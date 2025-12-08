Samsung lleva la experiencia del cine a tu hogar en este fin de año

Hay productos con descuentos especiales para que los consumidores transformen su casa en una verdadera sala de cine

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada de las fiestas de fin de año, y el ambiente acogedor de maratones de películas con familiares y amigos, Samsung preparó una selección de productos con tecnología de IA y funciones para transformar cualquier espacio en una auténtica sala de cine.

Estos dispositivos forman parte de la campaña de fin de año de Samsung en México, "Conéctate con quienes amas", que reúne artículos del ecosistema Galaxy, pantallas y electrodomésticos con Inteligencia Artificial (IA). La propuesta es ofrecer sugerencias de regalos que aporten experiencias relevantes, conectadas y capaces de hacer el día a día más práctico y significativo.

En este contexto, Samsung destaca cómo la IA es capaz de mejorar la imagen, el sonido y el diseño para transformar el entretenimiento en casa. Desde Smart TVs que ajustan automáticamente brillo y contraste hasta barras de sonido que amplían el campo sonoro con precisión; además de dispositivos que combinan tecnología y decoración.

Neo QLED 4K: la TV ideal para maratonear películas y series

Para quienes son apasionados del cine y desean vivir cada segundo de sus películas favoritas, la línea Neo QLED 4K ofrece una pantalla con brillo intenso, contraste optimizado y colores precisos gracias a la tecnología Quantum Matrix. La combinación del procesador Neural Quantum, con inteligencia artificial integrada, garantiza imágenes vibrantes incluso en escenas oscuras típicas de los blockbusters y producciones cinematográficas. Con pantallas amplias y un diseño refinado, la pantalla ayuda a crear una verdadera atmósfera de cine en la sala.

OLED: para quienes buscan la mejor calidad posible

Con pixeles autoiluminados y control absoluto del contraste, las Smart TVs OLED de Samsung entregan negros perfectos, brillo avanzado y colores precisos, ideales para quienes desean ver cada matiz de las producciones de fin de año. El Procesador NQ AI asegura mejoras de resolución en tiempo real, reduce el ruido y optimiza la luminosidad cuadro por cuadro, preservando la estética de cada película. Además, Motion Xcelerator y el tiempo de respuesta ultrarrápido ofrecen una fluidez impecable en escenas de acción, garantizando que hasta los detalles más sutiles cobren vida en la pantalla.

The Frame y The Frame Pro: donde el cine y la decoración se encuentran

Las pantallas The Frame y The Frame Pro son perfectas para quienes desean combinar estética y tecnología durante las sesiones de cine en casa. Con el Art Mode, la Smart TV muestra obras de arte o fotos personales cuando no está en uso, lo que transforma la sala en una galería elegante, ideal para las celebraciones de fin de año. El Panel Matte reduce drásticamente los reflejos y asegura que las sombras profundas y los colores de la película se mantengan fieles incluso en espacios iluminados. El diseño delgado, los marcos personalizables y la inteligencia del procesador NQ AI completan la experiencia, ofreciendo un televisor tan hermoso como funcional.

Q-Series Soundbar: sonido digno de una sala de cine

La experiencia cinematográfica no está completa sin un audio potente e inmersivo. Las Q-Series Soundbars ofrecen Dolby Atmos inalámbrico, la tecnología Q-Symphony, que permite que el sonido de la pantalla y de la barra de sonido se reproduzcan simultáneamente, y múltiples canales que transforman el entorno en una verdadera experiencia de Hollywood. En conjunto con las TVs Neo QLED, la soundbar crea un ambiente sonoro digno de las mejores salas de cine, pues lleva al espectador al centro de las historias que marcan la temporada festiva.

Music Frame: la decoración perfecta para los amantes de las bandas sonoras

Music Frame combina diseño y rendimiento en un único dispositivo que se integra fácilmente a cualquier espacio y complementa todos los estilos. Mientras exhibe fotos o arte en la pared, el aparato actúa como una potente solución de sonido, y crea una ambientación elegante e inmersiva para maratones de películas, reuniones familiares o noches temáticas de cine.

Proyector Samsung: las grandes historias merecen grandes pantallas

Para quienes desean una experiencia más cinematográfica, el proyector The Freestyle de Samsung ofrece la libertad de crear sesiones al aire libre o transformar cualquier pared en una superpantalla de cine. Con alta calidad de imagen, instalación sencilla y acceso directo a plataformas de streaming, el proyector proporciona esa clásica sensación de cine, perfecta para revivir los clásicos navideños, animaciones y estrenos de la temporada.

Contenido de la temporada en Samsung TV Plus

Todas estas pantallas y proyectores de Samsung cuentan con acceso gratuito a Samsung TV Plus, que en diciembre tendrá canales con programación navideña 24/7 para disfrutar de una programación gratuita llena de estrenos, clásicos y canales especiales, ideal para quienes quieren sumergirse de lleno en el espíritu navideño.

El contenido de Samsung TV Plus es gratuito y no necesita de suscripciones o descargas, solo debes de abrir la aplicación en tu pantalla, monitor o refrigerador inteligente para hacer streaming de cientos de canales de televisión en vivo, y películas y programas On Demand.

Con una selección que combina tecnología, innovación y entretenimiento, Samsung refuerza su compromiso de hacer que el fin de año sea aún más especial para todos aquellos que desean compartir momentos inolvidables con quienes aman. Para conocer más sobre los modelos participantes y las condiciones, consulta el sitio web y la Samsung Shop App.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840836/LAO_ESP_Samsung_Holidays_e1765213966770.jpg

FUENTE Samsung Mexico