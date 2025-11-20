Gracias a su sólido esqueleto de acero y funciones de protección diseñadas especialmente para niños, TIGGO 4 es una fortaleza móvil para los pasajeros más vulnerables en los viajes familiares.

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con la llegada del Día Mundial de la Infancia, este 20 de noviembre, la atención vuelve a centrarse en la seguridad vial de los más pequeños. En los trayectos familiares, las características fisiológicas de los niños los hacen más vulnerables que los adultos, por lo que necesitan estándares de protección más altos dentro del vehículo. Chirey TIGGO 4, una SUV del segmento A0 diseñada para mercados globales, demuestra un cuidado minucioso hacia la seguridad de los niños gracias a un diseño que crea una auténtica "fortaleza móvil" para ofrecer protección integral a las familias.

Seguridad reforzada: TIGGO 4 protege a los más pequeños en cada viaje

La estructura exterior del vehículo y los detalles de su diseño forman la primera línea de defensa. Para lograrlo, TIGGO 4 incorpora una carrocería tipo jaula integrada, construida con más de 60% de acero de alta resistencia. Las zonas clave de protección utilizan acero Benteler formado en el calor, con un límite elástico superior a 1,500 MPa.

Este robusto armazón, combinado con una barra de impacto frontal de aleación de aluminio y paneles de acero totalmente galvanizados, crea un sistema de disipación multidimensional de fuerzas. En caso de una colisión severa, este diseño absorbe y redirige eficazmente la energía del impacto, conservando la integridad del habitáculo para asegurar un espacio de supervivencia para todos los ocupantes, especialmente los niños.

Para complementar su sólido "esqueleto de acero", TIGGO 4 incorpora sistemas de retención y funciones de protección diseñadas especialmente para niños. Además, cuenta con seis bolsas de aire que brindan una protección confiable para los pequeños pasajeros.

TIGGO 4 también integra diversos detalles pensados para las familias, orientados a la seguridad y comodidad infantil. Sus ventanas eléctricas incluyen una función antiatrapamiento, que revierte automáticamente el movimiento si detecta algún obstáculo. Adicionalmente, los seguros infantiles en las puertas traseras impiden que se abran desde el interior mientras el vehículo está en movimiento.

Además, un sistema indirecto de recordatorio de pasajeros en la parte trasera alerta al conductor si un niño permanece en los asientos posteriores después de apagar el motor, ayudando a prevenir accidentes trágicos. Para un ambiente interior más saludable, el vehículo incorpora un filtro de alta eficiencia grado CN95, capaz de capturar más del 95% de partículas PM0.3 y aerosoles, mejorando la calidad del aire que respiran todos los pasajeros.

TIGGO 4 está diseñado para poner la seguridad infantil como prioridad en cada escenario: desde los trayectos diarios hasta los viajes de fin de semana, pasando por las idas a la escuela y los recorridos largos en familia. Vale la pena destacar que, basado en estándares globales de seguridad unificados, el compromiso se refleja en los resultados: en febrero de este año, TIGGO 4 PRO, destinado al mercado australiano, obtuvo la exigente calificación ANCAP de 5 estrellas, con un sobresaliente 87% en protección de pasajeros infantiles.

En el marco del Día Mundial de la Infancia, es fundamental promover los derechos y el bienestar de los niños, incorporando seguridad en cada detalle que forma parte de su vida. Esperamos ver más vehículos como TIGGO 4, que combinan ingeniería de seguridad robusta con diseño centrado en las personas, para proteger a las nuevas generaciones en caminos de todo el mundo.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

FUENTE Chirey Motor México