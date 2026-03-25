Samsung presenta los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, con capacidades mejoradas a un precio increíble

Los smartphones Galaxy A57 5G y A37 5G cuentan con un diseño elegante, una cámara potente y Awesome Intelligence mejorada que brinda a los usuarios la confianza para el uso diario

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung Electronics anunció hoy los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, los últimos dispositivos de la serie Galaxy A y que incorporan las innovaciones móviles más recientes de Samsung, incluyendo Awesome Intelligence mejorada[1] a más usuarios en todo el mundo. La última serie Galaxy A refleja el compromiso de Samsung de expandir las capacidades de IA a más dispositivos y capacitar a más usuarios para aprovechar el poder de una IA intuitiva, que simplifica las tareas cotidianas. Los celulares Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G mejoran la experiencia en la que los usuarios confían a diario con mejoras en el rendimiento, la cámara y la pantalla, además de funciones de durabilidad y seguridad. Con hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y soporte de seguridad a largo plazo, la nueva serie Galaxy A está diseñada para durar. Galaxy A57 5G lidera la línea, con un diseño más delgado y refinado, además de capacidades mejoradas con inteligencia artificial que lo convierten en el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha.

"La nueva serie Galaxy A refleja nuestro compromiso continuo con la democratización de la IA al poner las últimas innovaciones al alcance de más usuarios de Galaxy", declaró TM Roh, Director Ejecutivo, presidente y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. "Gracias a las capacidades fundamentales de Samsung, combinadas con la avanzada tecnología Awesome Intelligence, los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G ofrecerán un rendimiento fiable en el día a día a los usuarios de todo el mundo e impulsarán una rápida expansión de la IA."

Awesome Intelligence enriquecida diseñada para la vida cotidiana.

A través de la última versión de One UI 8.5, los Galaxy A57 5G y A37 5G acercan las innovaciones más recientes de Samsung en inteligencia artificial a más usuarios, con Awesome Intelligence que ayuda a las personas a hacer más cosas con facilidad, al mismo tiempo que abre nuevas formas de crear y mantenerse productivos.

La función Voice Transcription es una novedad en la aplicación Grabadora de Voz, que facilita revisar detalles importantes de reuniones, conferencias o llamadas, ya que transcribe y traduce rápidamente las grabaciones de llamadas o convierte el audio de un mensaje de voz en texto. AI Select[2] es más fácil acceder manteniendo pulsado Edge Panel, lo que permite visualizar las acciones relevantes directamente en la pantalla para extraer texto o crear contenido sin necesidad de seleccionar elementos manualmente. AI Select también admite la función Arrastrar y Soltar en el diseño de Múltiples Ventanas, lo que permite a los usuarios mover fácilmente las imágenes a Samsung Notes o al Photo Editor para una edición más rápida y una mayor productividad.

Awesome Intelligence también hace que la edición de fotos del día a día sea más fácil que nunca. Object Eraser[3] ahora ofrece resultados más naturales al eliminar distracciones no deseadas, como un transeúnte en el fondo o desorden en una cafetería. En el Galaxy A57 5G, Best Face[4] admite más fotos y tomas continuas, lo que facilita capturar las fotos grupales perfectas donde todos lucen lo mejor posible. Herramientas favoritas de los usuarios, como Filters y Edit Suggestion[5] ayuda a los usuarios a refinar y compartir momentos rápidamente sin esfuerzo adicional, mientras que el Galaxy A57 5G también cuenta con Auto Trim[6] para una edición de video aún más sencilla.

Circle to Search con Google[7] añade reconocimiento de múltiples objetos para que los usuarios puedan explorar fácilmente varios elementos en una imagen a la vez, desde un atuendo hasta los accesorios que lo rodean, todo en una sola búsqueda.

La nueva serie Galaxy A amplía las experiencias de Awesome Intelligence con una selección de agentes diseñados para simplificar las tareas cotidianas, desde la búsqueda hasta la organización de planes o el ajuste sencillo de la configuración. Como agente de dispositivo conversacional, Bixby se actualizó[8] para permitir a los usuarios controlar de forma intuitiva la configuración y las funciones de Galaxy con lenguaje natural, mientras que Gemini[9] navega por tareas complejas en aplicaciones nativas de Galaxy y en ciertas aplicaciones de terceros para facilitar interacciones más rápidas e intuitivas.

