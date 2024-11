Syntax erhält Great Place To Work®-Zertifizierung

IT-Dienstleister erhält Gütesiegel in allen 10 Ländern, in denen er präsent ist

MONTREAL, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Syntax, weltweit führender Anbieter von Technologielösungen und Services für die Implementierung und Verwaltung von Cloud-Anwendungen, hat die Zertifizierung Great Place To Work® erhalten. Das renommierte Gütesiegel basiert ausschließlich auf den Erfahrungen aktueller Mitarbeitender mit Syntax als Arbeitgeber. In diesem Jahr bewerteten 90 Prozent der globalen Belegschaft das Unternehmen als „Great Place to Work", als hervorragenden Arbeitgeber, und ist nun in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Spanien, Deutschland, der Slowakei, Marokko, Südafrika und Indien als Great Place to Work® zertifiziert.

Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Eine mitarbeiterorientierte Kultur bindet Mitarbeitende, erhöht die Arbeitgeberattraktivität und steigert den unternehmerischen Erfolg.

„Wir freuen uns, die Zertifizierung als Great Place to Work® in allen unseren Märkten erhalten zu haben", sagt Dessalen Wood, Chief People Officer von Syntax. „Was uns besonders stolz macht, ist die Tatsache, dass diese Würdigung von unserer Belegschaft und ihren Erfahrungen ausgeht. Der Erfolg unseres Unternehmens hängt von den Mitarbeitenden ab, und die Ergebnisse unterstreichen ihr gemeinsames Engagement für eine vertrauensvolle, inklusive und großartige Arbeitsplatzkultur."

„Great Place to Work® ist ein begehrtes Gütesiegel und erfordert ein konsequentes und entschlossenes Engagement für die Mitarbeiterzufriedenheit", erklärt Sarah Lewis-Kulin, Vice President of Global Recognition bei Great Place To Work. Sie betont, dass die Zertifizierung die einzige offizielle Anerkennung ist, die auf aktuellem Feedback der Mitarbeitenden zur Unternehmenskultur basiert. „Die Zertifizierung beweist, dass Syntax zu den Top-Unternehmen gehört, die ein hervorragendes Arbeitsumfeld bieten."

Syntax ist stolz auf Initiativen wie das Global Flex Programm, das Mitarbeitenden erlaubt, bis zu vier Monate am Stück an einem beliebigen Syntax-Standort zu arbeiten. Diese Freiheit, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten, trug zu den hohen Umfragewerten bei. Ein weiterer Pluspunkt war der Unternehmensfokus auf Talentförderung, darunter ein kostenloser Zugang zu LinkedIn Learning für alle Mitarbeitenden, Programme für Diversität, Gleichbehandlung und Inklusion (DIE) und der nicht-hierarchische Führungsstil, der es allen ermöglicht, ihre Meinung zu äußern.

Laut Untersuchungen von Great Place To Work® ist es für Arbeitssuchende 4,5-mal wahrscheinlicher, bei einem zertifizierten Arbeitgeber einen sehr guten Vorgesetzten zu finden. Mitarbeitende zertifizierter Unternehmen kommen mit 93 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit gerne zur Arbeit, werden mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit gerecht bezahlt, werden angemessen am Gewinn des Unternehmens beteiligt und haben eine faire Chance auf Beförderung.

Syntax ist ständig auf der Suche nach Beratern, Architekten, Entwicklern und anderen Talenten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.syntax.com/de-de/karriere/ .

Über Syntax

Syntax bietet umfassende Technologielösungen sowie vertrauenswürdige professionelle, beratende und Anwendungsmanagement-Dienstleistungen, um die geschäftskritischen Anwendungen von Unternehmen in der Cloud zu unterstützen. Mit 50 Jahren Erfahrung und mehr als 900 Kunden weltweit verfügt Syntax über tiefgehende Expertise in der Implementierung und Verwaltung von Multi-ERP-Implementierungen in sicheren privaten, öffentlichen, hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen. Syntax arbeitet mit SAP, Oracle, JD Edwards, AWS, Microsoft und anderen globalen Technologieführern zusammen, um sicherzustellen, dass die Anwendungen der Kunden nahtlos, sicher und an der Spitze der technologischen Innovation im Unternehmensbereich sind. Erfahren Sie mehr über Syntax unter www.syntax.com oder folgen Sie Syntax auf LinkedIn.

Über die Great Place to Work®-Zertifizierung

Die Great Place To Work®-Zertifizierung ist von allen vergleichbaren Instrumenten auf dem Markt das aussagekräftigste – als einziges Gütesiegel, das vollständig auf dem Feedback der Beschäftigten basiert. Die Great Place to Work®-Zertifizierung wird weltweit von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen geschätzt und ist der globale Maßstab für Mitarbeitererfahrungen und -zufriedenheit auf höchstem Niveau. Um die Great Place To Work®-Zertifizierung bewerben sich jedes Jahr mehr als 10.000 Unternehmen aus 60 Ländern.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® zertifiziert Organisationen auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und der Analyse der Personalmaßnahmen. Jedes Jahr werden besonders exzellente Arbeitgeber für ihre Leistung international, national, regional und branchenspezifisch ausgezeichnet.

Allein in Deutschland begleitet Great Place to Work® jährlich mehr als 900 Unternehmen aller Branchen und Größen und befragt hierzu fast 420.000 Mitarbeitende. Das deutsche Institut mit Firmensitz in Köln wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeitende. Weltweit führt Great Place to Work® jährlich mit seinen rund 60 Instituten Befragungen in 140 Ländern durch. Damit ist Great Place to Work® eine international führende, Benchmark-basierte Instanz bei der Analyse, Weiterentwicklung und Sichtbarmachung von Arbeitgeberattraktivität. Erfahren Sie mehr auf greatplacetowork.com und folgen Sie Great Place To Work auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

