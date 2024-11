Syntax obtient la certification Great Place To Work® 2024

L'entreprise est reconnue dans les 10 pays où elle est présente

MONTRÉAL, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Syntax Systems, un chef de file mondial des solutions et services technologiques d'implantation et de gestion d'applications infonuagiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle est fière d'être certifiée Great Place To Work®. La prestigieuse récompense est basée exclusivement sur ce que les employés actuels disent de leur expérience de travail chez Syntax. Cette année, mondialement, 90% des employés ont dit qu'il s'agit d'un excellent lieu de travail. Syntax est maintenant certifiée Great Place To Work® au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en France, en Espagne, en Allemagne, en Slovaquie, au Maroc, en Afrique du Sud et en Inde.

Great Place To Work est l'autorité mondiale de la culture d'entreprise, de l'expérience employé et du comportement de la direction qui ont fait leurs preuves en matière de revenus, de rétention des employés et d'augmentation de l'innovation.

« Nous sommes honorés de recevoir la certification Great Place To Work® dans chacun des marchés où nous sommes présents », déclare Dessalen Wood, Chef mondiale des talents de Syntax. « Nous sommes fiers que cette récompense soit octroyée par nos propres gens, grâce à l'expérience qu'ils vivent ici. Notre succès en tant qu'entreprise dépend de nos employés et ces résultats reflètent les efforts de chaque employé de Syntax pour construire un milieu de travail où règnent la confiance, l'inclusivité et l'excellence. »

« La certification Great Place To Work est un objectif très convoité qui requiert un dévouement cohérent et intentionnel à l'expérience employé globale », déclare Sarah Lewis-Kulin, vice-présidente mondiale de la reconnaissance chez Great Place To Work. Elle souligne que la certification est la seule reconnaissance officielle octroyée grâce à la rétroaction en temps réel des employés sur la culture de leur entreprise. « L'obtention de cette reconnaissance souligne le fait que Syntax se démarque comme l'une des meilleures entreprises où travailler, en offrant un environnement de travail exceptionnel à ses employés. »

Syntax est fière de plusieurs initiatives, qui ont contribué aux résultats élevés du sondage, comme son programme Global Flex, qui permet aux employés de travailler jusqu'à quatre mois à la fois à partir de n'importe quel bureau de Syntax, ce qui leur permet de choisir quand et où ils travaillent. D'autres exemples de réussite incluent l'importance que l'entreprise accorde au développement des talents, incluant un accès gratuit à LinkedIn Learning pour tous les employés, les programmes DEI et son style de gestion non hiérarchique qui permet à chaque employé d'être entendu.

Selon les recherches de Great Place To Work, les chercheurs d'emploi ont 4,5 fois plus de chances de trouver un bon gestionnaire dans une entreprise certifiée GPTW et les employés d'un lieu de travail certifié sont 93 % plus susceptibles d'avoir envie d'aller travailler et 2 fois plus susceptibles d'être payés équitablement, d'obtenir une part juste des profits de l'entreprise et d'avoir une chance égalitaire de promotion. Syntax est continuellement à la recherche de consultants, d'architectes, de développeurs et d'autres talents. Apprenez-en plus sur: www.syntax.com/carrieres/?lang=fr.

À propos de Syntax

Syntax fournit des solutions technologiques complètes et des services professionnels, de conseil et de gestion des applications pour alimenter les applications critiques des entreprises dans le nuage. Avec 50 ans d'expérience et plus de 900 clients dans le monde entier, Syntax possède une expertise pointue dans l'implantation et la gestion de déploiements multi-PGI dans des environnements sécurisés privés, publics, hybrides ou multinuagiques. Syntax collabore avec SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft et d'autres chefs de file mondiaux des technologies pour s'assurer que les applications de leurs clients sont transparentes, sécurisées et à la fine pointe de l'innovation technologique. Pour en savoir plus sur Syntax, visitez Syntax.com ou suivez Syntax sur LinkedIn.

À propos de la certification Great Place To Work®

La certification Great Place To Work® est la reconnaissance ultime comme « employeur de choix » que les entreprises souhaitent obtenir. Il s'agit de la seule reconnaissance basée exclusivement sur ce que les employés rapportent de leur expérience de travail : plus spécifiquement, la cohérence de leur expérience d'un lieu de travail où règne la confiance. La certification Great Place To Work est reconnue mondialement autant par les employés que les employeurs et est la marque de confiance pour identifier et reconnaître une expérience employé exceptionnelle. Chaque année, plus de 10 000 entreprises dans 60 pays postulent pour obtenir cette certification.

À propos de Great Place To Work®

En tant qu'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise, Great Place To Work® a accumulé 30 années de recherche et de données innovantes pour aider chacun à devenir un excellent lieu de travail pour tous. Leur plateforme exclusive et leur modèle For All® aident les entreprises à évaluer l'expérience de chaque employé. Les lieux de travail exemplaires obtiennent la certification Great Place To Work® ou reçoivent la reconnaissance sur une des listes convoitées Best Workplaces®. Apprenez-en plus greatplacetowork.com et suivez Great Place To Work sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

