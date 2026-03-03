Sawgrass LNG & Power cumple diez años como el primer exportador de GNL de EE. UU. desde los Estados Unidos continentales

MIAMI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sawgrass LNG & Power celebró su décimo aniversario el mes pasado, marcando una década desde que la compañía completó la primera exportación de GNL desde el territorio continental de Estados Unidos con un envío a Barbados el 2 de febrero de 2016.

Esa primera exportación marcó el comienzo de una nueva era para el GNL en Estados Unidos y sentó las bases para lo que se ha convertido en una década de operaciones seguras y confiables en las instalaciones de licuefacción de Sawgrass LNG & Power en Miami y en los sitios de clientes en toda la región.

Desde ese hito, Sawgrass LNG & Power se ha convertido en uno de los proveedores de GNL con más experiencia que atiende a clientes en el sudeste de los Estados Unidos y en todo el Caribe. Durante la última década, la compañía ha apoyado a una amplia gama de usuarios, desde clientes de transporte e industriales hasta centros turísticos y empresas de servicios públicos de la isla que buscan la transición del diésel y el fuelóleo pesado. El enfoque de Sawgrass LNG & Power en la seguridad operativa y la confiabilidad ha ayudado a los clientes a reducir los costos de energía, reducir las emisiones y fortalecer la resiliencia del sistema en regiones donde el suministro de energía puede ser particularmente desafiante.

"Nos enorgullecemos de nuestro lugar en la historia del GNL estadounidense y del extraordinario crecimiento de la industria durante la última década. Estamos especialmente orgullosos de haber sido los primeros en entregar GNL a Barbados, las Bahamas y Haití. Sawgrass espera seguir creciendo y apoyando a nuestros clientes con soluciones energéticas en los próximos diez años ", dijo Daniel McLaughlin, presidente y director comercial.

Hoy en día, Sawgrass LNG & Power continúa expandiéndose para satisfacer la creciente demanda de los clientes que buscan alternativas prácticas y de menor costo a los combustibles líquidos convencionales en los mercados de Florida y el Caribe. La profunda experiencia de la empresa operando en mercados remotos la ha convertido en un socio de confianza para servicios públicos, operaciones industriales, clientes comerciales y proveedores de transporte por igual. Al entrar en su segunda década, Sawgrass LNG & Power sigue comprometida con los principios que han definido su éxito: operaciones seguras, servicio confiable y sólidas asociaciones con los clientes y las comunidades a las que sirve.

Sawgrass LNG & Power es un proveedor líder de soluciones de suministro de GNL y de gas a energía, que presta servicios a una amplia gama de clientes en el sudeste de EE. UU. y el Caribe. Con sede en Miami, Florida, la compañía opera una instalación de GNL de última generación y proporciona suministro de GNL llave en mano, logística y soluciones de gas a energía para servicios públicos, usuarios industriales y operadores comerciales.

