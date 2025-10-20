CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Este fin de semana, se llevó a cabo en el Centro de Pruebas de Colisión de Chery, como parte del Chery Brand User Summit 2025, la actividad "Ultimate Safety Exploration Tour" presentó escenarios de colisión donde se puso a prueba la seguridad que es un pilar prioritario para Chirey.

TIGGO 9 reafirma su compromiso con la filosofía ‘Seguridad para la familia’ al superar con éxito la prueba de colisión frontal a 15°

En la prueba, dos vehículos TIGGO 9 colisionaron a 50 km/h con un ángulo de 15°, demostrando y poniendo a prueba el significado del concepto "Seguridad para la familia" y reafirmando el compromiso de Chery con su visión de "Que todos disfruten de una seguridad de cinco estrellas.

Durante el Chery Brand User Summit 2025, celebrado bajo el tema "Co-Create the New Move", la marca presentó el "Ultimate Safety Exploration Tour", una demostración técnica frente a más de 500 invitados internacionales, entre ellos empleados, socios de distribución, medios y creadores de contenido.

El evento mostró el enfoque integral de Chery hacia la seguridad: no se trata solo de evitar riesgos, sino de mantener el control incluso ante las condiciones más imprevistas.

La presentación inició con una interpretación de Tai Chi, símbolo de equilibrio entre fuerza y flexibilidad, que sirvió como metáfora de la filosofía de seguridad de la marca.

Según Gavin Liang, Subdirector General de Chery Brand, "la verdadera seguridad no consiste únicamente en oponer fuerza a fuerza, sino en la armonía entre resistencia y control, como en el Tai Chi".

Posteriormente, Xu Youzhong, Ingeniero en Jefe de Chery Automobile Co., Ltd., explicó los detalles de la prueba de colisión frontal a 15° entre dos vehículos TIGGO 9 a 50 km/h.

La prueba replicó un escenario real de impacto parcial, en el que las vigas longitudinales frontales no absorben por completo la energía del choque.

El objetivo fue evaluar la capacidad estructural, la coordinación de los sistemas de retención, y la activación de los mecanismos de rescate post-colisión.

Más de 500 asistentes presenciaron el impacto en tiempo real desde la sala de observación. Los resultados preliminares mostraron que las cabinas se mantuvieron intactas, sin deformación en los pilares estructurales; las bolsas de aire frontales y de rodilla se activaron correctamente; los cinturones de seguridad ajustaron la tensión de forma precisa; y el sistema de combustible permaneció sellado. Tras el impacto, las puertas pudieron abrirse normalmente y las luces de emergencia se encendieron de manera automática.

Los ingenieros explicaron que este desempeño se basa en la llamada "Filosofía de Seguridad Tai Chi", que combina cuatro principios:

Guía: rutas de transmisión de fuerza que dispersan el impacto.

rutas de transmisión de fuerza que dispersan el impacto. Neutralización: deformación controlada del acero de alta resistencia.

deformación controlada del acero de alta resistencia. Fortaleza: cabina reforzada con 85% de acero de alta resistencia y 21% de acero conformado en caliente.

cabina reforzada con 85% de acero de alta resistencia y 21% de acero conformado en caliente. Prevención: sistemas activos de seguridad que anticipan y mitigan riesgos.

El desafío también puso de relieve la solidez de la familia TIGGO, reconocida a nivel global por su desempeño en pruebas de seguridad.

El pasado 15 de octubre, los modelos TIGGO 7 CSH y TIGGO 8 CSH obtuvieron la calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, sumándose a los resultados de TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO y TIGGO 8 PRO MAX, certificados con cinco estrellas por ANCAP en Australia y Nueva Zelanda.

Estos resultados consolidan el compromiso global de Chery con la seguridad:

"In somewhere, For somewhere, Be somewhere."

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Contactos:

Alejandro Galeno

PR & Events Manager OMODA I JAECOO

[email protected]

Diego Hernández

PR & Events Manager Chirey

[email protected]

Alan Mendieta

Chirey I OMODA I JAECOO

PR & Events Coordinator

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800556/5.jpg

FUENTE Chirey Motors