SE REVELÓ EL DESTACADO JURADO MUNDIAL DEL S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2026-27

Siete creadores de tendencias mundiales se unen para defender la próxima generación de gastronomía, para cerrar la brecha entre la buena comida, la cultura y la sostenibilidad.

MILÁN, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino Young Chef Academy presentó a los siete visionarios culinarios que formarán el Jurado Mundial para la Grand Finael de la Competencia S.Pellegrino Young Chef Academy 2026-27.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en:

https://www.multivu.com/s_pellegrino/9412851-en-cultural-disruptors-culinary-icons-unveiled-global-jury-young-chef-academy-competition-2026-27

Global Jury for the Grand Finale of the S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2026-27.

S.Pellegrino Young Chef Academy fue creado para identificar, orientar y dar visibilidad a la próxima generación de chefs que definirán el futuro de la gastronomía. Un pilar central de esta misión es el Jurado Mundial, un grupo de chefs de prestigio internacional seleccionados no solo por sus logros culinarios, sino también por los valores, perspectivas y orientación que aportan al descubrimiento del talento del mañana.

Más que jurados, los integrantes del Jurado Mundial de esta edición se desempeñarán como mentores, cazatalentos y defensores del talento emergente. Frente a una industria en rápida evolución, estos siete íconos culinarios evaluarán en Milán al talento más prometedor del mundo menor de 30 años. Los finalistas serán evaluados según las reglas de oro de la Academia: habilidades técnicas, creatividad auténtica y una firme convicción personal. Este prestigioso panel busca identificar a jóvenes chefs que conciban la gastronomía no solo como una expresión artística, sino como un poderoso canal para el cambio social, la responsabilidad ambiental y la preservación culinaria.

EL JURADO MUNDIAL: MENTORES DEL FUTURO

En conjunto, los siete jurados representan distintas culturas, filosofías culinarias y enfoques de liderazgo, pero comparten una convicción: el futuro de la gastronomía depende de impulsar a chefs que combinen la excelencia técnica con creatividad, responsabilidad y propósito. Mediante la mentoría, la evaluación y el apoyo a los finalistas, desempeñan un papel fundamental para ayudar a la Academia a identificar a la próxima generación de líderes de la industria.

Enrico 'Chicco' Cerea (Da Vittorio, Italia), representante del punto más alto de la alta cocina italiana, Cerea ha guiado a Da Vittorio en Brusaporto a obtener tres estrellas Michelin desde 2010. Reconocido por su extraordinaria precisión técnica y su colaboración con iniciativas de agricultura vertical sostenible, Cerea evaluará los pilares atemporales de las artes culinarias: una técnica rigurosa y la disciplina requerida para dirigir una empresa mundial de éxito. "Sin importar qué tan modernas se vuelvan nuestras técnicas, el respeto por el ingrediente original sigue siendo sagrado", afirmó. "La próxima generación debe comprender que una cocina es una empresa cimentada en el trabajo en equipo, la disciplina y el deseo profundo de brindar alegría al comensal".

Rodolfo Guzmán (Boragó, Chile), Guzmán reescribió las reglas culinarias de Chile al cartografiar su despensa endémica con una visión gastronómica única en Boragó, Santiago, restaurante reconocido en 2021 como el más sostenible del mundo por The World's 50 Best Restaurants. A través de su centro de investigación, el CIB, adapta de forma circular ingredientes autóctonos y alimentos ancestrales chilenos. "La verdadera sostenibilidad culinaria es un diálogo circular con la naturaleza y los conocimientos ancestrales", afirma. "Tengo muchas ganas de conocer a jóvenes chefs capaces de mirar sus propios territorios con una perspectiva fresca, descubriendo posibilidades deliciosas en ingredientes que otros ignoraron y expandiendo los límites de la cocina".

Junghyun 'JP' Park (Atomix, EE. UU.), nacido en Seúl y radicado en Nueva York, Park ha redefinido la cocina coreana en el escenario internacional. Su restaurante insignia, Atomix, cuenta con dos estrellas Michelin y ocupa el lugar 12 en la lista de The World's 50 Best Restaurants. Gracias a su formación en ciencias de los alimentos, Park aporta al jurado una lección magistral de pensamiento conceptual basado en la investigación. "La verdadera innovación proviene del estudio profundo", afirma. "Busco chefs que posean una curiosidad científica y un compromiso firme con los detalles, capaces de demostrar que pueden hacer evolucionar una cocina tradicional hacia algo con resonancia mundial".

Chef Pichaya 'Pam' Soontornyanakij (Potong, Tailandia): nombrada The World's Best Female Chef 2025 y Asia's Best Female Chef 2024, Soontornyanakij es la primera mujer chef asiática y tailandesa en obtener dichos reconocimientos, respectivamente. En su restaurante Potong, galardonado con una estrella Michelin en Bangkok, crea cocina tailandesa-china progresiva dentro de la histórica botica familiar de 120 años de antigüedad. Soontornyanakij buscará promover el arte narrativa y la herencia cultural. "Quiero ver el dominio técnico fusionado con la tradición", señala. "Más allá de las destrezas en la cocina, busco jóvenes líderes que demuestren un sentido de propósito y utilicen su plataforma para mantener vivas las tradiciones culinarias".

