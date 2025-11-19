Sistema Súper Híbrido (SHS): La nueva referencia tecnológica que lidera la evolución de los SUV híbridos en México

Validada en 16 países, con más de 100,000 kilómetros de pruebas reales y cobertura en 114 medios internacionales, la tecnología SHS (Sistema Súper Híbrido) de OMODA & JAECOO consolida un nuevo estándar global en movilidad híbrida al combinar autonomía, eficiencia y desempeño de clase mundial.

WUHU, China, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la industria automotriz avanza hacia la electrificación, surge la necesidad de soluciones que ofrezcan un equilibrio real entre eficiencia, autonomía y desempeño. En este contexto, OMODA & JAECOO presentan en México el Sistema Súper Híbrido (SHS), una plataforma tecnológica que redefine el segmento híbrido al haber sido probada y validada en diversos escenarios internacionales, demostrando su madurez, confiabilidad y liderazgo antes de llegar al mercado nacional.

SHS, siglas de Sistema Súper Híbrido, representa una evolución tecnológica que combina innovación, eficiencia energética y conducción inteligente. La plataforma se estructura en dos rutas: SHS-H (Híbrido) y SHS-P (Híbrido Enchufable), diseñadas para cubrir necesidades de manejo tanto en trayectos urbanos como en viajes de larga distancia. Este sistema no solo optimiza la interacción entre motor de combustión y motor eléctrico, sino que ofrece una experiencia de conducción fluida, potente y eficiente, alineada con los hábitos y exigencias de los conductores mexicanos.

La solidez del sistema ha sido confirmada mediante pruebas internacionales que posicionan al sistema SHS como una tecnología híbrida de clase mundial. Modelos como JAECOO 7 SHS han superado retos de larga distancia en distintos territorios, incluyendo un recorrido de 1,613.1 kilómetros en México, actualmente el trayecto más largo registrado por la marca. Estas evaluaciones, realizadas en 16 países y respaldadas por la cobertura de 114 medios, acumulan más de 100,000 kilómetros de validación, consolidando el rendimiento del sistema en consumo, potencia y autonomía.

El Sistema Súper Híbrido se distingue por cuatro pilares que lo posicionan como una referencia tecnológica dentro del segmento híbrido. Su capacidad de entregar mayor desempeño, ofrecer una autonomía superior, mantener un consumo energético más eficiente y proporcionar un rango extendido en modo totalmente eléctrico lo colocan como líder en estas cuatro categorías dentro de su clase. Estos atributos se reflejan claramente en modelos como OMODA C5 SHS-H, que equilibra potencia y eficiencia para la conducción diaria, y JAECOO 7 SHS-P, que incorpora un modo de manejo totalmente eléctrico con transiciones más suaves entre ambas fuentes de energía, brindando una experiencia de conducción más inteligente y versátil.

Para OMODA & JAECOO, la llegada del Sistema Súper Híbrido no solo representa un avance tecnológico, sino también una visión de movilidad más eficiente, inteligente y sostenible. La marca reafirma su compromiso de "crear la experiencia de movilidad más valiosa para los usuarios globales", sustentándose en una arquitectura híbrida que equilibra desempeño, eficiencia y responsabilidad ambiental. Bajo esta estrategia, OMODA busca consolidarse como "la marca crossover líder a nivel mundial", mientras que JAECOO continúa fortaleciendo una identidad enfocada en la elegancia y el espíritu todoterreno, construyendo una competitividad diferenciada a través de rutas duales dentro del mercado global.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

