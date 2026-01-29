Thales y Samsung forman una alianza estratégica para elevar el estándar de la seguridad móvil y la soberanía digital en América Latina.

La asociación integra la solución Cryptosmart de Thales en los dispositivos Samsung Galaxy Enterprise Edition, impulsados por la protección en múltiples capas de Samsung Knox.

La solución conjunta ofrece comunicaciones móviles seguras para organizaciones y gobiernos a través del CyberSIM, un elemento de hardware seguro para el almacenamiento de claves criptográficas y la protección de información sensible.

La colaboración responde al avance de los ciberataques móviles al combinar hardware moderno con tecnologías de criptografía avanzadas y certificadas.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Thales, líder global en tecnología en los sectores de Defensa, Aeroespacial, Ciberseguridad y Digital, y Samsung Electronics anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de ampliar la disponibilidad de la solución Cryptosmart en mercados seleccionados de América Latina, con foco inicial en Brasil, redefiniendo la protección de datos para los sectores corporativo y gubernamental.

Cryptosmart, desarrollada por Ercom, una empresa de Thales dedicada a soluciones de ciberseguridad, es una solución innovadora de seguridad móvil que redefine la protección de las comunicaciones tanto en entornos gubernamentales como para empresas que buscan gestionar datos confidenciales.

La alianza combina la experiencia de Thales y Ercom en criptografía de alto nivel con el sólido ecosistema tecnológico de Samsung, a través de la línea Samsung Galaxy Enterprise Edition. En conjunto, las empresas entregan una plataforma móvil versátil, optimizada y segura, diseñada para soportar operaciones de misión crítica en entornos gubernamentales y empresariales. El objetivo es atender las crecientes necesidades de seguridad de gobiernos, fuerzas de seguridad y organizaciones que operan en entornos sensibles, ampliando el acceso a comunicaciones protegidas basadas en tecnologías confiables y escalables, preparadas para enfrentar amenazas cibernéticas actuales y futuras, como las derivadas de la computación cuántica.

"Esta colaboración con Samsung representa un paso estratégico para ampliar el alcance de nuestras soluciones de comunicaciones seguras, ya consolidadas en otras regiones. Nuestra misión es ofrecer seguridad de nivel restringido en hardware comercial de alto rendimiento, permitiendo que las organizaciones latinoamericanas alcancen un nuevo nivel de soberanía en sus comunicaciones", afirma Luciano Macaferri, vicepresidente de Thales para América Latina y director general de Brasil.

"Al integrar la tecnología Cryptosmart en nuestros dispositivos Galaxy le estamos dando el poder a los líderes de la región para operar con total confianza, protegiendo sus datos más sensibles frente a las amenazas cibernéticas modernas y agregando una capa adicional de seguridad para nuestros usuarios", destaca HS Jo, presidente y CEO de Samsung América Latina.

Hardware preparado para misiones críticas

En un escenario en el que los ciberataques crecen exponencialmente, con un aumento del 13% en malware móvil y con el 83% de los ataques de phishing dirigidos a dispositivos móviles en 2024¹, la protección de datos críticos se ha convertido en una prioridad. El 30.6 % de los encuestados en el Thales Data Threat Report 2025 clasificó a los celulares como su principal preocupación en relación con ataques cibernéticos, mientras que otro 29% los ubicó como la segunda mayor preocupación². La solución Cryptosmart, en colaboración con Samsung, es la única que combina la agilidad de dispositivos comerciales de última generación (smartphones y tablets Galaxy) con un nivel de seguridad "Restringido", aprobado, por ejemplo, por agencias como la ANSSI (Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia).

Para atender los requisitos de durabilidad y ciclo de vida extendido de los segmentos público y corporativo, la alianza aprovecha el portafolio B2B dedicado de Samsung, que incluye:

• Galaxy Enterprise Edition: la solución garantiza la continuidad operativa necesaria para grandes proyectos gubernamentales y empresariales, ofreciendo dispositivos con ciclos de vida extendidos, actualizaciones de seguridad hasta siete años, una garantía comercial de tres años y consistencia en el mercado, un aspecto vital para la gestión de flotas a largo plazo. Construido sobre la arquitectura de seguridad basada en hardware de Samsung Knox, Galaxy Enterprise Edition combina confiabilidad a largo plazo con protección de nivel empresarial a gran escala.

• Dispositivos Rugged Galaxy: para fuerzas tácticas y operaciones en campo, la integración abarca la familia de dispositivos resistentes (Galaxy XCover7 y Galaxy Tab Active5). Estos dispositivos cuentan con certificación militar (MIL-STD-810H) y resistencia IP68 (al agua y al polvo), lo que garantiza que la comunicación segura de Thales permanezca activa incluso en los entornos más hostiles y desafiantes.

El acuerdo entre ambas empresas permitirá que las organizaciones utilicen aplicaciones estándar y hardware moderno, manteniendo la criptografía de extremo a extremo para voz, datos y mensajes. Las claves de cifrado se almacenan en un elemento de hardware seguro, el CyberSIM, lo que garantiza que la información permanezca protegida incluso en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Compromiso con la soberanía local

El foco inicial de la cooperación será el mercado brasileño, con una rápida expansión hacia otros países de América Latina. El proyecto tiene como objetivo permitir que los actores locales gestionen su soberanía digital, utilizando una infraestructura robusta para proteger secretos industriales e información gubernamental clasificada.

Sobre Thales:

Thales es un líder global en tecnologías avanzadas para los sectores de Defensa, Aeroespacial, Ciberseguridad y Digital. Su portafolio de productos y servicios innovadores responde a diversos desafíos globales, como la soberanía, la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión. El Grupo invierte más de 4,000 millones de euros al año en Investigación y Desarrollo en áreas estratégicas, especialmente para entornos críticos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas y la nube. Thales cuenta con más de 83,000 colaboradores en 68 países. En 2024, el Grupo generó ventas por 20,6 mil millones de euros.

Sobre Ercom:

ERCOM, subsidiaria del Grupo Thales desde 2019, es una empresa francesa reconocida por sus soluciones de seguridad para la movilidad. Desde hace casi 40 años, ERCOM ha consolidado una posición de liderazgo en los mercados de seguridad de comunicaciones, datos y terminales. Esta posición se basa en competencias tecnológicas complementarias en infraestructuras de telecomunicaciones y nube, criptografía y software. La empresa ofrece soluciones de seguridad certificadas que cumplen con los más altos requisitos funcionales. Sus soluciones están implementadas en Francia y a nivel internacional por empresas e instituciones públicas que requieren herramientas escalables, confiables y altamente seguras. Más información sobre las soluciones seguras de ERCOM: https://cds.thalesgroup.com/en/ercom

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.:

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La empresa está redefiniendo los mercados de televisores, señalización digital, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos y sistemas de red, además de memoria, system LSI y fundición de semiconductores. Samsung también avanza en tecnologías de imagen médica, soluciones de climatización (HVAC) y robótica, al tiempo que crea productos innovadores para los sectores automotriz y de audio a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, la colaboración abierta con socios y la integración de inteligencia artificial en todo su portafolio, Samsung ofrece una experiencia conectada, continua e inteligente. Para las últimas noticias, visite el Samsung Newsroom en news.samsung.com.

