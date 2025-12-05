Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco reconoce 90 años de legado de la UAG Universidad Autónoma de Guadalajara 05 dic, 2025, 15:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo El Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, recibió el reconocimiento por el aporte de la institución a la formación integral de miles de mexicanos y extranjeros. GUADALAJARA, México, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El conocimiento también construye justicia. Hoy, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) reafirmó ese puente al otorgar un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) por sus 90 años de historia que trasciende más allá de las aulas. Continue Reading

El Presidente del STJEJ, Magistrado y Mtro. José Luis Álvarez Pulido, entrega el reconocimiento al Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes. Autoridades de la UAG y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco al término de su 37° Sesión Ordinaria. El Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, durante su mensaje ante magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. El Mtro. José Luis Álvarez Pulido y el Lic. Antonio Leaño Reyes en la sala de presidentes del Supremo Tribunal de Jalisco.

En la 37° Sesión Ordinaria, este martes, las Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno recibieron a las autoridades de la UAG para realizar este homenaje como un gesto institucional que subraya el valor de nueve décadas dedicadas a la formación, la investigación, la innovación, una alta responsabilidad social y valores humanistas que impulsan el progreso de México.

Al entregar el reconocimiento, el Presidente del STJEJ, Magistrado y Mtro. José Luis Álvarez Pulido mencionó que la UAG se distingue por "90 años de un legado de excelencia, innovación y compromiso social, pilar en la formación de líderes íntegros que, guiados por el conocimiento y los valores humanistas, han impulsado el progreso de México".

Resultados de un gran compromiso

El Mtro. Álvarez Pulido explicó que la institución promueve el pensamiento crítico, la reflexión rigurosa y su sello distintivo actual es la "Innovación educativa al servicio de la comunidad".

Su misión, aseguró, se centra en la formación integral de personas, fomenta la coherencia entre sus principios, la vida académica y un fuerte compromiso social.

"El impacto de la UAG en Jalisco es notable, ya que a lo largo de nueve décadas ha formado a más de 140 mil egresados que contribuyen en diversas profesiones, tanto en México como en el extranjero", dijo.

A su vez, recordó que en este 2025, la UAG ha sido reconocida por su trayectoria por el Congreso del Estado y el Gobierno de Jalisco. El Tribunal de Justicia se suma a estos honores y busca impulsar la colaboración entre la academia y la judicatura para crear una justicia "más cercana, más humana y de calidad".

Obra que trasciende el tiempo

En su discurso, el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, afirmó que el significado central del reconocimiento se concentra en la palabra "trascender", que acompaña a la Universidad desde su fundación y se refleja en el actuar diario de la comunidad universitaria.

Hoy la UAG se consolida como una obra prolífica, la primera Universidad Particular de México, única en su origen y en su esencia, con vocación de presencia activa y proyección decidida hacia el futuro.

"En relación con este reconocimiento para la UAG, si me pidieran describirlo, en una palabra, el significado de este sería: 'Trascender', pues esta palabra ha acompañado a nuestra institución desde su fundación y, estoy seguro de que vive en el actuar diario de cada miembro de nuestra comunidad universitaria.

En la Autónoma, buscamos trascender con valores en todo lo que hacemos", dijo.

El Rector dedicó parte de su mensaje a honrar a los fundadores de la UAG y señaló que todos ellos construyeron una universidad de vanguardia, con alcance internacional y fiel a su filosofía original.

Además, hizo un agradecimiento especial a los directivos, a la comunidad universitaria, a su familia, a sus hijos y nietos, además de amigos y colaboradores que han participado en la consolidación del proyecto educativo.

Al terminar, se realizó una fotografía oficial en el tribunal. A este evento asistieron magistrados, representantes del sector empresarial, directivos, estudiantes, invitados especiales y amigos.

De parte de las Autoridades de la UAG, estuvieron presentes el Vicerrector General de la UAG, Lic. Antonio Leaño del Castillo; la Vicerrectora de Asuntos Internacionales, Lic. Susana Leaño del Castillo; el Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud, Dr. Alfonso Petersen Farah, y el Secretario General, Dr. Ricardo Beltrán Rojas.

El legado

Este evento se presenta en el marco de los 90 años de fundación de la UAG, el 3 de marzo de 1935, luego de una lucha por la Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria, encabezada por los jóvenes Carlos Cuesta Gallardo y los hermanos Ángel y Antonio Leaño Álvarez del Castillo.

A lo largo de su historia, la institución ha egresado miles de profesionistas provenientes de todo México y diversos países. Actualmente, cuenta con más de 16 mil estudiantes en su Sistema Educativo, desde preescolar hasta doctorado, y tiene más de 100 convenios con instituciones mundiales.

Desde hace 3 años tiene una alianza estratégica con Arizona State University (ASU), la Universidad #1 en innovación de los Estados Unidos, y CINTANA Education, una importante red global de universidades.

Además, cuenta con certificaciones, como Empresa Socialmente Responsable y Top Employer, y reconocimientos por su calidad educativa, como las 5 estrellas del QS Rating, y se encuentra entre las mejores 10 universidades de México de acuerdo con los rankings de la Revista Selecciones de Reader´s Digest y el periódico El Universal.

A 10 años de cumplir su centenario, la UAG implementa una serie de estrategias para consolidarse como la universidad mexicana de la innovación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838949/Foto_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838950/Foto_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838951/Foto_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838952/Foto_4.jpg

FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara