Samsung Galaxy Z Fold6 y Z Flip6 elevan a Galaxy AI a nuevas alturas

*Measured diagonally, Galaxy Z Flip6's Main Screen size is 6.7-inch in the full rectangle and 6.6-inch when accounting for the rounded corners; actual viewable area is less due to the rounded corners and camera hole. *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla principal de Galaxy Z Flip6 es de 6.7 pulgadas en el rectángulo completo y de 6.6 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.