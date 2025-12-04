S.Pellegrino annonce un partenariat à long terme avec Ferrari célébrant l'excellence et l'art de vivre à l'italienne, pour inviter chacun à « révéler le meilleur de lui-même »

Cette alliance stratégique vise à renforcer le positionnement premium lifestyle de S.Pellegrino, à accroître l'engagement auprès d'une audience plus jeune et à offrir une expérience de marque unique à l'échelle internationale

MILAN, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- La marque emblématique d'eau minérale pétillante S.Pellegrino annonce aujourd'hui son partenariat mondial à long terme avec Ferrari, fondé sur des valeurs communes : la culture italienne, le savoir-faire et la quête de l'excellence. Dans ce cadre, S.Pellegrino collaborera avec Scuderia Ferrari HP, l'équipe de Formule 1, ainsi qu'avec le Ferrari Challenge Trofeo Pirelli (le championnat de sport automobile monomarque créé en 1993).

Ce partenariat réunit deux marques italiennes, autour de leur héritage commun, leur savoir-faire et leur passion pour l'excellence. Fidèle à la mission de S.Pellegrino de cultiver l'art de vivre à l'italienne, cette collaboration invite les consommateurs à « révéler le meilleur d'eux-mêmes ».

Muriel Lienau, Chief Executive Officer Nestlé Waters & Premium Beverages, partage sa vision de ce partenariat : « S.Pellegrino et Ferrari s'ancrent dans une tradition italienne riche. Cette alliance capitalise sur leur statut iconique et leur résonance culturelle pour stimuler leur croissance internationale, renforcer le positionnement lifestyle premium de S.Pellegrino et séduire les jeunes générations grâce à des expériences authentiques et innovantes. »

Depuis 125 ans, S.Pellegrino célèbre l'art de vivre italien en créant des moments d'exception partagés partout dans le monde. Ce partenariat prolonge cet héritage en associant deux icônes qui partagent la passion de créer des moments uniques, empreints de style et d'authenticité.

Ce partenariat donnera naissance à des activations co-signées qui célèbreront l'esprit italien dans un univers premium et actuel : depuis des collaborations exclusives avec le centre de design mondialement reconnu de Ferrari, jusqu'à des expériences immersives et digitales pour les consommateurs. Grâce à ces initiatives, S.Pellegrino réaffirme que goût et créativité peuvent enrichir la vie, en offrant aux consommateurs des instants qui inspirent et embellissent le quotidien.

S.Pellegrino organisera également une série d'événements mondiaux dans les années à venir, réunissant des chefs visionnaires, des designers avant-gardistes, des influenceurs et des figures emblématiques de la Formule 1. À travers ces rencontres uniques, S.Pellegrino vise à inspirer les jeunes générations en créant des liens, en stimulant la créativité et en offrant des expériences uniques.

«Ce partenariat, qui s'inscrit naturellement dans notre ambition d'enrichir l'expérience de nos consommateurs, est porté par une conviction commune : la vie prend toute sa valeur lorsqu'elle est vécue pleinement. Nos deux marques partagent la passion de créer des instants qui comptent – des moments de qualité, de beauté et de connexion. Avec cette collaboration, nous invitons chacun à savourer le meilleur que la vie peut offrir. Nous avons réuni l'excellence italienne pour vous permettre, à votre tour, de révéler le meilleur de vous-mêmes. » déclare Elisa Gregori, Global CMO Nestlé Waters & Premium Beverages.

« Ferrari puise depuis toujours sa force dans l'esprit italien, fondé sur l'artisanat, la beauté et la quête constante de perfection. En S.Pellegrino, nous voyons bien plus qu'un partenaire : nous y retrouvons l'expression des valeurs qui nous animent – passion, sens du détail et volonté d'élever chaque expérience. Tout comme S.Pellegrino sublime le quotidien, nous cherchons à repousser les limites de la performance, course après course. Unis par notre héritage et notre vision, nous voulons offrir aux fans et aux consommateurs des expériences résolument italiennes et tournées vers l'avenir, en créant un lien avec la nouvelle génération autour de ce que nous partageons avec fierté. » déclare Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenues Officer chez Ferrari S.p.A.

Ce partenariat marque un nouveau chapitre dans l'histoire de S.Pellegrino, fidèle à ses origines dans les Alpes italiennes et à son engagement pour la qualité et l'excellence. Ensemble, nous célébrons l'esprit italien, défini par la créativité, le goût et la quête incessante de perfection.

Le partenariat sera annoncé en France et à l'international, à travers une campagne digitale, affichage et relations publiques. Restez connectés.

