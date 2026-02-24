Summit Nanotech Lanza Planta Piloto De Validación Rápida Para Reducir El Riesgo De Proyectos De Litio A Nivel Global

SANTIAGO, Chile, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Summit Nanotech Corporation ("Summit") inició las operaciones de su avanzada planta piloto de Extracción Directa de Litio (DLE) en Santiago, diseñada para ofrecer validación rápida y de calidad comercial a desarrolladores de litio que enfrentan una creciente presión por acelerar cronogramas y reducir riesgos de proyecto.

La planta piloto de Summit en Santiago se basa en importantes avances técnicos, incluido un despliegue exitoso en terreno en el Norte de Chile en 2025. Diseñada para replicar la variabilidad específica de cada sitio y los factores operacionales críticos, la planta permite a los desarrolladores obtener una visión temprana de la viabilidad comercial y de diseños modulares y repetibles para futuras implementaciones. La escala y madurez de este tipo de pruebas, disponibles para contratación por cualquier operador de la región, son únicas en el sector DLE. El sistema de Summit entrega visibilidad clara sobre las futuras condiciones de operación comercial antes de tomar decisiones de capital.

"La sofisticación de este sistema supera todo lo que nuestros clientes han visto en otros lugares", comentó Paul Barbaro, Gerente General de Summit en Chile. "Nuestro equipo trabaja codo a codo con los desarrolladores de litio para ajustar cada plan piloto a su recurso específico. Una planta DLE no es algo que se compra listo; requiere pruebas rigurosas, y eso es precisamente lo que entrega este sistema".

Summit está aceptando salmueras de todo el mundo para evaluación e iniciará programas de prueba con dos compañías mineras en el Triángulo del Litio. La planta piloto de Santiago complementa la sólida planta piloto de Summit en Denver, Colorado, que funciona como centro regional para clientes en Norteamérica.

"Los desarrolladores de litio necesitan certeza antes de comprometer cientos de millones de dólares en proyectos de gran escala", señaló Joe Arencibia, Presidente & COO de Summit. "Este nuevo sistema entrega esa certeza en una cuarta parte del tiempo y a un costo significativamente menor, permitiendo a nuestros clientes validar desempeño y economía para invertir con confianza en tecnologías que realmente escalan".

Este enfoque centralizado acorta los tiempos hacia decisiones técnicas y fortalece la base de ingeniería para una producción comercial de litio mediante DLE. Las pruebas en la instalación de Santiago generan el conjunto de datos necesario para el diseño comercial, incluyendo:

Métricas de desempeño y eficiencia del sistema

Balances de masa y energía

Definición del proceso y diagramas de flujo

Listado de equipos y desglose de sistemas

Diseños indicativos de planta y supuestos de huella

Estimaciones confiables de CapEx y OpEx

Los resultados de las pruebas alimentan directamente los diseños de proceso para proyectos que apuntan a producciones superiores a 5.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente (LCE), y representan un paso crítico hacia una implementación escalable y con menos riesgo. Se invita a los interesados a contactar al equipo de Summit para evaluar la compatibilidad de sus salmueras a medida que se libere capacidad.

Acerca de Summit Nanotech Corporation

Summit Nanotech Corporation es una empresa global de tecnología que impulsa el despliegue comercial de su tecnología propietaria de Extracción Directa de Litio (DLE) para productores de litio en Chile, Argentina y Estados Unidos. Su tecnología denaLi™, habilitada por su sorbente eLivate™, está diseñada para ofrecer alta recuperación de litio, fuerte rechazo de impurezas y uso ultra bajo de agua, resultando en el menor costo nivelado de producción de litio en todo el ciclo de vida del proyecto.

Con sede en Calgary, Canadá, Summit opera globalmente con instalaciones de demostración y prueba en Santiago, Chile y Denver, Colorado, y una presencia en crecimiento en las Américas. Summit colabora con productores de litio y desarrolladores de proyectos desde la evaluación del recurso hasta la implementación comercial.

Más información en: www.summitnanotech.com

