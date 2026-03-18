Summit Nanotech incorpora capacidad de gemelo digital al diseño comercial de DLE

CALGARY, AB, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Summit Nanotech Corporation ("Summit"), empresa global de tecnología de extracción directa de litio (DLE), ha anunciado su plataforma propietaria de modelamiento predictivo, diseñada para acelerar el diseño comercial, la validación y el despliegue de sistemas DLE para productores de litio.

Un mapa de calor generado por la plataforma de modelamiento predictivo de Summit muestra cómo interactúan los parámetros clave de rendimiento para definir el rango óptimo de CapEx/OpEx. (CNW Group/Summit Nanotech)

La plataforma funciona como un gemelo digital de alta fidelidad de los sistemas DLE de Summit, incorporando las características físicas exactas de las columnas de extracción (dimensiones, hidráulica, transporte de masa y propiedades del sorbente) junto con los mecanismos fundamentales que gobiernan la adsorción y desorción de litio. Al integrar parámetros operativos como caudales, temperaturas y secuencias de tiempos, produce simulaciones que predicen con precisión el rendimiento en condiciones reales, según se ha validado en operaciones físicas posteriores.

A diferencia de los modelos de proceso convencionales, que son estáticos y específicos para cada proyecto, la plataforma de Summit acumula capacidad con cada despliegue. Los datos de cada salmuera procesada mejoran el modelo para los proyectos siguientes, generando una ventaja de rendimiento creciente en todo el portafolio de Summit. Actualmente, la plataforma ejecuta 10.000 simulaciones multicolumna por día, lo que permite un análisis integral de escenarios a través de diversas composiciones de salmuera, condiciones de flujo y estrategias operativas.

"La mayoría de las fallas en el escalamiento de DLE se originan en el mismo problema: el sistema fue diseñado sobre supuestos que no se cumplieron en terreno. Nuestra plataforma reduce esa brecha, simulando el rango completo de condiciones de proceso antes de comprometer capital, y recalibrándose con cada salmuera que procesamos", dijo el Dr. Jeremy Patt, Director de Tecnología (CTO) de Summit Nanotech.

Summit ya ha aplicado la plataforma en un contexto comercial, completando una consultoría de ingeniería en modelamiento de columnas para una importante empresa minera.

La plataforma aporta valor a través de tres funciones principales:

Ajuste de parámetros. Pruebas virtuales de tiempos de ciclo, caudales, configuraciones de columna y rendimiento del sorbente frente a condiciones variables de salmuera, antes de desplegar hardware.

Pruebas virtuales de tiempos de ciclo, caudales, configuraciones de columna y rendimiento del sorbente frente a condiciones variables de salmuera, antes de desplegar hardware. Optimización de procesos. Identificación sistemática de los parámetros óptimos de proceso para maximizar la recuperación de litio y minimizar el consumo de agua y energía.

Identificación sistemática de los parámetros óptimos de proceso para maximizar la recuperación de litio y minimizar el consumo de agua y energía. Refinamiento continuo del modelo. Los datos operativos de los sistemas físicos de Summit retroalimentan la plataforma, mejorando la fidelidad del modelo con cada ejecución.

La plataforma reduce el tiempo de diseño comercial al permitir la experimentación virtual de configuraciones de proceso antes de que se requiera la prueba física. Integrada con la planta de validación rápida de Summit en Santiago, permite que las decisiones de diseño tomadas durante la validación de salmuera se incorporen directamente en la ingeniería de la planta comercial.

La tecnología DLE denaLi™ de Summit ha logrado una reducción proyectada de ~US$1.000/t LCE en costos del ciclo de vida del proyecto en comparación con los benchmarks de los principales competidores. La Plataforma de Modelamiento Predictivo contribuye directamente a ese liderazgo en costos al optimizar la utilización del sorbente, minimizar el consumo de agua fresca y reducir los tiempos de inactividad del proceso mediante estrategias de control mejor calibradas.

Acerca de Summit Nanotech

Summit Nanotech Corporation es una empresa global de tecnología DLE con sede en Calgary, Canadá, y operaciones en Santiago, Chile y Denver, Colorado. La tecnología DLE denaLi™ de la compañía, habilitada por su sorbente eLivate™, está diseñada para entregar alta recuperación de litio, fuerte rechazo de impurezas y consumo ultra bajo de agua, lo que resulta en el costo nivelado más bajo de producción de litio durante el ciclo de vida completo del proyecto. Summit se asocia con productores de litio y desarrolladores de proyectos para apoyar iniciativas desde la evaluación de recursos hasta el despliegue comercial en Chile, Argentina y Estados Unidos.

Para más información, visite www.summitnanotech.com.

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FUENTE Summit Nanotech