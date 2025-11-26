Samsung México celebra la gran final de la 12ª edición de Solve for Tomorrow

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En una mañana llena de emoción, creatividad y esperanza, Samsung México celebró la gran final de la 12ª edición de Solve for Tomorrow, un evento que reconoció la innovación con propósito y celebró el talento de estudiantes mexicanos que utilizaron su creatividad para cambiar su comunidad.

Desde hace más de una década, este programa educativo de Responsabilidad Social de Samsung ha motivado en México a más de 30,000 estudiantes de nivel medio superior en todo el país a utilizar las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para diseñar soluciones con impacto real en temas como salud, inclusión, tecnología, deporte y cambio climático.

En la edición 2025 de Solve for Tomorrow participaron más de 5000 estudiantes de 25 estados de la República Mexicana, quienes inscribieron más de 1,600 proyectos con el apoyo de más de 300 docentes.

Una ceremonia llena de emotividad

La gran final se llevó a cabo en el Showroom de las oficinas de Samsung México, ubicadas en la Ciudad de México. El evento fue conducido por Daniela Magún, quien llenó el escenario de cercanía, emoción y carisma.

La ceremonia contó además con la presencia de directivos clave que hacen posible Solve for Tomorrow: Thomas Yun, Presidente de Samsung México; Karen Goldberg, CMO y Directora Senior de Mercadotecnia de Mobile en Samsung México; Lorena De Lima, Senior Manager de Responsabilidad Social de Samsung Electronics México.

"En Samsung creemos que los líderes del futuro ya están aquí. Ustedes: jóvenes llenos de ideas, curiosidad y la valentía de cambiar su realidad. Por eso Solve for Tomorrow es tan importante para nosotros. Este programa les da la oportunidad no solo de aprender STEM, sino de usarlo para crear soluciones reales, para transformar sus comunidades y para conectar con el mundo", afirmó Thomas Yun.

El evento también contó con la participación de Emily Villanueva, ganadora de la edición 2022 con su proyecto Alerta Fire, quien compartió su inspiradora historia y motivó a los nuevos finalistas a seguir creyendo en el poder de sus ideas.

Los grandes finalistas

En la ceremonia estuvieron presentes los verdaderos protagonistas de la jornada: los estudiantes y docentes que formaron parte de los cinco equipos finalistas y el equipo más votado, procedentes de Campeche, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Yucatán y Jalisco, quienes presentaron sus proyectos ante todos los asistentes y el jurado.

Los cinco proyectos finalistas y el equipo más votado de Solve for Tomorrow 2025 abordaron desafíos reales desde distintas perspectivas, demostrando el poder de la innovación con propósito. Entre ellos se presentaron soluciones enfocadas en la inclusión educativa, la prevención de riesgos en la salud, el uso responsable del agua, la accesibilidad para personas con discapacidad visual y la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje y el bienestar emocional:

Primer lugar: AtlTec

Creado por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. Una solución inteligente, eficiente y sostenible para la captación y optimización del recurso hídrico.

Segundo lugar: Kris Learning IA

Ideado por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato, Plantel Coroneo. Una plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial, enfocada en estudiantes con ansiedad, TDAH, autismo o depresión, que busca ofrecer un entorno educativo más inclusivo y personalizado.

Tercer lugar: Radar Sens

Creado por estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 71 de Tamaulipas. Un kit de dispositivos hápticos para personas con discapacidad visual, compuesto por una banda y un brazalete que detectan obstáculos a diferentes alturas mediante sensores ultrasónicos y vibraciones.

Cuarto lugar: GLS

Desarrollado por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, Plantel Pomuch. Un glucómetro no invasivo que utiliza fotometría con luz infrarroja y un sensor Opt101, e integra un sistema de inteligencia artificial para obtener resultados más precisos.

Quinto lugar: Audiolibro Inteligente (AI)

Realizado por estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY). Es un dispositivo educativo con pantalla táctil y cámara escáner que busca ayudar a estudiantes con discapacidad visual al reproducir contenido de texto a audio.

Así como el equipo más votado, ALEVA Parches post-mastectomia del estado de Jalisco Que consiste en parches de silicón con medicamento en su interior, específicamente creados para ayudar en el proceso de la post mastectomía, esto es una alternativa más económica que será de gran utilidad y ayudara a aminorar el dolor

Además de los grandes premios, los equipos finalistas recibirán capacitaciones y mentorías para continuar fortaleciendo sus proyectos, darles estructura e impulsar su implementación en el mundo real.

Así, Solve for Tomorrow volvió a ser un espacio para soñar, crear y conectar. Cada idea presentada en esta edición fue una muestra de que cuando los jóvenes tienen oportunidades, guía y confianza, son capaces de transformar su entorno.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2832391/IMG_3500.jpg

FUENTE Samsung Mexico