Day at CocoCay , junto con más aguas turquesas en San Juan ; Roatán, Honduras ; y Costa Maya, México . La creación de recuerdos continúa en Star con más de 40 formas de comer y beber , incluido el nuevo Lincoln Park Supper Club ; seis toboganes acuáticos que suben la adrenalina, entretenimiento que desafían los sentidos y más.

Icon of the Seas – desde Miami Marcando otro año de escapadas de 7 noches al Caribe oriental y occidental , las mejores vacaciones del mundo están de regreso con aventuras en el galardonado Perfect Day at CocoCay , junto con lugares destacados como Philipsburg ; Charlotte Amalie, St. Thomas y más.

Allure of the Seas – desde Fort Lauderdale Tras debutar con una renovación de más de 100 millones de dólares en 2025, Allure se dirigirá a los trópicos para el verano, combinando experiencias audaces con destinos imprescindibles. En aventuras caribeñas de 6 y 8 noches , los vacacionistas pueden visitar las costas bañadas por el sol de Nassau ; Falmouth , Jamaica y Labadee , o se dirigen a Perfect Day at CocoCay , junto con San Juan ; Willemstad, Curazao ; Oranjestad, Aruba y más. Además, hay nuevos favoritos en Allure , como el Pesky Parrot tiki bar , y experiencias memorables, desde el tobogán seco de 10 pisos, el Ultimate Abyss, hasta las piscinas estilo resort .

Adventure of the Seas – desde Puerto Cañaveral ( Orlando ) y Fort Lauderdale Adventure pasará el verano en Puerto Cañaveral ( Orlando ) con escapadas al Caribe de 6 y 8 noches a George Town , Gran Caimán ; y más. A finales de la temporada, los buscadores de sol pueden escapar de la tristeza invernal desde Fort Lauderdale con vacaciones de 6 y 8 noches a Cabo Rojo , República Dominicana y Costa Maya , además de visitas a Perfect Day at CocoCay durante ambas temporadas.

Enchantment of the Seas – desde Tampa Enchantment está de vuelta en Tampa , y los vacacionistas pueden tomar el sol con escapadas de 7 noches al Caribe occidental a la ciudad de Belice ; Roatán ; Costa Maya y Cozumel, México , donde los vacacionistas pueden poner sus vista en el último día de playa en Royal Beach Club Cozumel cuando la experiencia se abra a finales de 2026 .



Favoritos de las familias desde Texas

Symphony of the Seas – desde Galveston Symphony tendrá su hogar en la primera terminal de energía cero de Royal Caribbean, y del mundo, en Galveston en la temporada 2026-27. Los vacacionistas disfrutarán de aventuras de 6 a 8 noches en el Caribe occidental , que incluyen visitas a Costa Maya , Roatán , Nassau y Perfect Day at CocoCay . A finales de 2026, Royal Beach Club Cozumel , la próxima experiencia de club de playa de la marca , cuenta con impresionantes playas, vistas y piscinas para cualquier estado de ánimo.



Aventuras desde Puerto Rico

Brilliance of the Seas – desde San Juan En escapadas de 7 noches a los lugares más deseados como Charlotte Amalie; San Juan , Antigua ; St. Croix, Islas Vírgenes de EE. UU. y más, los vacacionistas pueden maximizar los recuerdos en Brilliance durante la temporada de invierno. Además, en la cubierta los aventureros pueden escalar el muro de escalada , relajarse en la piscina o en el solárium solo para adultos y degustar sabores de todo tipo, desde sushi en Izumi hasta clásicos de carne en Chops Grille .

– desde Radiance of the Seas – desde San Juan Con más formas de explorar, Radiance se dirigirá al sur del Caribe para aventuras de 7 noches durante todo el año a destinos ricos en cultura y costas soleadas en Roseau, Dominica ; Tórtola, Islas Vírgenes Británicas y más. Además, Radiance ofrece muchas maneras de aprovechar el día, desde cenas de clase mundial hasta noches de cine familiar bajo las estrellas y las bañeras de hidromasaje Solarium solo para adultos.



De un destino a otro desde el noreste

Oasis of the Seas – desde Cape Liberty Llamando a Cape Liberty su hogar para la temporada de verano de 2026, las vacaciones originales que cambiaron la industria se dirigen a las playas bañadas por el sol de las Bahamas en aventuras de 7 y 9 noches , incluidas visitas a Perfect Day at CocoCay y Nassau , así como a Puerto Cañaveral ( Orlando ). En Oasis, esperan emociones como el tobogán seco Ultimate Abyss de 10 pisos y los toboganes acuáticos The Perfect Storm , junto con varias opciones para cenar, entretenerse, y más.

Odyssey of the Seas – desde Cape Liberty

Para la temporada de invierno, los vacacionistas pueden escapar en aventuras de 7 y 8 noches a Nassau y Perfect Day at CocoCay . Los viajeros también pueden elegir entre una variedad diferente en el verano con vacaciones de 11 y 12 noches por el Caribe a lugares como Basseterre ; Castries , Santa Lucía ; Bridgetown, Barbados , y más.

Independence of the Seas – desde Cape Liberty Los vacacionistas pueden escaparse en el verano a las Bermudas y el Caribe oriental en escapadas de 5 y 9 noches para explorar impresionantes costas. El invierno presenta otra combinación de aventuras con viajes cortos de 4 noches a Canadá y vacaciones más largas de 9 noches en el Caribe, así como a los monumentos históricos del noreste y el famoso follaje otoñal en Boston ; y Portland, Maine .

Vision of the Seas – desde Baltimore El residente de Baltimore trae una variada combinación de vacaciones de 5 y 9 noches para explorar las Bermudas y las Bahamas , incluidas las escapadas a Perfect Day at CocoCay . Para comenzar la temporada de otoño, los aventureros pueden ir a mirar las hojas otoñales en Bar Harbor, Maine , y Halifax en vacaciones de 9 noches .



En 2025 se revelarán más formas de ver y explorar el Caribe. Los vacacionistas pueden reservar nuevas y próximas aventuras visitando el sitio web de Royal Caribbean.

Acerca de Royal Caribbean International

Royal Caribbean International, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), lleva ofreciendo vacaciones memorables durante más de 50 años. Los barcos y destinos privados de la línea de cruceros revolucionan las vacaciones con innovaciones y una combinación integral de experiencias, desde emociones hasta restaurantes y entretenimiento, para todo tipo de familias y vacacionistas. Votada como la "Mejor línea de cruceros en general" durante 21 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards, Royal Caribbean crea recuerdos con aventureros en más de 300 destinos en 80 países de los siete continentes, incluido el destino privado mejor calificado de la línea, Perfect Day at CocoCay en las Bahamas.

Los medios de comunicación pueden mantenerse actualizados siguiendo @RoyalCaribPR en X y visitando www.RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener información adicional o para reservar, los vacacionistas pueden visitar www.RoyalCaribbean.com, llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN o contactar con su agente de viajes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2562139/Royal_Caribbean_International_Icon_of_the_Seas_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2562140/Royal_Caribbean_International_Icon_of_the_Seas_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2562141/Royal_Caribbean_International_Icon_of_the_Seas_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2514377/5036526/RCI_Brand_Logo.jpg

FUENTE Royal Caribbean International