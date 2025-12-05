S.Pellegrino anuncia una alianza a largo plazo con Ferrari para inspirar a los consumidores a dar lo mejor de sí

La alianza estratégica tiene como objetivo elevar a S.El posicionamiento de estilo de vida premium de Pellegrino, amplía el compromiso con el público más joven y mejora su oferta de marca global.

MILÁN, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino, la icónica marca de agua mineral con gas, anunció hoy una alianza mundial a largo plazo con Scuderia Ferrari HP, lo que destaca su interés por promover sus valores compartidos: el patrimonio y la cultura italianos, la artesanía y la búsqueda de excelencia. En virtud del acuerdo, S.Pellegrino colaborará con Scuderia Ferrari HP, el equipo de Fórmula 1 y con el Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, el campeonato de automovilismo de marca única creado en 1993.

Esta alianza reúne a dos marcas italianas, uniendo su rica herencia, artesanía y compromiso con el rendimiento: una alianza que llega en línea con el propósito de S.Pellegrino, fomentar el arte de vivir con buen gusto, e inspirar a los consumidores a "dar lo mejor de sí".

La directora ejecutiva de Nestlé Waters & Premium Beverages, Muriel Lienau, explica su visión detrás de esta asociación: "S.Pellegrino y Ferrari están profundamente arraigados en una rica tradición italiana. Esta alianza aprovecha su estatus icónico y relevancia cultural para impulsar el crecimiento global y fortalecer la posición de S.Pellegrino como una marca de estilo de vida premium y el aumento del compromiso con el público más joven a través de experiencias de marca auténticas e innovadoras".

S.Pellegrino comparte más que un país de origen con Ferrari: comparten una tradición. Durante más de 125 años, S.Pellegrino ha celebrado el arte de vivir con buen gusto, transformando los auténticos valores italianos en experiencias admiradas en todo el mundo. Esta asociación se basa en ese patrimonio común.

La alianza ofrecerá activaciones únicas y compartidas orientadas al consumidor que celebran y combinan la herencia italiana con experiencias de estilo de vida modernas y premium, desde colaboraciones exclusivas de productos con el centro de diseño de renombre mundial de Ferrari hasta experiencias inmersivas y digitales. Con estas activaciones exclusivas, S.Pellegrino demuestra su creencia de que el gusto y la creatividad tienen el poder de transformar vidas, ofreciendo a los consumidores momentos que conectan, inspiran y elevan las experiencias cotidianas.

S.Pellegrino también organizará una serie de eventos globales en los próximos años, que reunirán a pioneros culinarios, diseñadores visionarios, creadores de tendencias culturales y personalidades de la Fórmula 1. Estas reuniones presenciales encarnarán la ambición de S.Pellegrino de inspirar a los consumidores más jóvenes fomentando las conexiones compartidas, la creatividad y las experiencias nutritivas.

"Esta asociación es una evolución natural de nuestra ambición continua de elevar la experiencia del consumidor, arraigada en nuestra creencia común de que la vida es más rica cuando se vive con profundidad y significado. Ambas marcas comparten la pasión por crear momentos que importan, momentos definidos por la calidad, la belleza y la conexión, y esta asociación invita a los consumidores a abrazar lo mejor de lo que la vida tiene para ofrecer. ¡Unido lo mejor de Italia para que puedas traer lo tuyo!", dice Elisa Gregori, CMO global de Nestlé Waters & Premium Beverages

"Ferrari siempre ha sacado fuerzas del espíritu italiano, basado en la artesanía, la belleza y la búsqueda constante de la mejora. En S.Pellegrino encontramos más que un compañero: vemos una expresión de los mismos valores que nos guían: pasión, atención al detalle y el deseo de elevar cada experiencia. Igual que S.Pellegrino refina lo cotidiano en algo especial, nos esforzamos por impulsar aún más el rendimiento, carrera tras carrera. Unidos por el patrimonio y la visión, nuestro objetivo es brindar a los fanáticos y consumidores experiencias que se sientan inconfundiblemente italianas y audaces para el futuro, construyendo una conexión con la próxima generación arraigada en lo que compartimos con orgullo". Afirma Lorenzo Giorgetti, director de Ingresos de Carreras de Ferrari S.p.A.

Esta alianza marca un nuevo capítulo en la trayectoria de 125 años de S.Pellegrino, que comenzó en Italia en los Alpes italianos que rodean Bérgamo y sigue siendo fiel a nuestro origen y sitio de producción únicos, una marca de calidad y excelencia. Creemos en el poder de nutrir el arte de vivir con buen gusto y celebramos el espíritu italiano que sigue impulsando a ambas marcas hacia adelante: un espíritu definido por la creatividad, el gusto y la incansable búsqueda de la excelencia.

La alianza será anunciada, potenciada y respaldada por piezas de comunicación que abarcarán lo digital, lo impreso, lo exterior y las relaciones públicas en todas las ciudades clave de todo el mundo. No se la pierda.

ACERCA DE S.PELLEGRINO

S.Pellegrino es una marca internacional de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Esta agua mineral, distribuida en más de 150 países a través de filiales y socios en los cinco continentes, ha encarnado una calidad excepcional durante más de 125 años gracias a sus orígenes únicos, y representa a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una mezcla de placer, bienestar y equilibrio. Con su perlaje fino y persistente que mejora la frescura y la armonía mineral, S.Pellegrino ofrece una experiencia gastronómica de alto nivel. Sanpellegrino S.p.A. es una empresa líder en el sector de las bebidas italianas, con una cartera que incluye aguas minerales, aperitivos sin alcohol y bebidas saborizadas. Como productora de agua mineral, la empresa siempre ha estado comprometida con la protección y promoción del agua como un recurso vital para el planeta, trabajando con responsabilidad y dedicación para garantizar su calidad a largo plazo.