Awesome Camera para capturar fotos y videos más nítidos, de día o de noche

A medida que la IA se integra más profundamente en las experiencias móviles, el rendimiento de la cámara sigue siendo esencial para ofrecer la usabilidad y satisfacción cotidianas que esperan los usuarios.

Los Galaxy A57 5G y A37 5G ofrecen imágenes más brillantes y nítidas gracias al hardware de la cámara mejorado y a un procesador de señal de imagen (ISP) optimizado.[10] Los dispositivos cuentan con un versátil sistema de triple cámara, liderado por un sensor principal de 50 MP[11], que ofrece imágenes nítidas y detalladas en una amplia variedad de condiciones de iluminación sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Cuando bajan las luces, la cámara del Galaxy A57 5G y A37 5G se adapta a la perfección con la función Nightography mejorada[12], con fotos y videos nítidos y realistas incluso en condiciones de poca luz.

El Galaxy A57 5G lleva la fotografía un paso más allá con un procesamiento de imagen mejorado que afina los detalles y reduce el ruido para obtener resultados aún más nítidos y vibrantes. Así, ofrece un contraste rico y colores equilibrados incluso en condiciones de luz difíciles, mientras que con una velocidad de obturación más rápida, los usuarios pueden capturar instantáneamente momentos fugaces con mayor rapidez y una claridad mejorada.[13]

Los Galaxy A57 5G y A37 5G también se benefician del reconocimiento de sujetos basado en IA y optimización de escenas para equilibrar los retratos, preservar los tonos de piel naturales y crear una separación de fondo más nítida. Cuando el momento requiere una perspectiva más amplia, el lente ultra gran angular captura más en cada foto grupal o vista panorámica, mientras que la cámara macro de 5 MP revela detalles finos en tomas cercanas para una mayor flexibilidad creativa.

Rendimiento para streaming y multitarea

El Galaxy A57 5G ofrece lo mejor en diseño y rendimiento[14], combinando una CPU, GPU y NPU mejoradas para ofrecer un rendimiento superior con un formato elegante y ligero. Diseñado para una transmisión, navegación y creación de contenido fluidas, su diseño refinado presenta un acabado brillante y un distintivo módulo de triple cámara para un aspecto moderno y llamativo que resulta cómodo al sostenerlo en la mano.

A pesar de su perfil más delgado, el Galaxy A57 5G ofrece un rendimiento potente. Su batería de 5,000 mAh[15] ofrece hasta dos días de uso[16], proporcionando energía para todo, desde grabar y editar hasta ver contenido en movimiento. La carga Super Fast Charging 2.0 alcanza hasta un 60% en aproximadamente 30 minutos para una recarga rápida antes de salir, mientras que una cámara de vapor un 13% más grande[17], ayuda a mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas de juego o grabación. Los biseles más delgados y una brillante pantalla Super AMOLED+ con Vision Booster garantizan una experiencia visual nítida e inmersiva tanto en interiores como en exteriores.

Diseñados para el uso diario, los Galaxy A57 5G y A37 5G cuentan con certificación IP68[18] de resistencia al agua y al polvo, lo que añade durabilidad en entornos reales y ofrece tranquilidad a los usuarios cuando ocurren accidentes.

Soporte a largo plazo y seguridad fundamental

Los Galaxy A57 5G y A37 5G refuerzan el compromiso de Samsung con la longevidad de sus dispositivos, ofreciendo hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, junto con hasta seis años de actualizaciones de seguridad[19], lo que brinda a los usuarios la confianza para confiar en su dispositivo durante muchos años.

Samsung ofrece una capa reforzada de seguridad del dispositivo, transparencia y elección del usuario con Knox Vault[20], una solución de seguridad resistente a manipulaciones basada en hardware. La serie Galaxy A ofrece a los usuarios una protección integral mediante innovadoras funciones de seguridad y privacidad, como Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, Private Sharing, Theft Protection, así como el nuevo Private Album, una función de Galería que permite a los usuarios bloquear sus medios personales de forma rápida y sencilla. A diferencia de las protecciones tradicionales, los últimos dispositivos de la serie A también notifican de forma proactiva a los usuarios sobre riesgos potenciales con Privacy Alerts, que son notificaciones inteligentes que ofrecen una visión más clara y control sobre los permisos de ubicación o la supervisión sospechosa de datos sensibles. En conjunto, estas mejoras hacen que la seguridad resulte tan intuitiva como el resto de la experiencia, facilitando la protección del dispositivo como nunca antes para todos.

