Samsung presenta en México las líneas 2024 Odyssey OLED, Smart Monitor y ViewFinity

Las novedades OLED de siguiente nivel evitan el burn-in con la nueva tecnología patentada presente en la última serie Odyssey OLED

Las funciones inteligentes impulsadas por IA brindan entretenimiento mejorado a Smart Monitor M8 y Odyssey OLED G8, mientras que los nuevos modelos ViewFinity abren espacios de trabajo más eficientes

CIUDAD DE MEXICO, 19 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy el lanzamiento en México de sus líneas de monitores Odyssey OLED 2024, Smart Monitor y ViewFinity. Estos nuevos modelos ya están disponibles en Samsung.com/mx y Shop App, con ofertas exclusivas para que más usuarios tengan nuevas experiencias, sin importar cómo los usen.

La línea Odyssey ofrece una experiencia OLED de siguiente nivel y nuevas capacidades [1] de Inteligencia Artificial (IA) en el Odyssey OLED G8; la línea Smart Monitor aumenta la diversión con funciones de entretenimiento perfeccionadas, además se introduce la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) en el Smart Monitor M8; y la línea ViewFinity aumenta la conectividad para crear una estación de trabajo completa.

Serie Odyssey OLED: excelencia visual con nuevas funciones de prevención de burn-in

La línea Odyssey OLED 2024 amplía la oferta de rendimiento OLED de siguiente generación de Samsung con los nuevos Odyssey OLED G8 (modelo G80SD) y Odyssey OLED G6 (modelo G60SD).

Odyssey OLED G8 es el primer monitor gamer OLED plano de Samsung de 32", con resolución 4K UHD (3840 x 2160) y una relación de aspecto de 16:9. Para jugabilidad ultrafluida y receptiva, además cuenta con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de gris a gris (GtG) de 0,03 ms. Por su parte, Odyssey OLED G6 tiene una pantalla de 27" con resolución QHD (2560 x 1440) que admite una relación de aspecto de 16:9; mientras que su frecuencia de actualización de 360 Hz y su tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms facilitan a los gamers mantenerse al día con una jugabilidad de rápido movimiento.

El nuevo Odyssey OLED G8 es el primer monitor gaming OLED de Samsung impulsado por IA. Su procesador NQ8 AI Gen3, que es el mismo que Samsung usa en sus pantallas 8K 2024, escala el contenido a casi 4K cuando se usa Samsung Gaming Hub [2] y las aplicaciones nativas de Smart TV del monitor para una mayor resolución en juegos y entretenimiento [3].

Ambos modelos OLED cuentan con Samsung OLED Safeguard+, una nueva tecnología de protección contra burn-in. Esta función es la primera en el mundo que previene el efecto al aplicarse un tubo de calor pulsante al monitor. Además, el Dynamic Cooling System evapora y condensa un refrigerante para dispersar el calor cinco veces más efectivamente que el anterior método de lámina de grafito, lo que evita el burn-in al reducir la temperatura en el núcleo. El monitor también detecta imágenes estáticas como logotipos y barras de tareas, para reducir automáticamente su brillo y proporcionar otro medio de prevención de burn-in [4].

Tanto Odyssey OLED G8 como el OLED G6 también ofrecen una calidad de imagen OLED inigualable, con un brillo de 250 nits (típico); al tiempo que la función FreeSync Premium Pro mantiene la GPU y el panel de visualización sincronizados para eliminar el entrecortamiento, el retraso de la pantalla y los desfases de imagen.

La nueva tecnología OLED Glare Free [5] de Samsung también preserva la precisión del color y reduce los reflejos, mientras mantiene la nitidez de la imagen para garantizar una experiencia de visualización inmersiva, incluso con la luz del día. El recubrimiento de baja reflexión, optimizado para OLED, supera el equilibrio entre brillo y reflejo gracias a una nueva capa de recubrimiento duro especializado y un patrón de recubrimiento de superficie.

Ambos monitores cuentan con un diseño metálico súper delgado que les da una identidad distintiva, mientras que Core Lighting+ mejora las experiencias de entretenimiento y gaming con iluminación ambiental que se sincroniza con la pantalla. El soporte ergonómico también hace que las sesiones largas sean más cómodas con altura ajustable, además de soporte giratorio y de inclinación.

Los nuevos monitores OLED Odyssey son el próximo paso para expandir el liderazgo del mercado de monitores OLED de Samsung. Su lanzamiento se produce después de que Samsung alcanzara la primera posición en ventas globales en el mercado de monitores OLED tan solo un año después del lanzamiento de su primer modelo OLED [6]. Este logro subraya el rápido ascenso de Samsung en el panorama competitivo de los monitores OLED y al mismo tiempo refuerza su compromiso de diversificar su línea de monitores gaming con modelos que aprovechan la tecnología OLED patentada de la compañía.

Smart Monitor M8: procesamiento de IA para un nítido video y audio

La línea actualizada de Smart Monitor introduce una experiencia completa en un solo hub para un entretenimiento más inteligente y una mayor productividad. Los modelos 2024 incluyen el M8 (modelo M80D), el M7 (modelo M70D) y el M5 (modelo M50D).

