SIBIONICS celebra la 4.ª Cumbre AGP & DTx y destaca una nueva era en la gestión de la diabetes impulsada por IA

Noticias proporcionadas por

SIBIONICS

14 may, 2026, 15:13 GMT

SHENZHEN, China, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SIBIONICS celebró recientemente en Shenzhen la 4.ª Cumbre AGP & DTx, que reunió a cerca de 300 expertos, profesionales clínicos, investigadores, creadores y socios del sector de todo el mundo para debatir la próxima etapa de la gestión digital de la diabetes.

Continue Reading
Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets
Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets

Bajo el lema "Más allá de la glucosa: el futuro integrado de la CGM, la CKM y la IA en la diabetes", la cumbre abordó el papel cada vez más relevante de la monitorización continua de glucosa (CGM), la monitorización continua de cetonas (CKM), las terapias digitales y la inteligencia artificial en la evolución de la práctica clínica y la atención centrada en el paciente.

Más de 30 ponentes internacionales participaron en el foro, entre ellos Andrej Janež, Sofianos Andrikopoulos, Shannon Lin y Rodrigo Nunes Lamounier, etc. La agenda incluyó temas como el valor clínico y sanitario de las terapias digitales en diabetes, la fenotipificación metabólica basada en CGM, los desafíos y perspectivas de la tecnología CGM, la aplicación de CXM en terapias digitales y la visión del paciente sobre el futuro de la CGM y la gestión digital de la diabetes.

Además del foro principal, la cumbre contó con tres sesiones académicas paralelas: Sesión clínica, Sesión de enfermería y Sesión de presentación de casos clínicos ejemplares, creando una plataforma multidisciplinaria para el intercambio entre investigación clínica, práctica enfermera, aplicación en el mundo real y atención al paciente.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la transición desde la simple monitorización de glucosa hacia una gestión de la diabetes más integrada y accionable. Con el desarrollo de herramientas habilitadas por IA, los datos de CGM se conectan cada vez más con comportamientos cotidianos como la alimentación, el ejercicio y la medicación, ayudando a usuarios y profesionales sanitarios a comprender mejor los patrones glucémicos y las necesidades de gestión.

Durante la cumbre, SIBIONICS también presentó las capacidades de IA integradas en GS3, incluyendo AI Meal Insight y el registro de eventos impulsado por IA. Estas funciones están diseñadas para simplificar el registro diario, analizar la relación entre los hábitos de vida y los cambios de glucosa, y apoyar una mayor adherencia a largo plazo.

Contacto para medios:
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979335/LY883879.jpg  

FUENTE SIBIONICS

También de esta fuente

SIBIONICS replantea el manejo de la diabetes: del monitoreo a la acción significativa

SIBIONICS replantea el manejo de la diabetes: del monitoreo a la acción significativa

Una nueva marca de monitoreo continuo de glucosa (CGM), SIBIONICS, ha llegado recientemente a México, aportando una nueva perspectiva sobre cómo la...
ATTD: de los datos de glucosa a los insights de IA -- una nueva dirección para el manejo de la diabetes

ATTD: de los datos de glucosa a los insights de IA -- una nueva dirección para el manejo de la diabetes

En el ATTD 2026, la IA se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el futuro del cuidado de la diabetes. A medida que la monitorización...
More Releases From This Source

Explorar

Medical Equipment

Medical Equipment

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics