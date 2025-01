Samsung Electronics presenta "Samsung Vision AI" y sus últimas innovaciones en "First Look 2025", con pantallas personalizadas y potenciadas por IA para enriquecer la vida diaria

Samsung lleva Samsung Vision AI a su gama más amplia hasta la fecha -incluyendo Neo QLED, OLED, QLED y The Frame- con pantallas inteligentes y adaptativas que van más allá de la experiencia convencional de ver la televisión

Ampliación de la gama Samsung Art Store y The Frame, incluyendo las nuevas The Frame Pro, Neo QLED y QLED, para llevar experiencias artísticas premium a más hogares

Las nuevas tecnologías de visualización y las asociaciones estratégicas ponen de relieve la visión de Samsung para un futuro más inteligente y conectado

CIUDAD DE MEXICO, 7 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy "Samsung Vision AI" durante el evento "CES 2025 First Look", donde mostró pantallas con IA para enriquecer la vida cotidiana. Samsung también presentó el nuevo modelo premium Neo QLED 8K QN990F, y emocionantes actualizaciones de sus pantallas Lifestyle y futuras tecnologías de visualización; lo que refleja la visión de Samsung de transformar las pantallas en compañeros inteligentes y adaptables para simplificar y enriquecer la vida cotidiana.

"Samsung ve a las pantallas no como dispositivos unidireccionales para el consumo pasivo, sino como compañeros interactivos e inteligentes que se adaptan a tus necesidades", dijo SW Yong, Presidente de Visual Display Business en Samsung Electronics. "Con Samsung Vision AI estamos redefiniendo lo que las pantallas pueden hacer, al conectar soluciones de entretenimiento, personalización y estilo de vida en una experiencia perfecta para simplificar tu vida".

Samsung Vision AI: pantallas más inteligentes y adaptables para una vida sin interrupciones

Samsung Vision[1] AI representa el siguiente paso del viaje de Samsung para ofrecer experiencias de pantalla inteligentes, intuitivas y fluidas. Con la capacidad de hacer que la Smart TV Samsung sea consciente de su entorno, se adapte a las preferencias del usuario y sea autónomo al de ofrecer funciones intuitivas, Samsung Vision AI transforma las pantallas en compañeros inteligentes que mejoran el entretenimiento, simplifican las interacciones y se integran a la perfección en un estilo de vida conectado.

En el núcleo de Samsung Vision AI se encuentran sus funciones personalizadas, que redefinen la forma en que los usuarios interactúan con sus pantallas:

La función Click to Search ofrece información instantánea sobre lo que aparece en pantalla, al identificar a un actor de una película o al explorar el contenido mostrado, todo sin interrumpir la experiencia de visualización.

ofrece información instantánea sobre lo que aparece en pantalla, al identificar a un actor de una película o al explorar el contenido mostrado, todo sin interrumpir la experiencia de visualización. La función Live Translate, gracias al modelo de traducción de Inteligencia Artificial (AI) en el dispositivo , elimina las barreras lingüísticas con traducciones de subtítulos en tiempo real, lo que permite a los espectadores disfrutar de contenidos de todo el mundo sin problemas.

, elimina las barreras lingüísticas con traducciones de subtítulos en tiempo real, lo que permite a los espectadores disfrutar de contenidos de todo el mundo sin problemas. La función Generative Wallpaper transforma las pantallas en lienzos de arte dinámicos y personalizados, al permitir a los usuarios crear imágenes que se adapten perfectamente a sus gustos u ocasión.

Más allá de la personalización, Samsung Vision AI posiciona a las pantallas como ejes centrales en una vida más inteligente a través de la integración con el ecosistema SmartThings:

Home Insights proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el entorno del hogar, incluidas alertas de seguridad y actualizaciones diarias, todo para garantizar la tranquilidad tanto si los usuarios están en casa como fuera de ella.

proporciona actualizaciones en tiempo real sobre el entorno del hogar, incluidas alertas de seguridad y actualizaciones diarias, todo para garantizar la tranquilidad tanto si los usuarios están en casa como fuera de ella. Pet y Family Care vigila a los seres queridos, detectando comportamientos inusuales tanto en mascotas como en miembros de la familia. Aumenta la comodidad con funciones para automáticamente la configuración de la habitación, como atenuar las luces cuando un niño se queda dormido, al tiempo que se muestran actualizaciones en tiempo real y grabaciones a través de la pantalla.

Samsung Vision AI también ofrece avances excepcionales en la calidad de imagen y sonido, para hacer que cada momento en pantalla sea cautivador. Las tecnologías de imagen y sonido de AI en el dispositivo analizan el contenido y los factores ambientales en tiempo real, ajustando dinámicamente la imagen y el sonido para optimizar la experiencia.

Basándose en su legado de reconocer a la innovación, las últimas funciones de Vision AI de Samsung, como Click to Search y Live Translate, junto con productos de vanguardia como el compañero AI Ballie y el Smart Monitor M9 con Copilot, obtuvieron el prestigioso Premio a la Innovación CES 2025.

Impulsar la innovación mediante asociaciones abiertas en AI

Samsung Vision AI también ofrece un potencial ilimitado al colaborar con varios socios líderes en AI como Microsoft, preparando el camino para experiencias aún más inteligentes y personalizadas y la expansión del ecosistema de pantallas de AI.

En colaboración con Microsoft, Samsung anunció los nuevos monitores y televisiones inteligentes con Microsoft Copilot. Esta asociación permitirá a los usuarios explorar una amplia gama de servicios Copilot, lo que incluye recomendaciones de contenido personalizadas.

Samsung también tiene previsto colaborar estrechamente con socios líderes en AI, como Google entre otros, para ampliar las posibilidades de Vision AI.

Con Samsung Vision AI, Samsung está redefiniendo lo que pueden hacer las pantallas, lo que se traduce en ofrecer experiencias personalizadas e inteligentes que se adapten a las necesidades de los usuarios, simplifiquen sus rutinas y mejoren su vida cotidiana.

La era de las pantallas con AI: Samsung lleva Samsung Vision AI a su gama más amplia hasta la fecha

Samsung está marcando el comienzo de una nueva era en la tecnología de pantallas impulsada por la AI, con las funciones de Samsung Vision AI ahora integradas en su gama más completa hasta la fecha, incluyendo los modelos Neo QLED, OLED y QLED, y The Frame. Esta expansión demuestra el compromiso de Samsung de llevar pantallas inteligentes y adaptables a más usuarios, redefiniendo lo que es posible en el entretenimiento del hogar y la vida inteligente.

A la vanguardia de esta innovación se encuentra el modelo Neo QLED 8K QN990F, la televisión más avanzada de Samsung hasta la fecha, creada para ofrecer un rendimiento inigualable, con un diseño elegante y experiencias más inteligentes basadas en AI. Impulsada por el último procesador NQ8 AI Gen3, la Smart TV aprovecha un conjunto de funciones de AI en el dispositivo para mejorar la calidad de imagen, la claridad del sonido y la experiencia de visualización en general:

8K AI Upscaling Pro : eleva los contenidos de menor resolución a una asombrosa calidad 8K , garantizando un nivel de detalle y claridad increíbles en cada fotograma.

: eleva los contenidos de menor resolución a una asombrosa calidad , garantizando un nivel de detalle y claridad increíbles en cada fotograma. Auto HDR Remastering Pro: analiza el contenido fotograma a fotograma, aplicando una expansión del color adaptada a la escena para obtener imágenes realistas y colores vibrantes, incluso en escenas oscuras.

Adaptive Sound Pro: utiliza la inteligencia artificial para separar y optimizar los componentes de sonido, como la voz, la música y los efectos de sonido, ofreciendo un audio claro y equilibrado.

Color Booster Pro: enriquece la expresión del color con el análisis de escenas basado en AI y el procesamiento de imágenes mejorado para cada fotograma.

AI Mode: optimiza de forma adaptativa la imagen y el sonido aprovechando el reconocimiento de contenidos basado en AI y el análisis del área de televisión para una experiencia visual óptima en cualquier entorno.

Con un diseño ultradelgado y minimalista, el modelo QN990F ofrece entretenimiento doméstico de primera calidad que combina tecnología de vanguardia con una estética elegante. Con sus avanzadas funciones y refinado diseño, eleva tanto el rendimiento como el estilo de cualquier espacio, ofreciendo una experiencia de entretenimiento realmente sofisticada.

Una nueva visión del arte: la ampliación de Samsung Art Store y presentación de la nueva The Frame Pro

Samsung mantiene su compromiso de combinar arte y tecnología con la ampliación de Samsung Art Store y el lanzamiento de The Frame Pro, una nueva incorporación a la icónica gama Frame. Juntas, estas innovaciones refuerzan la misión de Samsung de hacer el arte más accesible, personal y perfectamente integrado en la vida cotidiana.

Samsung Art Store cuenta ahora con más de 3,000 obras curadas por prestigiosos socios globales, incluyendo el MoMA y los patrimonios de Magritte y Basquiat. Para 2025, esta colección ampliada irá más allá de las series The Frame y MICRO LED, y también estará disponible en los modelos Neo QLED y QLED,[2] lo que ofrece a los usuarios más formas de transformar sus pantallas en galerías de arte personalizadas. Esto marca otro hito en el compromiso de Samsung de enriquecer los hogares con experiencias artísticas dinámicas.

Como complemento a The Frame, Samsung tambien presentó The Frame Pro, el nuevo modelo de la gama que mejora la experiencia artística y de entretenimiento con la avanzada calidad de imagen Neo QLED, que ofrece colores más vivos, contrastes más nítidos y atenuación local mejorada para unos negros más profundos. Equipada con el procesador NQ4 Gen3 AI, The Frame Pro ofrece una calidad de imagen inigualable tanto para obras de arte como para contenidos de video. También incluye el innovador Wireless One Connect, que permite instalaciones más versátiles que se integran perfectamente en el entorno.

Para reforzar aún más su conexión con el mundo del arte, Samsung se asoció con Art Basel para convertir a The Frame en la exposición de arte oficial del mundialmente celebrado evento.

"Como nuestra misión es impulsar el mundo del arte, tener a Samsung como nuestro socio oficial de exhibición global nos está ayudando a romper las barreras físicas y digitales, permitiendo que más personas experimenten el arte de maneras innovadoras y significativas", dijo Hayley Romer, Chief Growth Officer de Art Basel. "A través de The Frame y Samsung Art Store los amantes del arte pueden llevar a sus hogares obras de talla mundial, transformando la forma en que se relacionan con el arte y lo aprecian."

El futuro de la tecnología de visualización

A medida que Samsung sigue liderando la reinvención del papel de las pantallas, sus avances ofrecen algo más que tecnología: crean experiencias significativas y personalizadas que mejoran la vida cotidiana.

En First Look 2025, Samsung presentó Premiere 5, el primer proyector interactivo de triple láser de ultracorta distancia (UST). Diseñado para redefinir el entretenimiento en casa, Premiere 5 introduce una función táctil interactiva que permite a los usuarios interactuar directamente con la pantalla. Esta innovación combina a la perfección una proyección de alta calidad con una funcionalidad versátil, gracias a la tecnología Samsung LightWARP, que permite proyectar imágenes sobre objetos cotidianos para disfrutar de experiencias creativas y envolventes.

Samsung también mostró su compromiso de dar forma al futuro de la tecnología de visualización con el MICRO LED Beauty Mirror. Este innovador espejo combina funciones avanzadas de reflectancia y transmitancia con una visión personalizada de la belleza, demostrando cómo la tecnología de vanguardia puede mejorar las rutinas diarias. Mediante el análisis de cada tipo de piel, el espejo ofrece recomendaciones de productos personalizadas para que el cuidado personal sea más intuitivo y eficaz, aprovechando las innovadoras soluciones de belleza desarrolladas por Amorepacific, la empresa de cosméticos líder en Core.

[1] Los modelos disponibles pueden variar según el país.

[2] Las funciones disponibles pueden variar según el país y el modelo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592856/Samsung_TVs_and_Displays_CES_2025_Samsung_Vision_AI_and_Display_Lineups_main1.jpg

FUENTE Samsung Mexico