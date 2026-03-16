ATTD: de los datos de glucosa a los insights de IA -- una nueva dirección para el manejo de la diabetes

BARCELONA, España, 15 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el ATTD 2026, la IA se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el futuro del cuidado de la diabetes. A medida que la monitorización continua de glucosa (MCG) se ha adoptado ampliamente, el próximo desafío ya no es recopilar datos, sino transformarlos en orientaciones útiles para pacientes y profesionales de la salud.

Información sobre IA GS3 de SIBIONICS (PRNewsfoto/SIBIONICS)

Durante su simposio ATTD "Beyond Glucose: The Integrated Future of CGM, CKM, and AI in Diabetes" (Más allá de la glucosa: el futuro integrado de la monitorización continua de la glucosa (MCG), la monitorización continua de cetonas y la IA en la diabetes), SIBIONICS presentó una nueva perspectiva sobre cómo la IA puede ampliar el valor de la MCG más allá de la monitorización.

La empresa introdujo varias capacidades impulsadas por IA diseñadas para traducir los datos diarios en información práctica. Una característica clave es una visión general del tiempo en rango (TIR, por sus siglas en inglés) de varios días análisis de picos glucémicos, que permite a los médicos y pacientes identificar los patrones de glucosa a lo largo del tiempo y respaldar decisiones clínicas más precisas.

Otra innovación se centra en el registro y etiquetado inteligentes. Con el registro de voz impulsado por IA, los usuarios pueden simplemente describir eventos diarios como comidas, ejercicio o medicamentos, mientras que el sistema organiza de manera automática la información en registros de salud estructurados, lo que facilita el seguimiento diario y mejora el cumplimiento.

Además, SIBIONICS destacó los conocimientos impulsados por IA sobre los alimentos, que analizan las comidas registradas y muestran cómo las elecciones sobre las dietas influyen en los patrones de glucosa y ayudan a los pacientes a comprender mejor qué ajustes pueden mejorar el control.

En términos más generales, los profesionales de la salud enfatizan que las herramientas de IA más valiosas actúan como acompañantes de datos personalizados, al convertir datos complejos de glucosa en información clara y orientación procesable que respalda tanto la participación del paciente como la toma de decisiones clínicas.

El simposio fue presidido por el prof. Lutz Heinemann, investigador y consultor de tecnología de la diabetes reconocido a nivel mundial y el prof. Federico Bertuzzi, director de Diabetología del Hospital Niguarda de Milán y Presidente de Sid Lombardia.

La sesión también contó con contribuciones de expertos internacionales, incluida la Dra. Talita Trevisan, cuya investigación sobre la MCG y la administración automatizada de insulina se ha citado en los Estándares de atención de la ADA; la prof. Hande Turan, experta en endocrinología pediátrica y resultados en vida real; el prof. Ahmad Haidar de la Universidad McGill, conocido por su trabajo en sistemas de páncreas artificiales y algoritmos de dosificación de insulina; y el Dr. Wei Qiang, endocrinólogo de la Universidad Xi'an Jiaotong centrado en el avance de la atención de la diabetes en China.

A medida que la IA transforma la manera en que se interpretan los datos de glucosa, la tecnología de la diabetes avanza hacia sistemas inteligentes que apoyan tanto las decisiones clínicas como el autocontrol diario.

¿Qué nuevas pruebas e innovaciones podría dar a conocer SIBIONICS en su próxima 4.ª Cumbre AGP&DTx y cómo podrían redefinir aún más el papel de la IA en el cuidado de la diabetes?

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FUENTE SIBIONICS