Sawgrass LNG & Power celebra ocho años de suministro de GNL a las Bahamas

MIAMI, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sawgrass LNG & Power celebró ocho años de exportaciones de gas natural licuado (GNL) a la Mancomunidad de las Bahamas este mes, marcando un hito importante en la cooperación energética entre Estados Unidos y Bahamas. Desde la exportación inaugural de GNL a las Bahamas el 13 de diciembre de 2017, Sawgrass ha completado miles de entregas seguras y confiables a clientes que van desde usuarios industriales hasta generadores de energía en múltiples islas.

El GNL se ha proporcionado a las Bahamas a través de la subsidiaria de propiedad total de Sawgrass, American LNG Marketing LLC, la única compañía que ha entregado GNL desde los Estados Unidos a las Bahamas. American LNG Marketing hizo historia en 2016 como el primer exportador de GNL de los Estados Unidos continentales a un país que no es parte del Tratado de Libre Comercio, comenzando con las entregas a Barbados. Este logro histórico marcó un nuevo capítulo en el compromiso energético estadounidense en la región y fue seguido un año después por el primer envío de GNL a las Bahamas.

"Estamos orgullosos de celebrar ocho años de asociación con el Gobierno de las Bahamas y nuestros clientes en todas las Bahamas", dijo Daniel McLaughlin, presidente y director comercial de Sawgrass LNG & Power. "Esta colaboración de larga data refleja nuestro compromiso compartido con la confiabilidad energética, los combustibles más limpios y la resiliencia regional. También muestra el papel fundamental que el gas natural estadounidense puede desempeñar en el apoyo a nuestros vecinos del Caribe ".

Sawgrass ha ayudado a los usuarios industriales y operadores comerciales a alejarse de los combustibles líquidos, reduciendo las emisiones, mejorando la eficiencia y fortaleciendo la seguridad energética en uno de los entornos insulares más complejos desde el punto de vista logístico del mundo. La asociación continúa sirviendo como un modelo de cooperación centrado en la energía limpia, confiable y moderna.

"A medida que los países de la región priorizan una generación de energía más limpia y cadenas de suministro más seguras, nos enorgullece apoyar esos objetivos con GNL producido en Estados Unidos", agregó McLaughlin. "Estamos entusiasmados de expandir nuestra relación con las Bahamas a medida que el Gobierno avanza en la generación de energía adicional alimentada con GNL y continúa construyendo un futuro energético más resistente y de menores emisiones".

Sawgrass LNG & Power mantiene su compromiso de avanzar en la infraestructura energética moderna en todo el Caribe y continuar suministrando gas natural estadounidense limpio y confiable para satisfacer las necesidades cambiantes de la región.

Acerca de Sawgrass LNG & Power

Sawgrass LNG & Power es un proveedor líder de soluciones de suministro de GNL y gas a energía, que atiende a una amplia gama de clientes en el sudeste de EE. UU. y el Caribe. Con sede en Miami, Florida, la compañía opera una instalación de GNL de última generación y proporciona soluciones llave en mano de suministro de GNL, logística y de gas a energía para servicios públicos, usuarios industriales y operadores comerciales.

Acerca de American LNG Marketing LLC

American LNG Marketing LLC, una subsidiaria de propiedad total de Sawgrass LNG & Power, posee autorizaciones a largo plazo del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) para exportar GNL a países con y sin Tratados de Libre Comercio de los Estados Unidos.

