SANUS, el Expediente Clínico Electrónico de Médica Santa Carmen, obtiene la certificación conforme a la NOM-024-SSA3-2012

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Médica Santa Carmen obtuvo la certificación de SANUS, su Expediente Clínico Electrónico, otorgada por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud, convirtiéndose en uno de los pocos Expedientes Clínicos Electrónicos certificados en México y el primero desarrollado por la institución específicamente para la atención de pacientes en hemodiálisis.

Enfermera registra tratamiento de hemodiálisis en el expediente clínico SANUS

La certificación fue otorgada conforme a los criterios establecidos en la NOM-024-SSA3-2012, la Norma Oficial Mexicana que define los requisitos funcionales que deben cumplir los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES). Su cumplimiento valida que SANUS cumple con los estándares nacionales para garantizar la seguridad, integridad, disponibilidad e interoperabilidad de la información clínica.

Este reconocimiento acredita que SANUS incorpora procesos para proteger la confidencialidad de la información, asegurar la trazabilidad de los registros clínicos y fortalecer la continuidad de la atención médica, contribuyendo a una mayor seguridad para los pacientes.

"Este logro refleja años de trabajo para desarrollar una plataforma especializada en las necesidades de los pacientes con enfermedad renal. La certificación valida que SANUS cumple con los más altos estándares nacionales para la gestión de la información clínica y nos impulsa a seguir innovando para ofrecer una atención cada vez más segura y de mayor calidad", señaló Jaime Izzo, Director de Innovación y Tecnología de Médica Santa Carmen.

Para los pacientes y sus familias, esta certificación representa la tranquilidad de saber que su información clínica está protegida mediante procesos validados que garantizan su confidencialidad, integridad y disponibilidad durante todo su tratamiento.

Con este logro, Médica Santa Carmen reafirma su compromiso con la innovación, la transformación digital en salud y el desarrollo de soluciones tecnológicas que fortalezcan la seguridad del paciente y contribuyan a mejorar la atención de las personas que viven con enfermedad renal crónica.

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FUENTE Médica Santa Carmen