Disponibilidad

Los Galaxy A57 5G y A37 5G estarán disponibles a partir del 10 de abril en mercados selectos. Galaxy A57 5G estará disponible en Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue y Awesome Lilac[21], mientras que Galaxy A37 5G viene en Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen y Awesome White.[22] Para mayor tranquilidad, Samsung Care+ ofrece una cobertura integral optimizada para las necesidades del dispositivo de los usuarios, que incluyen beneficios personalizados que protegen el valor de los dispositivos.[23]

Para obtener más información sobre Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, visita: Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com o Samsung.com.

Tabla de Especificaciones



Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G Pantalla[24] 6.7" FHD+ Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla es de 6.7" en un rectángulo completo y de 6.6" teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. 6.7" FHD+ Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla es de 6.7" en un rectángulo completo y de 6.5" teniendo en cuenta las esquinas redondeadas. El área de visualización real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Pantalla Super AMOLED+

Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz

Optimizador de visibilidad Pantalla Super AMOLED

Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz Vision Booster Dimensiones y peso 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g 162.9 x 78.2 x 7.4mm, 196g Cámara Cámara ultra gran angular de 12 MP F2.2 Cámara gran angular de 50MP F1.8 Macro Cámara de 5MP F2.4 Cámara frontal de 12 MP F2.2 Cámara ultra gran angular de 8 MP F2.2 Cámara gran angular de 50MP F1.8 Macro Cámara de 5MP F2.4 Cámara frontal de 12 MP F2.2 Memoria y Almacenamiento[25] 8+128 GB

8+256 GB

12+256 GB

12+512 GB 6+128 GB

8+128 GB

8+256 GB

12+256 GB Batería 5,000mAh (típico) * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas bajo la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4,905 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. SO Android 16 One UI 8.5 Seguridad Samsung Knox Resistente al agua y al polvo IP68

[1] Es posible que sea necesario iniciar sesión en la cuenta Samsung para utilizar ciertas funciones de Samsung Intelligence. Samsung no promete, asegura ni garantiza la exactitud, integridad o fiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de Intelligence. La disponibilidad de las funciones de Awesome Intelligence puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo y el operador de telefonía. El servicio Awesome Intelligence puede estar limitado para menores de edad en ciertas regiones con restricciones de edad sobre el uso de AI.

[2] Requiere conexión a Internet e inicio de sesión en la Cuenta Samsung. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. La disponibilidad de los idiomas admitidos puede variar. Algunos idiomas pueden requerir la descarga de paquetes de idiomas. Puede ser necesario descargar e instalar Galaxy AI Select al iniciar la aplicación por primera vez.

[3] Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de toma, incluyendo múltiples sujetos, falta de enfoque o sujetos en movimiento.

[4] La opción Best Face solo está disponible para fotos tomadas con la función Motion Photo (Foto en Movimiento) activada. Esta función no genera nuevas expresiones faciales, sino que selecciona fotogramas dentro del videoclip de Motion Photo. Puede reconocer hasta cinco personas por imagen y sugerir hasta tres expresiones alternativas por persona. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[5] Edit Suggestion es compatible con los formatos JPG, PNG y GIF. Los resultados finales y la calidad pueden variar dependiendo del estado de la imagen original. No se garantiza la exactitud de los resultados finales. Las sugerencias de edición pueden variar según el contenido de la foto. Debido a la naturaleza de la IA, los resultados y la calidad pueden variar cada vez.

[6] La duración máxima por clip es de 90 minutos. La duración máxima de los clips combinados es de 180 minutos. El número máximo de clips a utilizar por proyecto de video es 60. No se garantiza la exactitud de los resultados.

[7] Circle to Search es marca comercial de Google LLC. Resultados sólo con fines ilustrativos. Disponible en dispositivos seleccionados y requiere conexión a Internet. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. Los resultados pueden variar en función de las coincidencias visuales. Verifica la exactitud de las respuestas.

