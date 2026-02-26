La innovación de audio de Samsung ofrece el sonido original tal como fue concebido y controles adaptativos inteligentes para cada entorno

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics presentó hoy sus nuevos Galaxy Buds4 Pro y Galaxy Buds4, que redefinen lo que los audífonos premium pueden ofrecer, tanto en audio Hi-Fi superior como en portabilidad para el uso diario. Diseñados para ofrecer un sonido tan impresionante como su comodidad, la serie Galaxy Buds4 combina una calidad de sonido excepcional con un ajuste más refinado y diseñado computacionalmente, integrando las innovaciones más avanzadas de Samsung en audio y portabilidad en una experiencia perfecta. Por primera vez, Buds4 Pro cuentan con un woofer más amplio, combinado con mejoras en su Cancelación Activa de Ruido (ANC) y su Ecualizador (EQ) adaptativo, para brindar un sonido de espectro completo fiel a la grabación original, al tiempo que se adapta de manera inteligente a las condiciones del entorno real. Las actualizaciones de diseño, los controles intuitivos de manos libres y una integración de IA más profunda demuestran el compromiso de Samsung con los audífonos diseñados en cómo las personas escuchan, se mueven y viven a diario.

Samsung presenta la nueva serie Galaxy Buds4, con el sonido definitivo

"Samsung entiende que una experiencia de audio verdaderamente premium combina la calidad técnica del sonido con cómo se siente ese sonido a lo largo del día del usuario", dijo Ikhyun Cho, Vicepresidente Corporativo del Equipo de I+D de Mejora Móvil, Negocios de Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics. "Con la serie Galaxy Buds4, nuestra filosofía de diseño fue inquebrantable, para brindar comodidad durante todo el día sin sacrificar el rendimiento de audio, porque esto es lo que los consumidores más valoran. Diseñamos nuestro audio Hi-Fi más potente y nuestro ajuste ergonómico más seguro para que se mejoren entre sí, ofreciendo la mejor experiencia de escucha que hemos creado."

Diseño computacional optimizado para mayor estabilidad y comodidad durante todo el día

Con la serie Buds4, Samsung establece una identidad de diseño de bastón icónico para los Buds, un diseño computacional logrado mediante el análisis de datos de cientos de millones de datos de oídos de todo el mundo y la ejecución de más de 10,000 simulaciones1. La serie Buds4 presenta un ajuste ergonómico ultraelegante con puntas de audífonos más pequeñas2, con mejor ajuste para brindar una experiencia más segura y cómoda durante el uso durante todo el día. El nuevo bastón de mando incluye un acabado metálico de primera calidad y un área de control de toque grabada3 para ayudar a los usuarios a localizar y ajustar fácilmente la configuración. La nueva base transparente tipo concha hace que el almacenamiento y la carga sean más intuitivos y convenientes, al mismo tiempo que resalta el diseño refinado del bastón de mando para brindar una experiencia auditiva elegante y de alta calidad mientras se mueve.

Galaxy Buds4 Pro y Buds4 ofrecen estilos de diseño distintos para satisfacer diferentes necesidades. Galaxy Buds4 Pro presenta un diseño de ajuste de canal que combina el mejor sonido con la máxima funcionalidad. El diseño de tipo abierto de Galaxy Buds4 ofrece una experiencia de audio cómoda y fácil de usar. Los usuarios también tienen la opción de elegir entre varios colores distintos: los Galaxy Buds4 Pro y Buds4 están disponibles en Blanco y Negro con un acabado mate refinado, y en Oro Rosado, exclusivo en línea para Buds4 Pro.

Audio Hi-Fi superior con actualizaciones de hardware innovadora

Los altavoces más grandes ofrecen una mejor calidad de sonido y Buds4 Pro presenta un nuevo woofer más ancho, con un nuevo diseño que permite un uso eficiente del espacio. Al maximizar el área de vibración y minimizar el borde del altavoz, el woofer más ancho aumenta el área efectiva del altavoz en casi un 20%4 en comparación con la generación anterior sin sacrificar la portabilidad. Combinadas con el tweeter, estas características brindan un audio natural y envolvente con graves limpios y agudos nítidos que admiten audio de 24 bits/96 kHz5, lo que ofrece un audio Hi-fi fiel a la grabación original. Estas mejoras de hardware capturan todo, desde los sonidos altos y resonantes de los violines hasta los pulsos profundos y guturales de los contrabajos; detalles que eran difíciles de reproducir en generaciones anteriores. El altavoz de dos vías está colocado estratégicamente en la parte superior del acabado metálico para maximizar la funcionalidad de Cancelación Activa de Ruido, mientras se minimiza la interferencia del viento y otros factores externos.

