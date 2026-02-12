TIGGO 8 CSH: tecnología CSH Súper Híbrida de Chirey, una nueva movilidad que empodera a las familias mexicanas

El modelo resalta por su eficiencia en tráfico, autonomía de más de 1,200 km y funciones inteligentes para la vida diaria.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En México, el tráfico urbano y la preocupación por la autonomía en trayectos largos siguen siendo dos de los principales retos para la movilidad familiar. Ante esto, TIGGO 8 CSH, equipado con la tecnología CSH Súper Híbrida de Chirey, ofrece una experiencia de conducción más eficiente, con entrega de potencia lineal, mayor rango y funciones inteligentes diseñadas para acompañar el día a día.

Eficiencia en tráfico y autonomía para viajes largos

En condiciones de tráfico pesado, el sistema CSH Súper Híbrido maximiza la conducción en modo eléctrico, lo que permite un beneficio clave: entre más tráfico, menor consumo de combustible. A esto se suma un motor híbrido dedicado con 44.5% de eficiencia térmica, que optimiza la conversión de energía y permite alcanzar un consumo combinado WLTC de 1.3 L/100 km, por encima de lo que ofrecen vehículos de combustión tradicionales.

Para viajes de fin de semana o trayectos entre estados, TIGGO 8 CSH reduce la preocupación por la autonomía gracias a un rango total superior a 1,200 km, suficiente para cubrir la mayoría de rutas largas en México sin necesidad de recargar o repostar de forma constante. El sistema CSH gestiona de forma inteligente la coordinación entre motor y batería para mantener el rendimiento. Incluso con la batería baja, el consumo en modo híbrido se mantiene por debajo de modelos equivalentes a gasolina.

Tecnología útil y conectada con la vida diaria

Durante una pausa de aproximadamente 20 minutos, la carga rápida de 40 kW permite aumentar la batería de 30% a 80%, con una lógica de recarga más cercana a la practicidad del uso diario.

El modelo también integra función V2L (Vehicle-to-Load) con capacidad de hasta 3.3 kW, que permite alimentar dispositivos como cafeteras, bocinas o refrigeradores pequeños, lo que amplía sus posibilidades en actividades como campamentos, reuniones familiares o escapadas al aire libre.

Tecnología diseñada para adaptarse a escenarios reales

La fortaleza de la tecnología CSH Súper Híbrida, presente tanto en TIGGO 8 CSH como en TIGGO 7 CSH, no se limita a cifras aisladas, sino a su capacidad de adaptarse a distintos escenarios de manejo.

A través del cambio automático de modos, el sistema identifica las condiciones de conducción y responde de forma dinámica, ya sea en trayectos urbanos o recorridos de carretera.

Con esta integración, TIGGO 8 CSH reúne desempeño, eficiencia y funciones inteligentes en una sola propuesta, orientada a las necesidades reales de las familias mexicanas: movilidad más cómoda, menor consumo y una experiencia práctica en diferentes momentos del día.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903154/Picture2.jpg

FUENTE Chirey Motor México