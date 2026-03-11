Secret impulsa la iniciativa para dejar atrás el "dEXodorante" y presenta Secret Gel con protección invisible

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de desodorantes y antitranspirantes para mujeres, Secret, impulsa una conversación para dejar atrás el "dEXodorante": aquellos productos que prometen protección, pero no logran cumplir con lo que las consumidoras esperan. Con esta iniciativa, la marca invita a repensar la elección de desodorantes y a priorizar soluciones que ofrezcan eficacia, comodidad y confianza en la rutina diaria, cómo lo es Secret Gel.

Secret Gel Berry

Durante años, muchas mujeres han utilizado el desodorante que tienen a la mano, normalizando ciertas fallas y adaptándose a productos que no siempre cumplen con sus expectativas. Irritación después de aplicar un spray, la sensación pegajosa de algunos roll-on o las manchas blancas en la ropa son inconvenientes comunes que, con el tiempo, suelen aceptarse como parte de la rutina diaria.

En este contexto, Secret propone dejar atrás el concepto de "dEXodorante" y optar por productos diseñados para responder mejor a las necesidades actuales de cuidado personal.

Como parte de esta propuesta, la marca presenta Secret Gel, una fórmula diseñada para activarse desde el momento de la aplicación y ofrecer protección duradera contra el mal olor. Su tecnología de protección invisible no deja las manchas blancas en la aplicación, uno de los inconvenientes más reportados por usuarias de desodorantes tradicionales.

Secret Gel también introduce el aroma mejorado a Berry, que combina frescura con protección durante todo el día.

Con esta iniciativa, Secret busca impulsar un cambio de perspectiva en torno al uso de desodorantes, invitando a cuestionar la idea de adaptarse a productos que no funcionan y a elegir alternativas que respondan mejor a las expectativas actuales de eficacia y cuidado personal.

"Séntete protegida y fresca todo el día"

Acerca de Secret:

Secret es una marca de antitranspirantes y desodorantes diseñada exclusivamente para mujeres. Desarrollada en los Estados Unidos, liderando la innovación y protección superior contra el sudor y el mal olor durante más de 60 años.

La marca nació con el objetivo de proveer una protección superior contra el sudor y los olores, para que las mujeres tengan la confianza para enfrentar cualquier desafío. Secret fue pionera en retratar a las mujeres como heroínas en la publicidad, mostrándolas ingresando a la fuerza laboral y luchando por sus derechos.

El desodorante Secret fue creado para ayudar a las mujeres a luchar diariamente sin preocupaciones. Las fragancias y la protección de Secret están diseñadas para ser "el aliado ideal", de manera que ofrece la seguridad que esperas en un producto práctico y eficaz para el cuidado personal.

https://www.secret-la.com/es | Instagram: @secretdesodorantes | TikTok: @secretdesodorantes

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926536/Secret__Gel_Berry.jpg

FUENTE Secret