Experiencias de audio maximizadas con EQ y ANC adaptativos mejorados

La serie Galaxy Buds4 ofrece actualizaciones de software que se basan en las potentes capacidades de sonido adaptativo que los usuarios han llegado a amar en las generaciones anteriores de Buds. La función ANC Mejorada puede bloquear todo, desde los sonidos intensos del tránsito hasta el ruido de fondo cotidiano, garantizando una experiencia auditiva inmersiva que se adapta a los entornos cambiantes. Por ejemplo, al viajar en camión, tren o avión, la Cancelación Activa de Ruido mejorada de Buds4 reduce el ruido de baja frecuencia del motor y de la carretera manteniendo al mismo tiempo un sonido intenso y equilibrado,para que los usuarios se concentren en la música, los podcasts o las llamadas sin distracciones.

ANC/EQ Adaptativa Mejorada6 permite una inmersión total en el audio, minimizando la fuga de ruido al analizar las condiciones de uso y la forma única del oído de cada usuario. Además de los ajustes de frecuencia dinámicos, esta función aplica algoritmos ANC óptimos en tiempo real para lograr el máximo rendimiento de cancelación de ruido para que los usuarios puedan disfrutar de experiencias de sonido optimizadas y adaptadas a sus necesidades individuales.

Cuando llegue el momento de hacer una llamada telefónica, la función Super Clear Call7 utiliza tecnología de llamada de banda súper ancha y modelos de aprendizaje automático entrenados para la reducción de ruido y la mejora de la voz; así ofrece una calidad de llamada ultraclara y duplica el ancho de banda de las llamadas Bluetooth convencionales. Ya sea que los usuarios estén animados en un partido de béisbol, cenando en un restaurante bullicioso o pasando tiempo con sus hijos en el parque de juegos, su voz se mantiene nítida y clara, lo que garantiza que suenen como si estuvieran hablando cara a cara.

Experiencia enriquecida del ecosistema Galaxy

Para los usuarios de Galaxy, la serie Buds4 presenta integraciones que mejoran la experiencia del ecosistema Galaxy. Los usuarios pueden iniciar agentes de IA8 —incluido Bixby9, Google Gemini10 y Perplexity— con controles de voz y manos libres, que ayudan a mantenerse conectados con su entorno mientras mantienen el control sobre su experiencia de audio. Así, Buds4 Pro permite a los usuarios acceder a las funciones de IA sin tener que recurrir a sus teléfonos, lo que hace que sea más fácil que nunca integrar la IA en sus rutinas cotidianas.

Los usuarios del ecosistema Galaxy pueden también disfrutar de una configuración sencilla de los Buds11. Con solo abrir la base, sin tener que instalar la aplicación Galaxy Wearable, los usuarios de Galaxy pueden conectar fácilmente sus Buds a su celula o tablet. A través del menú de acceso directo de Buds o en el Panel Rápido, los usuarios pueden controlar y personalizar el volumen o el ecualizador para obtener una experiencia de sonido óptima.

Los Buds4 Pro también incluyen controles Head Gesture (Gesto con la cabeza)12 para administrar llamadas e interactuar con Bixby, permitiendo a los usuarios realizar acciones posteriores sin usar las manos. Junto con los comandos de voz, controles manos libres como estos permiten a los usuarios navegar por su día sin distracciones, garantizando que sus actividades diarias se mantengan ágiles e ininterrumpidas.

Disponibilidad

La preventa de la serie Galaxy Buds4 lanza junto con la serie Galaxy S26 ya está disponible en México y lo estará hasta el 17 de marzo en Samsung.com/mx y Samsung Shop App. Los Galaxy Buds4 Pro estarán a un precio de $3,999 MXN y Galaxy Buds4 a $2,899 MXN.

Para obtener más información sobre la serie Galaxy Buds4, visita www.samsung.com/galaxy-buds4-series/.

