UAG lanza programas 3+1 de doble titulación con Arizona State University (ASU) Universidad Autónoma de Guadalajara 04 dic, 2025, 15:00 GMT

Este nuevo esquema permitirá a los estudiantes cursar tres años en la UAG y uno en ASU para obtener dos títulos oficiales con reconocimiento en México y en Estados Unidos. GUADALAJARA, México, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara marcó un nuevo capítulo en su trayectoria al anunciar el lanzamiento del Modelo 3+1 de Doble Titulación UAG–Arizona State University (ASU), una propuesta educativa que responde a la creciente demanda de formación global, ética e innovadora. Este programa reafirma el compromiso de la UAG de formar Líderes innovadores de clase mundial, con valores sólidos y la capacidad de transformar sus entornos a través del conocimiento y la innovación.

Presentación del nuevo programa de doble titulación UAG-ASU Autoridades universitarias e invitados especiales asistentes al evento. Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG. Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG. Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, Dr. Alfonso Petersen Farah.

El 3+1 permitirá que los estudiantes que cumplan con los requisitos de transferencia cursen tres años en la UAG y un año en ASU, así, al concluir sus estudios, tendrán dos títulos oficiales de licenciatura: uno mexicano y otro estadounidense.

Este esquema no solo amplía el alcance internacional de la formación profesional, sino que también brinda la posibilidad de aplicar al programa OPT (Optional Practical Training), que permite trabajar legalmente en Estados Unidos hasta tres años después de la graduación.

Un antes y un después para la UAG

Durante su mensaje, el Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG, destacó que este lanzamiento representa un punto de inflexión en la historia de la universidad, y que la internacionalización siempre ha sido una columna vertebral en la identidad institucional.

"Ratifico que en la UAG innovamos para trascender y para continuar siendo pioneros en la internacionalización. Hoy y siempre continuaremos siendo referente en la educación de estudiantes con visión global y formando líderes innovadores de clase mundial", señaló.

"Nacimos hace más de 90 años con una misión clara: formar líderes con valores, carácter y visión. Hoy reafirmamos esa vocación con una mirada global, y demostramos que la educación va más allá del conocimiento, es la fuerza que transforma al mundo y abre oportunidades sin fronteras", dijo el Rector.

Finalmente, agradeció a Arizona State University, CINTANA Education, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, "que han sido clave para el lanzamiento de este importante programa, que refleja el compromiso de la UAG con la innovación en la oferta educativa y la preparación de líderes para un futuro sin fronteras".

Un modelo innovador 3+1

El Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, el Dr. Alfonso Petersen Farah, presentó los detalles técnicos del programa, y mencionó que, en esta primera etapa, cinco programas tendrán la opción de la modalidad 3+1: las licenciaturas en Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Negocios Turísticos, Ciencia de Datos y Comunicación para Audiencias Digitales.

"Hoy la UAG ofrece el programa internacional más relevante de México. Nuestros estudiantes no solo tendrán un título nacional, obtendrán también un título oficial de ASU y todos los derechos académicos y profesionales que ello implica. Es una experiencia que prepara para el liderazgo global", afirmó.

El Dr. Petersen Farah destacó que este modelo asegura el lugar para estudiar en ASU de los estudiantes que cumplan requisitos académicos, evitando procesos competitivos o restrictivos.

Liderazgo global para desafíos globales

Durante el evento, la Dra. Charla Griffin-Brown, Decana de la Thunderbird School of Global Management (ASU), compartió un mensaje en el que resaltó la urgencia de formar líderes capaces de actuar en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, disrupción tecnológica y desafíos climáticos.

"El futuro será moldeado por líderes capaces de navegar la complejidad con claridad, de construir confianza entre culturas y de comprender que la innovación sin empatía no es progreso. La educación global es ahora más importante que nunca", dijo.

La académica enfatizó que las alianzas internacionales como la de UAG y ASU son esenciales para preparar a la nueva generación en un entorno global cambiante.

"El modelo 3+1 representa una nueva puerta de acceso a la educación internacional. Es un camino concreto para que los jóvenes mexicanos vivan una experiencia académica global, amplíen sus oportunidades laborales y fortalezcan su liderazgo desde una base académica sólida", expresó la Dra. Griffy-Brown.

Thunderbird School of Global Management (ASU) es la institución reconocida como la Número 1 del mundo en Comercio Internacional, según el QS International Trade Rankings 2023-26, por encima de Cambridge, Oxford y Columbia.

Por su parte, el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General, destacó que la UAG mantiene un compromiso firme con la formación de profesionistas capaces de desenvolverse en entornos globales.

"La educación internacional no es solo una oportunidad, sino una responsabilidad para quienes aspiramos a transformar positivamente nuestras comunidades y el mundo", dijo en su mensaje.

Talento para Jalisco

El Ing. Horacio Fernández Castillo, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, señaló la relevancia del impacto de este modelo para el ecosistema de innovación del estado.

"Las empresas que llegan a Jalisco cada semana buscan una sola cosa: talento. Esta doble titulación fortalecerá de manera decisiva la competitividad del estado y coloca a la UAG nuevamente a la vanguardia de la innovación educativa", dijo el funcionario estatal.

UAG con visión global

La UAG cuenta con una sólida presencia internacional, en su historia se han presentado hitos como:

Reconocimiento internacional de la Facultad de Medicina.

Creación del Centro de Estudios Asiáticos y Latinoamericanos.

Más de 100 convenios internacionales vigentes en América, Europa y Asia.

Alianza estratégica con Arizona State University (ASU), la Universidad #1 en innovación de los Estados Unidos.

Sobre la alianza ASU-UAG

Desde 2021, la UAG mantiene una alianza estratégica con Arizona State University, reconocida como la universidad número uno en innovación en Estados Unidos durante 11 años consecutivos (U.S. News & World Report 2016–2026) y ubicada entre el 1% de las mejores del mundo (Center for World University Rankings, 2025).

Gracias a esta unión, la UAG se ha convertido en la única universidad mexicana potenciada por ASU, integrando en el ADN de su modelo académico oportunidades únicas para sus estudiantes en tres grandes áreas:

ASU en el plan de estudios: Los estudiantes acceden a materias enriquecidas con contenido, proyectos y casos reales desarrollados por ASU, clases magistrales, aulas virtuales y certificaciones. Dobles grados y maestrías aceleradas: La alianza permite acceder a programas de formación avanzada que conectan a México con Estados Unidos. Entre ellos destacan las Maestrías Doble Titulación (1+1), que combinan un posgrado de la UAG con un título adicional otorgado por ASU. De igual forma, las Maestrías Aceleradas ofrecen la posibilidad de completar una licenciatura en la UAG y cursar un año adicional en ASU para obtener un título de maestría internacional en modalidad presencial o virtual. Experiencias inmersivas y actividades globales: Los estudiantes pueden participar en actividades de integración académica como el ASU Summer Experience, una estancia inmersiva en el campus de Arizona y la ASU Global Competition, un certamen internacional que reúne a equipos universitarios para resolver desafíos de innovación con impacto global.

Este nuevo modelo 3+1 consolida ese legado y abre un nuevo capítulo en la educación superior mexicana.

Con el lanzamiento de esta doble titulación, la Universidad Autónoma de Guadalajara marca un precedente para nuestro país y para Latinoamérica en materia de educación, reafirmándose como la universidad más internacional de México.

