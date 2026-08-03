Séptimo Congreso Internacional de Protección contra Caídas: MSA Safety reúne a líderes de Latinoamérica para prevenir accidentes por trabajos en alturas

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las actividades efectuadas por encima del nivel del suelo (en alturas) siguen siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en distintos sectores económicos del mundo. Este panorama refuerza la importancia de la prevención, capacitación continua y uso de tecnologías enfocadas en la seguridad.

Para abordar estos desafíos, MSA Safety realizará la VII Edición del Congreso Anual de Protección contra Caídas el próximo 4 de agosto en Río de Janeiro, Brasil. El evento online y presencial reunirá a profesionales de Brasil, Perú, México y Colombia para discutir tendencias, normativas y mejores prácticas. En su edición anterior, el encuentro convocó a cerca de 3 mil participantes presenciales y virtuales.

"Este congreso gratuito busca ampliar la conversación y promover el intercambio de conocimientos. La prevención depende de la innovación y del cumplimiento de normativas nacionales e internacionales, como las de la OSHA de EE. UU., pero también de fortalecer una cultura de seguridad", señaló Rogerio Souza, Gerente de Marketing de Producto de Protección contra Caídas para América Latina en MSA Safety.

El programa analizará los retos de sectores clave como petróleo, gas, energía, minería, construcción, infraestructura, logística y mantenimiento. Los especialistas de MSA Safety y otras empresas líderes en sus industrias abordarán temas sobre riesgos en trabajos a baja altura, sistemas de anclaje horizontal, contacto con bordes y factores humanos en la seguridad laboral.

Para facilitar el acceso en la región, el evento online contará con transmisión simultánea en español y portugués, impulsando la colaboración y la difusión de conocimientos en América Latina.

"El conocimiento compartido tiene un impacto directo en la reducción de riesgos para todos. Al reunir a expertos y usuarios para analizar casos reales, contribuimos a que más trabajadores regresen seguros a casa", añadió Souza.

El encuentro está dirigido a ingenieros y técnicos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), gerentes, supervisores de mantenimiento, brigadistas, profesionales y estudiantes interesados en la prevención de riesgos.

Los asistentes recibirán una constancia dentro de los 10 días hábiles posteriores al evento. Los interesados pueden registrarse de forma gratuita para seguir la transmisión en vivo a través del siguiente enlace.

Contacto:

Hiyiri Merino: [email protected]

FUENTE MSA Safety