Especificaciones de la Serie Galaxy Buds4

Galaxy Buds4 Galaxy Buds4 Pro Color Negro, Blanco *Los colores disponibles pueden variar según el mercado, el operador o el minorista. Negro, Blanco, Oro Rosado (solo en línea) *Los colores disponibles pueden variar según el mercado, el operador o el minorista. Dimensiones Auricular: 18.3 x 19.3 x 30.5 mm Estuche de carga: 51 x 51 x 28.3 mm Auricular: 18.1 x 19.6 x 30.9 mm Estuche de carga: 51 x 51 x 28.3 mm Peso Auricular: 4.6g Estuche de carga: 45.1g Auricular: 5.1g Estuche de carga: 44.3g *con almohadilla de tamaño M Altavoz Φ11 3,8t (1 vía) 11 3,5t (WF) / 5,5x3,5x0,9T (TW) Micrófono Digital (x3) HSNR Digital (x2) Digital (x1) Calidad de sonido UHQ* 24bit Hi-Fi** Audio 360 con Direct Multi-Channel*** * Calidad de audio ultra alta de hasta 24 bits/96 kHz disponible en las series Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior. Es posible que en el futuro se agreguen dispositivos adicionales. **El audio Hi-Fi de 24 bits requiere un dispositivo Samsung Galaxy con OneUI 4.0 o superior y Galaxy Buds4. El sonido Hi-Fi de 24 bits puede variar según la aplicación. *** Direct Multi-channel es compatible con Android One UI versión 4.1.1 o superior, Audio 360 es compatible con One UI 3.1 o superior. UHQ* 24bit Hi-Fi** Audio 360 con Direct Multi-Channel*** * Calidad de audio ultra alta de hasta 24 bits/96 kHz disponible en las series Galaxy S26, S25, S24, S23, Z TriFold, Z Fold7, Z Flip7, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold5, Z Flip5 y Tab S9 con One UI 6.1.1 o superior. Es posible que en el futuro se agreguen dispositivos adicionales. ** El audio Hi-Fi de 24 bits requiere un dispositivo Samsung Galaxy con OneUI 4.0 o superior y Galaxy Buds4 Pro. El audio Hi-Fi de 24 bits puede variar según la aplicación. *** Direct Multi-channel es compatible con Android One UI versión 4.1.1 o superior, Audio 360 es compatible con One UI 3.1 o superior. ANC y Sonido ambiente ANC Sonido ambiente EQ adaptativo ANC adaptativo ANC Sonido ambiente Detección de voz*/sirena** EQ adaptativo ANC adaptativo * Los auriculares reconocen automáticamente la voz del usuario, potenciando el sonido ambiente para mejorar la claridad de la conversación cuando esta comienza y activando la Cancelación Activa de Ruido (ANC) para bloquear el ruido de fondo cuando la conversación finaliza. ** Esta función aumenta el volumen del sonido ambiente para garantizar que los usuarios puedan escuchar alertas importantes, como alarmas, vehículos de emergencia o sirenas de policía. Capacidad de la batería13 Auriculares: 45mAh (típico) Estuche de carga: 515mAh (típico)* * La capacidad habitual ha sido probada por un laboratorio externo de pruebas. La capacidad típica es la capacidad promedia estimada considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960-3. La capacidad nominal es 45 mAh (auriculares), 500 mAh (estuche). La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Auriculares: 61mAh (típico) Estuche de carga: 530mAh (típico)* * La capacidad habitual ha sido probada por un laboratorio externo de pruebas. La capacidad típica es la capacidad promedia estimada considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960-3. La capacidad nominal es 50mAh (auriculares), 500 mAh (estuche). La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Tiempo de música Hasta 5 horas/Total hasta 24 horas (ANC activado) Hasta 6 horas/Total hasta 30 horas (ANC desactivado) * *Los auriculares brindan hasta 5 horas de reproducción con ANC activado (hasta 6 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 24 horas de duración de la batería (hasta 30 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los auriculares están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de reproducción de audio probado al vincular Galaxy Buds4 de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con la configuración predeterminada que incluye ANC desactivado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. La configuración predeterminada se refiere a la configuración original de los Galaxy Buds4 cuando se lanzaron por primera vez, simplemente con la alimentación encendida. Hasta 6 horas/Total hasta 26 horas (ANC activado) Hasta 7 horas/Total hasta 30 horas (ANC desactivado) * *Los auriculares brindan hasta 6 horas de reproducción con ANC activado (hasta 7 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 26 horas de duración de la batería (hasta 30 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los auriculares están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de reproducción de audio probado al vincular Galaxy Buds4 Pro de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con la configuración predeterminada que incluye ANC activado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. La configuración predeterminada se refiere a la configuración original de los Galaxy Buds4 Pro cuando se lanzaron por primera vez, simplemente con la alimentación encendida. Tiempo de conversación Hasta 3.5 horas / Total hasta 18 h (ANC activado) Hasta 4 horas / Total hasta 20h (ANC desactivado) *Los auriculares brindan hasta 3,5 horas de llamada de voz con ANC activado (hasta 4 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 18 horas de duración de la batería (hasta 20 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los auriculares están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de llamada de voz probado al vincular Galaxy Buds4 de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con la configuración predeterminada que incluye ANC desactivado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. Hasta 4.5 horas / Total hasta 20 h (ANC activado) Hasta 5 horas / Total hasta 22h (ANC desactivado) *Los auriculares brindan hasta 4,5 horas de llamada de voz con ANC activado (hasta 5 horas con ANC desactivado), mientras que el estuche brinda hasta 20 horas de duración de la batería (hasta 22 horas con ANC desactivado) cuando el estuche y los auriculares están cargados al 100%. Basado en pruebas internas. Tiempo de llamada de voz probado al vincular Galaxy Buds4 Pro de preproducción con un smartphone Galaxy lanzado recientemente con configuraciones predeterminadas que incluyen ANC activado. La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, la configuración, la cantidad de cargas, la intensidad de la señal de Bluetooth y otros factores. Conectividad Bluetooth® 6.1, Auto Switch Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Propietario de Samsung), AAC, SBC, LC314 Auracast Bluetooth® 6.1, Auto Switch Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Propietario de Samsung), AAC, SBC, LC315 Auracast Sensor Unidad de captación de voz (VPU), Fuerza y Toque (Swipe), IR, Acelerómetro, sensor Giroscópico, sensor Hall Unidad de captación de voz (VPU), Fuerza y Toque (Swipe), SWIR, Acelerómetro, sensor Giroscópico, sensor Hall Compatibilidad Android 12 o superior y con más de 1.5 GB de memoria. *Es posible que algunas funciones no estén disponibles en dispositivos que no sean Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado, el operador y lo dispositivo conectado. Android 12 o superior y con más de 1.5 GB de memoria. *Es posible que algunas funciones no estén disponibles en dispositivos que no sean Samsung. La disponibilidad puede variar según el mercado, el operador y lo dispositivo conectado. Resistencia al agua16 IP54* * Solo para auriculares IP57* * Solo para auriculares

