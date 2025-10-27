Gira mediática por Hainan: una puerta hacia nuevas oportunidades

HAIKOU, China, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Informe del Hainan International Media Center:

Del 15 al 17 de octubre, la gira mediática por Hainan llevó a periodistas de más de 20 medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos The Christian Science Monitor, Czech Television, China Arab TV y Xinhua News Agency, a un viaje de exploración por los avances en el desarrollo del puerto de libre comercio de Hainan y los preparativos para las operaciones aduaneras especiales en toda la isla.

Del 15 al 17 de octubre, se celebró con éxito en Hainan el Media Tour de Hainan.

Durante el viaje de tres días, los representantes de los medios de comunicación asistieron a una entrevista colectiva para periodistas, en la que mantuvieron debates detallados con funcionarios de la provincia de Hainan acerca del marco político del puerto de libre comercio y los preparativos para las operaciones aduaneras especiales. La delegación también visitó Haikou, Danzhou, Qionghai, Sanya y otras ciudades de la isla para observar la aplicación de las políticas, el desarrollo de las infraestructuras y el desarrollo industrial.

El puerto de libre comercio de Hainan pondrá en marcha oficialmente operaciones aduaneras especiales en toda la isla en diciembre de 2025, como parte del esfuerzo de la provincia por convertirse en una puerta de entrada clave que encabece la apertura de China.

Durante una conferencia acerca del puerto de libre comercio (FTP, por sus siglas en inglés), los periodistas se enteraron de que se ha establecido el marco normativo e institucional inicial del puerto de libre comercio de Hainan, se ha aplicado la primera "lista negativa" de China para el comercio transfronterizo de servicios y las primeras medidas especiales para facilitar el acceso al mercado, y se ha ampliado a toda la isla la política de exención de aranceles para las ventas nacionales de productos procesados con valor agregado.

Los medios de comunicación prestaron mucha atención a la velocidad del desarrollo industrial de Hainan y tomaron nota del desarrollo internacional de la provincia, que lidera el esfuerzo de apertura de China. El reportero de Macau Monthly, Qi Jige, ha llevado a cabo un trabajo de documentación a largo plazo sobre cómo el puerto de Yangpu se está convirtiendo en un centro internacional de transporte marítimo gracias a las políticas y las infraestructuras. Un periodista vietnamita examinó de cerca las innovaciones médicas en Boao Lecheng, mientras que Luo Weihao, reportero de Radio Hong Kong, expresó su optimismo respecto a una cooperación más estrecha entre Hainan y Hong Kong.

Los corresponsales también comprobaron el dinamismo del sector del consumo en Hainan. Wang Junyue, reportero de China Daily, señaló que la ciudad libre de impuestos ha logrado integrar con éxito el turismo y el consumo. El anuncio de las nuevas políticas optimizadas de exención de impuestos a la salida de la isla demostró una vez más el compromiso de Hainan con la innovación continua.

La gira mediática por Hainan informó sobre las prácticas del FTP de Hainan en materia de innovación política, desarrollo industrial y cooperación abierta a la comunidad internacional desde múltiples perspectivas, abriendo una nueva ventana que permite al mundo comprender mejor Hainan.

