Syntax obtiene la certificación Great Place To Work™ 2024

MONTREAL, 7 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Syntax Systems, proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas y servicios para la implementación y gestión de aplicaciones en la nube, ha anunciado hoy que se enorgullece de haber sido Certificada™ por la consultora Great Place To Work®. Este prestigioso premio se otorga exclusivamente en función de las opiniones de los empleados actuales sobre su experiencia laboral en Syntax. Este año, el 90% de los empleados a nivel global destacaron Syntax como un Great Place To Work. Syntax cuenta con la certificación Great Place To Work® en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, España, Alemania, Eslovaquia, Marruecos, Sudáfrica e India.

La consultora Great Place To Work® es la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo que se ha demostrado que aportan ingresos líderes en el mercado, retención de empleados y mayor innovación.

"Es un honor para nosotros recibir la certificación Great Place To Work® en cada uno de nuestros mercados", afirma Dessalen Wood, Chief People Officer de Syntax. "Estamos muy orgullosos de que este reconocimiento lo genere nuestra propia gente y que refleje su experiencia en el lugar de trabajo. Nuestro éxito como empresa depende de nuestra gente, y estos resultados reflejan los esfuerzos de cada empleado de Syntax para construir un lugar de trabajo de confianza, inclusivo y verdaderamente excelente".

"La certificación Great Place To Work es un logro muy codiciado que requiere una dedicación constante y dirigida a la experiencia global de los empleados", afirma Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimiento Global de Great Place To Work. Destaca que la certificación es el único reconocimiento oficial obtenido por la opinión en tiempo real de los empleados sobre la cultura de su empresa. "Al obtener con éxito este reconocimiento, es evidente que Syntax destaca como una de las mejores empresas para trabajar, proporcionando un gran ambiente de trabajo para sus empleados".

Syntax se enorgullece de iniciativas como su programa Global Flex, gracias al cual los empleados pueden trabajar hasta cuatro meses seguidos en cualquier oficina de Syntax, lo que les permite la libertad de elegir cuándo y dónde trabajan y que, sin duda, contribuyó a las altas puntuaciones de la encuesta. Otro aspecto destacado fue el énfasis de la empresa en el desarrollo del talento, incluido el acceso gratuito a LinkedIn Learning para todos los empleados, los programas DEI y su estilo de gestión no jerárquico, que permite que todas las voces sean escuchadas.

Según datos de la investigación de Great Place To Work®, los solicitantes de empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un gran jefe en un lugar de trabajo certificado. En cuanto a los empleados, es un 93% más probable que los de un lugar de trabajo certificado tengan ganas de ir a trabajar, además, tienen el doble de probabilidades de recibir un salario justo, una participación equitativa de los beneficios de la empresa y disponer de una oportunidad justa de ascender. Syntax mantiene una búsqueda continua de consultores, arquitectos, desarrolladores y otros perfiles. Más información en: https://www.syntax.com/es-es/trabaja-con-nosotros/

Sobre Syntax

Syntax ofrece soluciones tecnológicas integrales y servicios confiables de gestión de aplicaciones, asesoría y profesionales para impulsar las aplicaciones empresariales críticas en la nube. Con 50 años de experiencia y más de 900 clientes en todo el mundo, Syntax tiene una profunda experiencia en la implementación y gestión de despliegues multi-ERP en entornos seguros privados, públicos, híbridos o multi-nube. Syntax se asocia con SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft y otros líderes tecnológicos globales para asegurar que las aplicaciones de los clientes sean fluidas, seguras y estén a la vanguardia de la innovación tecnológica empresarial. Obtenga más información sobre Syntax en www.syntax.com o siga a Syntax en LinkedIn.

Sobre Great Place to Work Certification™

Great Place To Work® Certification™ es el reconocimiento definitivo de «empleador de preferencia» que las empresas aspiran a lograr. Es el único reconocimiento basado enteramente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia en el lugar de trabajo y más concretamente si lo valoran como un lugar de trabajo de confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida en todo el mundo tanto por empleados como por empleadores y es el punto de referencia mundial para identificar y reconocer la experiencia excepcional de los empleados. Cada año, más de 10.000 empresas de 60 países solicitan la certificación Great Place to Work.

Sobre Great Place To Work®

Como autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo, Great Place To Work® aporta 30 años de investigación y datos innovadores para ayudar a que cada lugar se convierta en un gran lugar de trabajo para todos. Su plataforma patentada For All™ Model ayuda a las empresas a evaluar la experiencia de cada empleado, y los lugares de trabajo ejemplares se convierten en Great Place To Work Certified™ o reciben reconocimiento en la codiciada lista Best Workplaces™. Obtenga más información en greatplacetowork.com y siga a Great Place To Work en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