1 Basado en la investigación global de datos de oídos realizada por el Samsung Design Innovation Center.

2 Solo Galaxy Buds4.

3 Los Galaxy Buds están disponibles para conectarse como audio Bluetooth independientemente del sistema operativo, pero para configurar los ajustes avanzados en la aplicación Galaxy Wearable, los Galaxy Buds deben vincularse con un smartphone con Android 10.0 o superior y un mínimo de 1.5 GB de memoria. Los ajustes avanzados en la aplicación Galaxy Wearable incluyen Control de ruido, Ecualizador adaptativo (Adaptive EQ), Control de pinza (Pinch Control) y actualización de software. Algunas funciones solo están disponibles en smartphones Samsung Galaxy compatibles. Android es una marca comercial de Google LLC.

4 El número exacto es 19.8%.

5 Los usuarios pueden activar el audio de Ultra Alta Calidad (UHQ) en los Ajustes de Buds4 Pro, navegando a Calidad de Sonido en el menú principal y Opciones de Calidad Avanzada en Efectos.

6 Disponible en Buds4 Pro.

7 Super Clear Call (llamada de banda súper ancha) está disponible en dispositivos Galaxy con One UI 6.1.1 o superior. Es posible que se admitan dispositivos adicionales en el futuro. Super Wideband (SWB) está disponible independientemente de la aplicación de llamadas. Es posible que SWB no sea compatible dependiendo de la red móvil entre los dispositivos.

8 Las funciones de IA requieren un teléfono Samsung Galaxy compatible.

9 Soporta nueve idiomas: coreano, inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, chino (simplificado) y japonés.

10 Los resultados pueden variar. Verifique la precisión de las respuestas. Compatible con ciertas funciones y con ciertas cuentas. Requiere conexión a Internet. Disponible en dispositivos, idiomas y países seleccionados. Solo disponible para usuarios de 18 años o más.

11 Requiere un dispositivo Samsung Galaxy compatible, conexión a Internet y Samsung Account.

12 El valor predeterminado es desactivado. Los usuarios pueden activar los Gestos de Cabeza (Head Gestures) a través de la aplicación Galaxy Wearable.

13 La duración real de la batería puede variar y depender de las condiciones de uso, como la configuración de las funciones, el tipo de archivo de reproducción y la intensidad de la señal Bluetooth. El tiempo de reproducción puede variar según la configuración.

14 Puede variar según la disponibilidad del dispositivo de vinculación.

15 Puede variar según la disponibilidad del dispositivo de vinculación.

16 Clasificación IP para inmersión en hasta 1 metro de agua dulce por hasta 30 minutos (el estuche de carga no es resistente al agua). No se recomienda su uso en playas o piscinas. Si los auriculares o las manos del usuario están mojados, deben secarse completamente antes de manipularlos. No se garantiza la resistencia al agua de los auriculares dañados

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2920770/Samsung_Galaxy_Unpacked_Buds4_1000.jpg

FUENTE Samsung Mexico