Smart Monitor M8 4K UHD de 32" presenta nuevas funciones impulsadas por IA con el procesador NQM AI, lo que lleva las experiencias de entretenimiento al siguiente nivel. El escalado de IA muestra contenido de menor resolución hasta casi 4K [7]; al tiempo que Active Voice Amplifier Pro utiliza IA para analizar el ruido de fondo en el entorno del usuario para optimizar el diálogo en el contenido [8]. El modo de Audio 360 [9] está disponible en el M8, y se combina con los Galaxy Buds para crear un entorno de sonido envolvente. La cámara SlimFit incorporada también facilita la toma de videollamadas a través de aplicaciones móviles con Samsung Dex [10].

Una novedad en toda la línea de Smart Monitors es la función Workout Tracker [11], que se combina con un Galaxy Watch para habilitar datos de salud en tiempo real en la pantalla, incluso mientras se realiza streaming de contenido. Esto facilita el seguimiento de los objetivos del entrenamiento y puede hacer que el ejercicio sea más agradable.

Estas nuevas funciones mejoran la ya impresionante funcionalidad de Smart Monitor. Las aplicaciones de Smart TV y Samsung TV Plus [12] brindan acceso instantáneo a una amplia gama de servicios de streaming y contenido en vivo, sin necesidad de encender una PC o conectarse a otros dispositivos [13].

Smart Monitor M7 está disponible en 32" con resolución 4K UHD (3840 x 2160), un brillo de 300 nits (típico) y un tiempo de respuesta de gris a gris (GtG) de 4 ms. Smart Monitor M5 está disponible en 27" y 32", con resolución FHD (1920 x 1080), un brillo de 250 nits (típico) y un tiempo de respuesta GtG de 4 ms.

Serie ViewFinity: maximizando la creatividad y la facilidad de uso

Optimizada para creativos y profesionales y creada con prácticas responsables, la última línea ViewFinity en México incluye a ViewFinity S7 (S70D) y ViewFinity S6 (modelos S60UD y S60D).

Los monitores [14] ViewFinity 2024 contribuyen a los esfuerzos de Samsung de reciclaje al fabricarse con un mínimo del 10% de plástico reciclado, además de que no se aplican aerosoles químicos a los componentes de plástico [15]. El empaque también utiliza pegamento en lugar de grapas para facilitar el desmontaje.

El Easy Setup Stand se arma con un solo clic y no requiere herramientas ni tornillos, lo que hace que sea rápido y fácil de colocar y disfrutar de la vibrante pantalla. Cada monitor ViewFinity 2024 admite HDR10 y la visualización de mil millones de colores, lo que garantiza una representación precisa del color, al tiempo que integra funciones Intelligent Eye Care certificadas por TÜV-Rheinland para aliviar la fatiga visual durante períodos de trabajo prolongados.

ViewFinity S7 ofrece opciones de pantalla de 27" y 32", cada una con resolución UHD 4K (3840 x 2160), un brillo de 350 nits (típico) y una frecuencia de actualización de 60 Hz. También cuentan con puertos puertos HDMI y DP para una fácil conectividad y un soporte de altura ajustable.

ViewFinity S6 está disponible en opciones de 24" y 27", cada una con resolución QHD (2560 x 1440), una frecuencia de actualización de 100 Hz y un brillo de 350 nits (típico), incluido un hub USB y un soporte de altura ajustable. El modelo S60UD también incluye un conmutador KVM incorporado y un puerto USB-C (carga de hasta 90W).

Para obtener más información sobre la línea de monitores 2024 de Samsung, visita www.samsung.com.

Especificaciones

Serie Odyssey OLED

Modelo G80SD G60SD

Pantalla Tamaño de pantalla 32" / 16:9 / Flat 27" / 16:9 / Flat

Tipo de panel OLED OLED

Brillo (típico) 250 cd/m2 250 cd/m2

Frecuencia de actualización 240Hz 360Hz

Resolución 3840 x 2160 2560 x 1440

Tipo de glare OLED sin glare OLED sin glare

Tiempo de respuesta GtG 0.03ms GtG 0.03ms

Interfaz Interfaz 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4), 3 USB 3.0 (1 Up, 2 Down) 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4), 3 USB 3.0 (1 Up, 2 Down)

Funciones Smart Sí -

Altavoz incorporado Sí -

Tecnología de sincronización AMD FreeSync Premium Pro AMD FreeSync Premium Pro

Protección contra burn-in Sí (Samsung OLED Safeguard+) Sí (Samsung OLED Safeguard+)

Diseño Tipo de soporte HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA



Serie Smart Monitor

Modelo M80D M70D M50D

Tamaño de pantalla 32" 32" 32", 27"

Tipo de panel VA, Plano VA, Plano VA, Plano Brillo (típico) 400 cd/m2 300 cd/m2 250 cd/m2 Pantalla Frecuencia de actualización 60Hz 60Hz 60Hz Relación de contraste 3,000:1 (típico) 32": 3,000:1 (típico) 43": 5,000:1(típico) 3,000:1 (típico)

