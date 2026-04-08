SIBIONICS replantea el manejo de la diabetes: del monitoreo a la acción significativa
Noticias proporcionadas porSIBIONICS
08 abr, 2026, 11:16 GMT
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva marca de monitoreo continuo de glucosa (CGM), SIBIONICS, ha llegado recientemente a México, aportando una nueva perspectiva sobre cómo la tecnología puede transformar el manejo de la glucosa. Más allá de simplemente medir los niveles, SIBIONICS se enfoca en cómo el CGM puede ayudar a las personas a lograr un control más efectivo a través de sus acciones diarias.
La diabetes sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública en México. Aunque el acceso al monitoreo continuo de glucosa ha aumentado, muchos pacientes aún enfrentan dificultades para convertir los datos en acciones concretas. Un buen control no depende solo de los números, sino de entender cómo factores como la alimentación, el ejercicio y la medicación influyen en los niveles de glucosa.
Con este enfoque, SIBIONICS presenta su sistema GS1 CGM, diseñado para impulsar el cambio de un monitoreo pasivo a una gestión proactiva.
GS1 ofrece monitoreo continuo en tiempo real sin necesidad de escaneo ni calibración con punciones en el dedo. Con un MARD del 8.87%, el sistema proporciona una alta precisión que respalda la toma de decisiones diarias.
Más allá de la precisión, GS1 conecta los datos de glucosa con las actividades cotidianas mediante diversas herramientas integradas:
- Una biblioteca de alimentos que analiza calorías y macronutrientes tras registrar las comidas
- Informes basados en eventos que muestran cómo la alimentación, el ejercicio y la medicación afectan las tendencias de glucosa
- Identificación automática de picos altos y bajos para detectar patrones
- Compartición segura de datos dentro de la aplicación, permitiendo el monitoreo remoto por parte de familiares
Todas las funciones se gestionan desde una sola aplicación móvil, junto con un sensor compacto y cómodo para el uso diario.
Además, GS1 ofrece un precio más accesible frente a marcas internacionales, ampliando el acceso al monitoreo continuo de glucosa en México.
De cara al futuro, SIBIONICS apuesta por sistemas inteligentes que no solo monitorean datos, sino que también guían acciones y apoyan a los usuarios en su manejo diario.
SIBIONICS: Realizing the Unimagined
Fundada en 2015, SIBIONICS es una empresa de tecnología médica enfocada en soluciones de monitoreo continuo de glucosa. La compañía desarrolla sistemas centrados en el usuario, diseñados para apoyar el manejo diario de la diabetes en todo el mundo.
Sitio web: sibionics.com.mx
Correo electrónico: [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950011/Alerts_that_Keep_You_Informed.jpg
FUENTE SIBIONICS
Compartir este artículo