[8] La disponibilidad del servicio Bixby requiere iniciar sesión en la cuenta Samsung y disponer de conexión de datos. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Bixby solo reconoce determinados acentos y dialectos del inglés (Reino Unido), inglés (EE. UU.), inglés (India), francés (Francia), alemán (Alemania), italiano (Italia), japonés (Japón), coreano (Corea del Sur), chino mandarín (China), portugués (Brasil), español (España) y español (Latinoamérica). Es posible que en el futuro se agreguen otros idiomas compatibles. Es posible que no se reconozcan todos los acentos, dialectos y expresiones, y el rendimiento real puede variar según la pronunciación, el nivel de voz y el entorno circundante. El uso de Bixby puede estar limitado en determinadas situaciones, como al grabar contenido multimedia (video/juego/voz), durante llamadas, en el modo de ahorro máximo de energía, en el modo de emergencia y en Samsung Kids. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el proveedor de servicios, el idioma, el modelo de dispositivo o la versión del sistema operativo. Bixby controla aplicaciones seleccionadas; otras aplicaciones también serán compatibles. Para controlar dispositivos habilitados para SmartThings con Bixby, primero conecte los dispositivos a la aplicación SmartThings. Para obtener más información, visite el sitio web de SmartThings (www.samsung.com/smartthings).

[9] Gemini es marca comercial de Google LLC. La función Gemini Live requiere una conexión a Internet e inicio de sesión en la Cuenta Google. La disponibilidad de servicios puede variar según el país, el idioma o el modelo de dispositivo. Las funciones pueden variar según la suscripción y los resultados pueden variar. La compatibilidad está limitada a ciertas funciones y cuentas. Actualmente, se puede utilizar una cuenta de Google personal administrada de forma independiente, así como una cuenta laboral o educativa cuyo administrador haya habilitado el acceso a Gemini. Los usuarios deben tener 13 años (o la edad aplicable en un país determinado) o más para usar Gemini con una cuenta de Google personal o educativa, y 18 años o más para usar Gemini con una cuenta laboral.

[10] Los resultados pueden variar según las condiciones de iluminación y/o de la toma, incluyendo varias personas, tomas desenfocadas o personas en movimiento.

[11] La resolución de 50 MP está disponible únicamente en la cámara trasera gran angular de los Galaxy A57 5G y A37 5G.

[12] Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de disparo, como la presencia de varios sujetos, el desenfoque o el movimiento de los mismos.

[13] Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de disparo, como la presencia de varios sujetos, el desenfoque o el movimiento de los mismos.

[14] Las mejoras de rendimiento se muestran en comparación con Galaxy A56 5G. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

[15] Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.905 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores.

[16] La duración real de la batería varía en función del entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, la frecuencia de llamadas y mensajes, la cantidad de veces que se carga y muchos otros factores. Estimación basada en el perfil de uso promedio recopilado por UX Connect Research. Evaluado de forma independiente por UX Connect Research entre el 8 y el 18 de enero de 2026 en el Reino Unido con versiones preliminares del SM-A576 con la configuración predeterminada, utilizando redes LTE y 5G Sub6. No probado en la red 5G mmWave.

[17] Comparado con el modelo anterior. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstalados.

[18] Los Galaxy A57 5G y A37 5G cuentan con certificación IP68. Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No se recomienda su uso en la playa o piscina. La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al desgaste normal.

[19] La disponibilidad y el calendario de las mejoras del sistema operativo Android y las actualizaciones de seguridad pueden variar según el modelo de dispositivo y el mercado. Hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y One UI, junto con hasta seis años de actualizaciones de seguridad, a partir del primer lanzamiento mundial de los dispositivos Samsung Galaxy compatibles.

[20] Las funciones de seguridad o la arquitectura de hardware/software de Samsung Knox Vault en los smartphones de la serie Samsung Galaxy A pueden diferir de las de los dispositivos emblemáticos Samsung Galaxy, incluidos los smartphones de las series S, Z y S FE y las tablets de la serie Tab S lanzados a partir de 2021. La disponibilidad de Samsung Knox Vault puede variar en función del modelo de dispositivo.

[21] La disponibilidad del color y del modelo puede variar en función del país, la región o el operador.

[22] La disponibilidad del color y del modelo puede variar en función del país, la región o el operador.

[23] Se aplican términos y condiciones. La cobertura, tipo de servicio y detalles de promoción de Samsung Care+ pueden variar según el país/región y pueden aplicarse deducibles (cuota de servicio). Para poder beneficiarse de la promoción Samsung Care+, puede ser necesario registrarse. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visite https://www.samsung.com/samsung-care-plus/.

[24] La pantalla recibió la certificación Eye Care de SGS basada en su capacidad para reducir los efectos dañinos de la luz azul.

[25] Las opciones y la disponibilidad de memoria/almacenamiento pueden variar según el país, la región o el operador. La capacidad de memoria/almacenamiento disponible depende del software precargado.

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FUENTE Samsung Mexico