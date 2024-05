Die 26. Bakery China löst in Shanghai eine neue Innovationswelle aus

SHANGHAI, 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die 26. Bakery China, die gemeinsam von der China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) und Bakery China Exhibitions Co., Ltd. organisiert wird, findet vom 21. bis 24. Mai 2024 im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai statt. In diesem Jahr wird die Ausstellung in 12 Ausstellungshallen des NECC auf einer Gesamtfläche von 320.000 Quadratmetern stattfinden. Über 2.200 renommierte Marken aus fast 30 Ländern und Regionen werden ihre neuesten Produkte vorstellen. Über hundert Konferenzen, Foren, thematische Veranstaltungen und Wettbewerbe mit Einblicken von Hunderten von Wirtschaftsführern und Bäckermeistern. Es wird erwartet, dass die Ausstellung von schätzungsweise 400.000 Besuchern aus über 130 Ländern und Regionen besucht wird.

1

Die Bakery China ist die größte Fachmesse der weltweiten Backwarenindustrie und gilt als erste Plattform für den Eintritt in den chinesischen Markt. Bei jeder Ausgabe der Messe werden Tausende von neuen Produkten, Technologien, Dienstleistungen, Lösungen und Geschäftsmodellen vorgestellt, was sie zu einem pulsierenden Innovationszentrum macht. Bakery China hat sich zum Ziel gesetzt, eine professionelle Geschäfts- und Handelsplattform zu schaffen, die die gesamte Lieferkette der Branche abdeckt. Höhepunkte für 2024:

Mit einem Anteil von über 20 % an internationalen Ausstellern wird die internationale Ausstellungsfläche um mehr als 50 % vergrößert, einschließlich nationaler Pavillons aus renommierten Ländern wie Italien, Japan und anderen, die das vielfältige Angebot ergänzen.

und anderen, die das vielfältige Angebot ergänzen. Mehr als 7.000 internationale Besucher haben sich vorregistriert, was eine Verdreifachung der bisherigen Besucherzahlen bedeutet. In der Internationalen Halle 2.1 wird ein erweiterter Service namens International Trade Match-Making angeboten, der Fachleuten aus der globalen Industrie erweiterte Dienstleistungen bietet.

Mit über 20 Kategorien wird die Ausstellung die gesamte Industrielandschaft und die Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Inhaltsstoffe, Ausrüstung und Verpackungslösungen präsentieren. In diesem Jahr wird die Messe neue Bereiche einführen, darunter vorgefertigte Bäckerei, OEM & private Marken, Molkereiprodukte, gesunde Bäckerei und Bäckerei Plus. Am Bereich für Molkereiprodukte nehmen fast hundert führende Marken von Milchprodukten wie Lactalis, Nestle und Arla teil.

Es werden drei neue Bereiche eingerichtet, um die Entwicklung neuer, qualitativ hochwertiger Produktivkräfte in der Industrie zu fördern. Zu diesen Bereichen gehören „Bakery China Innovation, Bakery China Power" für innovative Produkte und Technologien, „Falldemonstration für eine nachhaltige industrielle Entwicklung" und „Industrielle Big-Data-Trends"".

Für die Besucher gibt es die fortschrittliche digitale Online-Plattform iBakeryChina, in der Geschäftsanfragen und Angebote, Brancheninnovationen, Wissensaustausch, Trends und Einblicke sowie Ausstellungsdienste nahtlos integriert. Mit über 4.000 registrierten Lieferanten und Verbindungen zu mehr als 500.000 Käufern bietet iBakeryChina Zehntausende von SKUs. Auf der Bakery China 2024 wird das Indoor-Navigationssystem @iBakeryChina eingeführt, das die Benutzererfahrung verbessert.

Darüber hinaus finden auf der Messe interessante Veranstaltungen statt, wie z. B. das 6. Festival der Fertigbäckerei (Pre-Made Bakery Festival), bei dem über 300 Marken aus der Lieferkette zusammenkommen und mehr als 1000 neue Produkte und Technologien vorgestellt werden, um die neuesten Markttrends und Erkenntnisse zu präsentieren. Die Bakery China wird sich als Ökosystem weiterentwickeln, das es der weltweiten Bäckergemeinschaft ermöglicht, innovative Ideen auszutauschen und wertvolle Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2413539/1.jpg