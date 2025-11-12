Tecnología, confort y seguridad en perfecta armonía: Chirey anuncia la próxima llegada de TIGGO7 ICE 2026 a México

TIGGO7 ICE 2026 llegará a México a mediados de diciembre, como parte de las actualizaciones del portafolio.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la industria automotriz global continúa transformándose, Chirey Motor México refuerza su compromiso con la movilidad inteligente y segura al anunciar la llegada TIGGO7 ICE 2026, un SUV que combina tecnología de vanguardia, confort y un sólido enfoque en seguridad. Su lanzamiento oficial está previsto para mediados de diciembre

Diseñado para ofrecer una experiencia de manejo más intuitiva, TIGGO7 ICE 2026 incorpora un avanzado asistente de voz que permite controlar funciones como el techo panorámico, las llamadas y la música sin apartar las manos del volante. Su sistema de carga inalámbrica rápida de 50W garantiza trayectos sin interrupciones, mientras que la visión panorámica de 540 grados ofrece al conductor una perspectiva completa del entorno, eliminando puntos ciegos y elevando los niveles de seguridad activa.

El interior ha sido completamente renovado para elevar la experiencia de confort. La pantalla envolvente dual de 24.6 pulgadas ofrece una interfaz inmersiva y funcional, complementada por materiales de piel de alta calidad que refuerzan la sensación y bienestar. Además, el nuevo chasis ajustado con precisión proporciona una conducción más suave y estable, tanto en ciudad como en carretera.

La seguridad es otro de los pilares de TIGGO7 ICE 2026. Con una carrocería compuesta en un 80% por acero de alta resistencia, seis bolsas de aire y 13 funciones ADAS, entre ellas Control de Crucero Adaptativo, Detección de Puntos Ciegos, Asistencia de Crucero Integrada y Frenado Automático de Emergencia, TIGGO7 ICE 2026MY garantiza protección total para todos los pasajeros.

La llegada de este modelo representa un nuevo paso en la expansión de Chirey dentro del mercado mexicano, destacando la capacidad de la marca para adaptarse a las necesidades del consumidor local y anticiparse a las tendencias globales. Con TIGGO7 ICE 2026, la firma reafirma su compromiso de ofrecer una movilidad más tecnológica, cómoda y segura para las familias mexicanas.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821467/T7_ICE_1.jpg

FUENTE Chirey Motor México