Jessica Rosval (Al Gatto Verde, Italia), originaria de Canadá, Rosval lleva más de una década trabajando junto a Massimo Bottura y logró una estrella Michelin para Al Gatto Verde en Módena. En 2024, fue nombrada Campeona del Cambio por The World's 50 Best Restaurants por su labor en Roots, el restaurante social impulsado mediante la Asociación para la Integración de la Mujer, la cual cofundó. Mediante su compromiso con la inclusión social y el empoderamiento, Rosval ha promovido una visión humanitaria de la gastronomía. "El chef moderno es más que un cocinero; es un guardián de la cultura y un agente de cambio", afirma. "Busco talento que comprenda el poder de la comida para unir a las personas, preservar tradiciones, crear oportunidades y contar historias con significado, transformando esas ideas en experiencias culinarias memorables".

Ana Roš (Hiša Franko, Eslovenia), como una de las únicas nueve mujeres chefs a nivel mundial al frente de una cocina con tres estrellas Michelin, Roš, de formación autodidacta, es una maestra en la preservación regional en su restaurante Hiša Franko, en Kobarid. En su rol de jurado, evaluará cómo los jóvenes chefs transforman las limitaciones geográficas en obras maestras locales y sostenibles. "Busco valentía culinaria: alguien que no tenga miedo de permitir que su entorno local y su identidad personal se expresen a través de sus plat os", afirmó. "El futuro de la gastronomía pertenece a quienes respetan su terruño mientras desafían las reglas convencionales".

Martino Ruggieri (Maison Ruggieri, Francia), el brillante chef propietario de La Maison Ruggieri en el Palais-Royal de París, Ruggieri combina su herencia italiana con las magistrales técnicas francesas que perfeccionó durante su trayectoria como director ejecutivo del restaurante Pavillon Ledoyen, galardonado con tres estrellas Michelin. Ganador del Bocuse d'Or Italia 2017, aporta al jurado una trayectoria competitiva de alto nivel y evaluará cómo los finalistas manejan la alta presión con precisión artística. "La gastronomía es una tensión entre la disciplina técnica y la emoción silenciosa", afirma. "Evaluaré cómo los finalistas manejan la intensa presión del certamen, transformando la técnica clásica y rigurosa en una expresión artística profundamente personal".

LA HOJA DE RUTA DE LA COMPETENCIA

En esta etapa del certamen, los mejores jóvenes chefs de todo el mundo, seleccionados por Alma, la Escuela Internacional de Artes Culinarias Italianas, se preparan para competir en la intensa fase de Finales Regionales.

Las 15 finales regionales constituyen el siguiente paso para identificar a los jóvenes chefs que definirán el panorama culinario del mañana. Guiados por destacados chefs de todo el mundo, los finalistas demostrarán no solo excelencia técnica, sino también creatividad, propósito y visión personal antes de pasar a la Gran Final en Milán.

Los Jurados Regionales seleccionarán a los ganadores regionales del S.Pellegrino Young Chef Academy Award, que reconoce al chef que mejor demuestra habilidad técnica, creatividad y visión. Además, se otorgarán tres premios complementarios que celebran distintas dimensiones de la gastronomía moderna, cuyos ganadores globales se elegirán posteriormente:

PREMIO S.PELLEGRINO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: seleccionado por la Sustainable Restaurant Association, reconoce a los chefs que demuestran prácticas sostenibles mediante su plato insignia. PREMIO FINE DINING LOVERS: seleccionado por Fine Dining Lovers Insiders, reconoce al chef que mejor expresa sus convicciones personales mediante su plato insignia. PREMIO ACQUA PANNA CONNECTION IN GASTRONOMY: seleccionado por los Mentores, reconoce a los chefs que conectan con éxito la tradición y la modernidad en su propuesta culinaria.

Los ganadores regionales del S.Pellegrino Young Chef Academy Award avanzará a la Grand Finalel en Milán, donde cocinarán bajo la tutoría de chefs senior y presentarán sus platos emblemáticos al Jurado Mundial.

Para dar seguimiento al desarrollo del certamen, visite: sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países mediante sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan la excelencia en calidad por sus orígenes e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Fundada en 1899, Sanpellegrino S.p.A. es la empresa líder del sector de bebidas en Italia gracias a su variedad de aguas minerales, aperitivos sin alcohol, refrescos y tés helados. Como uno de los principales productores italianos de agua mineral, la empresa siempre ha mantenido el compromiso de poner en valor este recurso vital para el planeta y trabaja con responsabilidad y pasión para garantizarle un futuro seguro.

FUENTE S.Pellegrino Young Chef Academy