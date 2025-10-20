Samsung Electronics ocupa el 5º lugar entre las marcas globales por sexto año consecutivo

Samsung es reconocida por su liderazgo en IA y por acelerar su adopción

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy que fue reconocida por Interbrand, consultora global de marcas, como la quinta marca global más valiosa por sexto año consecutivo. Interbrand publica cada año su lista de las "Mejores Marcas Globales". En la lista de este año, Samsung registró un valor de marca de 90.5 mil millones de dólares, con lo que mantuvo su posición como la única empresa asiática que permanece entre las cinco primeras del mundo desde 2020.

Según Interbrand, la evaluación de Samsung Electronics se vio positivamente influenciada por:

Mayor competitividad en IA en todas las divisiones de negocio de la compañía

Mejora de la experiencia del cliente gracias a la integración unificada de los productos

Inversiones enfocadas en semiconductores relacionados con IA

Ejecución de una estrategia de marca centrada en el cliente

"Gracias a la innovación en IA y a la colaboración abierta, Samsung ha trabajado para garantizar que más clientes puedan experimentar la IA en su vida diaria", afirmó Won-Jin Lee, Presidente y Director de la Oficina de Marketing Global de Samsung Electronics. "De cara al futuro, continuaremos enfocándonos en los beneficios para los clientes, incluyendo la salud y la seguridad, para que Samsung se convierta en una marca aún más querida".

Bajo la visión de "Innovación para todos", Samsung se esfuerza constantemente por hacer que la IA sea accesible para más personas en todo el mundo.

Este año, Samsung reforzó su liderazgo en IA móvil con el avance constante de Galaxy AI, con el objetivo de que esté disponible en 400 millones de dispositivos dentro del año, lo que impulsa la democratización de la IA. En Electrodomésticos de Consumo (CE), Samsung amplió su competitividad en IA al introducir tecnologías adaptadas a cada categoría de producto, como Vision AI y Bespoke AI.

A través de una colaboración abierta con diversos socios, Samsung ha mejorado las experiencias personalizadas de IA para los clientes, al tiempo que ofrece una seguridad líder en la industria con Samsung Knox.

En el área de semiconductores, Samsung respondió a la creciente demanda de IA con un portafolio integral que abarca soluciones en la nube, en dispositivos y en IA física. Esto incluye productos avanzados como HBM, DDR5 de gran capacidad, LPDDR5X y GDDR7.

Más allá de la IA, Samsung continúa mejorando la accesibilidad de sus productos y servicios, e impulsando la innovación sostenible en todas sus divisiones de negocio. Esto incluye el ahorro de energía mediante electrodomésticos eficientes conectados a través de SmartThings.

Los esfuerzos reconocidos de Samsung en cada división de negocio

Mobile

Liderar la era de la IA móvil e impulsar la popularización de la IA con Galaxy AI

Reforzar el liderazgo en la categoría de dispositivos plegables con el lanzamiento de Galaxy Z Fold7 y Z Flip7

Fortalecer la confianza del cliente mediante tecnologías avanzadas de privacidad y seguridad

Expandir los servicios de bienestar a través de dispositivos wearables avanzados, mejoras en Samsung Health y colaboración abierta

Networks

Reforzar el liderazgo en Redes de Acceso por Radio virtualizadas (vRAN) y Open RAN impulsadas por IA

Innovar constantemente en tecnologías para soportar diversos casos de uso de 5G, incluyendo streaming y juegos de alta calidad

• Liderar la estandarización técnica de 6G

Fortalecer las alianzas con empresas clientes y comunicar los aspectos de sostenibilidad de la tecnología de redes de Samsung

Visual Display

Consolidar el liderazgo global en TVs, soundbars y monitores gamer

Innovar la experiencia visual con avanzadas funciones de IA basadas en Vision AI

Mejorar los servicios de The Frame y Art Store para ofrecer experiencias personalizadas de arte en TV

Expandir las ofertas de contenido mediante alianzas en TV Plus, entretenimiento, gaming y música

Digital Appliances

Mantener el liderazgo global en categorías como refrigeradores y lavadoras mediante innovación constante y avanzadas capacidades de IA

Brindar conveniencia diferenciada y experiencias avanzadas de IA a través de la integración con SmartThings

Expandir el liderazgo de los electrodomésticos Bespoke AI en eficiencia energética, usabilidad, rendimiento y diseño

Semiconductor

Operar un portafolio diverso que abarca aplicaciones de IA en la nube, en dispositivos y en entornos físicos

Mantener el liderazgo en semiconductores móviles y automotrices, incluyendo DDR, SSD, LPDDR, UFS y Auto SSD

Continuar con el desarrollo e inversión en soluciones innovadoras como CMM-D y HBM

Compartir su visión y liderazgo en la industria a través de eventos tecnológicos de gran relevancia

Las Mejores Marcas Globales de Interbrand se clasifican en función de la evaluación del valor de marca, que incluye un análisis integral del desempeño financiero y las perspectivas de la empresa, la influencia de la marca en las decisiones de compra de los clientes y la competitividad de la marca (incluyendo estrategia, empatía, diferenciación, compromiso con el cliente, consistencia, confianza y más). Este ranking es una de las evaluaciones de valor de marca más antiguas y reconocidas del mundo, ampliamente valorada por su credibilidad.

