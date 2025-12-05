S.Pellegrino、Ferrari との長期パートナーシップを発表、消費者に最高の自分を引き出すインスピレーションを与える

本戦略的パートナーシップは、S.Pellegrinoのプレミアム・ライフスタイルブランドとしての地位の強化、若年層とのエンゲージメント拡大、そしてグローバルブランドとしての価値向上を目的としています。

ミラノ, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- 象徴的なスパークリングミネラルウォーターブランド、S.Pellegrinoは本日、Ferrariとの長期グローバルパートナーシップを発表し、両ブランドが共有する価値観――イタリアの伝統・文化、クラフトマンシップ、卓越性の追求――を基盤とする協業であることを強調しました。つまりイタリアの伝統と文化、職人技、そして卓越性への追求をともに進めていくためのものです。本契約に基づき、S.PellegrinoはF1レーシングチームであるScuderia Ferrari HP、および1993年に創設されたワンメイクモータースポーツ選手権のFerrari Challenge Trofeo Pirelliと協業します。

マルチメディアのニュース・リリースをご覧になるには、以下をクリックしてください。

https://www.multivu.com/s_pellegrino/9370451-en-announces-long-term-partnership-with-ferrari

S.Pellegrino Announces Long-term Partnership with Ferrari to Inspire Consumers to Bring Their Best

今回のパートナーシップは、豊かな伝統、職人技、そしてパフォーマンスへのこだわりを共有する二つのイタリアブランドを結びつけるものです。S.Pellegrinoのブランドパーパスである「味わい深い生活の芸術を育む（to nurture the art of tasteful living）」に根ざし、この協業は消費者に「最高の自分を引き出す（Bring their Best）」ことを促す取り組みを目指しています。

Nestlé Waters & Premium BeveragesのCEO、Muriel Lienauはこの提携の背景にあるビジョンを次のように説明しています。「S.PellegrinoとFerrariは、豊かなイタリアの伝統に深く根ざしています。この提携は、両ブランドの象徴的な地位と文化的意義を活用し、グローバルな成長を推進するとともに、S.Pellegrinoのプレミアム・ライフスタイル・ブランドとしての地位を強化し、本物の革新的ブランド体験を通じて若い世代との関わりを深めるものです。」

S.Pellegrinoと Ferrariの共通点は、イタリアという出自だけでなく、受け継がれてきた伝統にあります。

125年以上にわたり、S.Pellegrinoは洗練された暮らしの芸術を称え、本物のイタリアの価値観を世界中で称賛される体験へと昇華させてきました。今回のパートナーシップは、その共通の遺産を基盤としています。

本提携では、Ferrariの世界的に著名なデザイン・センターとの限定商品コラボレーションから没入型/デジタルファーストの体験まで、イタリアの伝統と現代的なプレミアム・ライフスタイル体験を融合させた、ユニークな共同ブランドによる消費者向けアクティベーションを展開します。これらの限定活動を通じ、S.Pellegrinoは「味覚と創造性が人生を変革する力を持つ」という信念を示し、消費者に対し、日常体験を結びつけ、刺激し、高揚させる瞬間を提供します。

今後数年にわたり、S.Pellegrinoは世界的なイベント・シリーズを開催し、料理界の先駆者、先見性のあるデザイナー、文化のトレンド・セッター、F1関係者らを結集します。これらの対面イベントは、共有される繋がり、創造性、豊かな体験を促進することで、若い世代に"人生を味わう意欲（an appetite for life）"を育むという、S.Pellegrinoのビジョンを体現するものです。

「今回のパートナーシップは、深みと意味を持って生きることで人生はより豊かになるという共通の信念に基づき、消費者体験を高めようとする私たちの継続的な取り組みの自然な進化です。両ブランドは、質、美、つながりによって定義される大切なる瞬間を創り出す情熱を共有しており、今回の提携は、人生が提供する最高のものを消費者が積極的に味わうように促すものとなっています。私たちはイタリアの最高のものを結集しました。皆さまにも"ご自身のベスト"を引き出していただきたいと願っています。」と、Nestlé Waters & Premium BeveragesのグローバルCMO、Elisa Gregoriは述べています。

「Ferrariは常に、職人技、美、そして絶え間ない向上心というイタリアの精神から力を得てきました。S.Pellegrinoには単なるパートナー以上のものを私たちは見出しています。情熱、細部へのこだわり、あらゆる体験を高めたいという願望など、私たちを導く同じ価値観の表現です。S.Pellegrinoが日常を特別なものへと昇華させるように、私たちはレースを重ねるごとにさらなる高みを目指します。伝統とビジョンで結ばれた両者は、紛れもなくイタリア的なものを色濃く感じさせながら、未来を見据えた体験を、ファンと消費者に力強く届けることを目指します。それは、誇りを持って共有する価値観に根ざした次世代との絆を築く取り組みでもあります」と、Ferrari S.p.A.の最高レース収益責任者、Lorenzo Giorgettiは述べています。

今回のパートナーシップは、イタリア・ベルガモ近郊のアルプスで始まり、現在もその唯一無二の水源と生産地を守り続ける、品質と卓越性の証であるS.Pellegrinoの125年にわたる旅路における新たな章を刻むものとなります。私たちは、味わい深い暮らしの芸術を育む力の可能性を信じ、両ブランドを前進させ続けるイタリアの魂を称えます。それは創造性、審美眼、そして卓越性へのたゆまぬ追求によって定義される精神です。

今回のパートナーシップは、世界中の主要都市において、世界中の主要都市において、デジタル、プリント、屋外広告、PRなど多面的なコミュニケーションを通じて発表されます。お楽しみに！

S.PELLEGRINO基本情報

S.Pellegrinoは、イタリア・ミラノに本社を置くSanpellegrino S.p.A.の国際ブランドです。5大陸にまたがる子会社やパートナーを通じて150か国以上で販売されるこのミネラル・ウォーターは、その独自の起源により125年以上にわたって卓越した品質を体現し、喜び、健康、調和の融合として世界中でイタリアのスタイルを完璧に表現しています。繊細で持続的な泡立ちが清涼感とミネラルの調和を高めるS.Pellegrinoは、上質な味わいで食の体験を引き立てます。Sanpellegrino S.p.A.は、ミネラル・ウォーター、ノンアルコール・アペリティフ、ソフトドリンクをポートフォリオに擁する、イタリア飲料業界をリードする企業です。ミネラル・ウォーターの生産者として、同社は常に地球にとって不可欠な資源である水の保護と促進に尽力し、その長期的な品質を確保するために責任を持って献身的に取り組んでいます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2836962/Sanpellegrino.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2835253/SPellegrino_Ferrari_Official_Partner_Logo.jpg

SOURCE Sanpellegrino S.p.A.