Resolución 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080

Tiempo de respuesta 4ms (GtG) 4ms (GtG) 4ms (GtG)

HDR Sí (HDR 10+) Sí (HDR 10) Sí (HDR 10) Tecnología de IA Escalado 4K Sí - - Amplificador de voz activo Pro Sí - - Smart VOD (Netflix, YouTube, etc.) Sí Sí Sí Gaming Hub Sí Sí Sí IoT Hub Sí (Integrado) Yes (Soporte de llave electrónica) Yes (Soporte de llave electrónica) Asistente de voz Sí (voz de campo lejano) Sí (voz de campo lejano) - Workspace Sí Sí Sí Vista múltiple 2 pantallas (Pantalla completa) 2 pantallas 2 pantallas Función MDE Control Múltiple Sí Sí Sí Modo de Audio 360 Sí - - Rastreador de entrenamiento Sí Sí Sí Interfaz Control de ratón y teclado (con ESB) Sí Sí - Interfaz 1 HDMI (2.0), 2 USB-A, 1 USB-C (65W) 2 HDMI (2.0), 3 USB-A, 1 USB-C (65W) 2 HDMI (1.4), 2 USB-A Cámara En la caja (cámara delgada) Compatible Compatible Altavoz 5W x 2 43": 10W x 2 32": 5W x 2 5W x 2 Eye Care Imagen adaptable Sí Sí Sí Modo Eye Saver/sin flicker Sí Sí Sí Diseño Diseño delgado icónico Sí - - Color Warm White Black/White Black/White Soporte HAS, rotación, Inclinación Simple Simple

Series ViewFinity

Modelo S70D S60UD S60D

Tamaño de pantalla 27" / 32" 27" 24"

Tipo de panel IPS (27") / VA (32") IPS IPS Brillo (típico) 350 nits 350 nits 350 nits Pantalla Frecuencia de actualización 60Hz 100Hz 100Hz Resolución 3840 x 2160 2560 x 1440 2560 x 1440

Gama de colores sRGB 99% sRGB 99% sRGB 99% Interfaz Interfaz 1 HDMI (2.0) 1 DP (1.2) 1 USB-C (90W) 1 HDMI (2.0) 1 DP (1.4) 1 DP out (1.4) USB Hub (1Up/3Dn) 1 HDMI (2.0) 1 DP (1.4) HDMI, DP, USB Hub (1Up/3Dn) Función LAN - Sí - Cadena margarita - Sí - Conmutador KVM - Sí - Eye Care Inteligente Sí Sí Sí Diseño Tipo de soporte Simple Soporte de fácil instalación HAS Soporte de fácil instalación HAS Soporte de fácil instalación VESA 100 x 100 100 x 100 100 x 100

[1] Funciones de IA disponibles solo en G80SD, M80D.

[2] Gaming Hub está disponible en países selectos, y la disponibilidad de la aplicación varía según el país.

[3] El escalado de IA solo funciona cuando se utilizan las aplicaciones Smart TV integradas y Samsung Gaming Hub (modo de prioridad PQ).

[4] La detección de logotipo está activa solo en modo AV.

[5] La verificación de UL valida la afirmación "OLED Glare Free" (OLED sin brillo) al evaluar los productos según el estándar de prueba Unified Glare Rating (UGR) establecido por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) y el estándar de prueba establecido por la Organización Internacional de Normalización.

[6] Seguimiento trimestral mundial de juegos IDC Q4 2023.

[7] El escalado de IA solo funciona cuando se utilizan las aplicaciones Smart TV integradas y Samsung Gaming Hub (modo de prioridad PQ).

[8] Active Voice Amplifier Pro solo está disponible en las aplicaciones integradas de Smart TV.

[9] La compatibilidad con 360 Audio y seguimiento de cabeza puede variar según la aplicación y el contenido. Los dispositivos compatibles incluyen Galaxy Buds 2 Pro / 2 / Pro / Live y pueden actualizarse sin previo aviso.

[10] La compatibilidad de la cámara SlimFit con Samsung DeX requiere una conexión USB-C a un Galaxy S23 o posterior, Fold 5 o Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior.

[11] Los dispositivos compatibles incluyen Galaxy Watch 4 o posterior con Galaxy Mobile (One UI 4.1.1 y superior) con la última versión del software. Los dispositivos deben iniciar sesión en la misma cuenta Samsung. Coloque su reloj y dispositivo móvil cerca de su pantalla para usar Workout Tracker.

[12] Se requiere una cuenta Samsung para Samsung TV Plus. Los dispositivos y canales Samsung compatibles pueden variar según la región y están sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que se requieran configuraciones adicionales para utilizar estas funciones. Es posible que aparezcan anuncios en Samsung TV Plus.

[13] Se requiere acceso a Internet.

[14] Sólo S60UD, S60D, S70D.

[15] El porcentaje de material reciclado, que puede variar según el componente, se calcula en base al peso total del plástico utilizado en el producto (peso de materiales reciclados/peso total de plástico).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442993/MNT_1000x563.jpg

FUENTE Samsung Mexico