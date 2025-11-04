Samsung y Scrub Daddy hacen equipo para transformar las cocinas mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre 2025 /PRNewswire/ -- La cocina es el corazón del hogar y Samsung México lo sabe. Por eso, se une a Scrub Daddy, marca de limpieza innovadora, divertida y eficaz, para crear una experiencia única que combina tecnología inteligente con brillo impecable.

Como parte de esta alianza, los usuarios que adquieran estufas, campanas o microondas de convección Samsung participantes recibirán un kit especial de limpieza Scrub Daddy & CIF, perfecto para mantener sus electrodomésticos como nuevos por más tiempo.

La cocina: el corazón del hogar mexicano

En México, la cocina es mucho más que un espacio para preparar alimentos: es el centro de la vida familiar.

El tiempo invertido también es significativo: la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) muestra que 93.5% de las mujeres y 63.6% de los hombres participan en la preparación de alimentos.

Además, un estudio de Kantar revela que 53% de los mexicanos cocina más en casa como estrategia de ahorro, mientras que, para muchos, la cocina es el lugar donde se experimenta con nuevos ingredientes y recetas.

Y tras cocinar, el reto es claro: mantener el espacio impecable. los mexicanos están especialmente preocupados por los olores y residuos que permanecen en la cocina, lo que refuerza la importancia de contar con soluciones de limpieza eficaces.

Limpia siempre con una sonrisa, de forma fácil, eficaz y divertida con Scrub Daddy revoluciona tu forma de limpiar.

El kit incluye seis productos estrella diseñados para dejar impecables los productos Samsung como: estufas, campanas, microondas y más:

Scrub Daddy: suave en agua caliente, firme en agua fría, no raya, no retiene malos olores y es ultra absorbente.

Scrub Mommy: fibra más esponja (doble cara) su boquita ideal para limpiar cubiertos y sus ojitos son ideales para llegar al fondo de los objetos.

Limpiador en crema multiusos CIF Lemon: deja un brillo inigualable además de eliminar la suciedad como la grasa adherida, los restos de jabón y las manchas de diversas superficies en todo tu hogar.

CIF Stainless Steel Cleaner: ideal para acero inoxidable, elimina huellas, grasa, marcas de agua además de dar brillo.

CIF Oven and Grill: combate la grasa más difícil en hornos, parrillas y campanas.

Tangerine Clean: pasta libre de químicos con un fresco aroma a cítricos; limpia, pule quita el sarro y las manchas de agua dura en vidrios y cristales. Ideal para el interior de los hornos, parrillas encimeras, ventanas, cristales, espejos, ollas y más. *

Innovación que transforma la cocina

Samsung continúa elevando la experiencia en el hogar con electrodomésticos que combinan tecnología avanzada, Inteligencia Artificial, diseño elegante y la conectividad de SmartThings:

Estufas Bespoke: controles intuitivos y conectividad con SmartThings para recetas personalizadas y planes de comidas semanales. Con su cámara interior se puede cocinar como un profesional y revisar el proceso de horneado sin abrir la puerta, e incluso compartir las creaciones redes sociales.**

Campanas Bespoke: ventilación potente y silenciosa, con recordatorios inteligentes de limpieza.

Microondas de convección: funciones de horneado, vapor, gratinado, freído con aire y hasta fermentación de ingredientes.

Vive la experiencia completa

Con esta alianza, Samsung y Scrub Daddy buscan hacer de la cocina un lugar más práctico, limpio, divertido y lleno de estilo. Tecnología y limpieza ahora van de la mano, porque cocinar en casa nunca había sido tan fácil ni tan brillante.

La promoción estará vigente a partir de noviembre hasta agotar existencias en Liverpool, Palacio de Hierro y Sears.

*No es apta para latón, aluminio, cobre, acero inoxidable, superficies suaves, barnizadas o sensibles (NO USAR: en la parte exterior de los electrodomésticos, como puertas de refrigeradores, exterior del horno, partes de acero de la estufa, tarjas de cocina de aluminio o acero inoxidable). Se recomienda probarla ser en un área pequeña del objeto u espacio antes de limpiar por completo ya que puede llegar a rayar o dañar algunas superficies.

Es ideal para el interior de los Hornos, Parrillas, Encimeras, Ventanas, Cristales, Espejos y Ollas, pero no para la limpieza del exterior de los electrodomésticos.

**Disponible para la estufa Bespoke NSG6DG8700SRAX

